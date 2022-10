Dietrich Mateschitz: Ehrungen für Red-Bull-Gründer

CNN

Dietrich Mateschitz, der im Alter von 78 Jahren verstorbene Eigentümer und Mitbegründer des Sportgetränkeherstellers Red Bull, wurde gewürdigt.

Der österreichische Milliardär machte seinen Energydrink nicht nur zum Marktführer, sondern gründete auch eines der erfolgreichsten Formel-1-Teams der jüngeren Geschichte.

Sein Tod wurde am Samstag von der Firma bekannt gegeben, vor der Qualifikation für den Großen Preis der Vereinigten Staaten am Sonntag auf dem Circuit of the Americas in Austin, wo das Red Bull-Team einen fünften F1-Konstrukteurstitel gewinnen kann.

„Was er erreicht hat und was er für so viele Menschen auf der ganzen Welt in verschiedenen Sportarten getan hat, ist unübertroffen“, sagte Christian Horner, F1-Teamchef von Red Bull, gegenüber Sky Sports F1.

„So viele von uns müssen ihm so dankbar sein für die Möglichkeiten, die er bietet, die Vision, die er hatte, die Charakterstärke und die niemals Angst, seinen Träumen zu folgen und sie zu verfolgen.

„Das hat er hier in der Formel 1 getan und bewiesen, dass man etwas bewegen kann … so viele Fahrer, so viele Teammitglieder, so viele Menschen in dieser Boxengasse verdanken ihm so viel.“

2004 kaufte Mateschitz das Ford-eigene Jaguar-Team und benannte es in der folgenden Saison in Red Bull Racing um.

Bis 2010 dominierte das Team den Sport, wobei Sebastian Vettel die erste von vier aufeinanderfolgenden Fahrermeisterschaften gewann. Das Team gewann in jedem dieser Jahre auch den Konstrukteurstitel.

Der Österreicher kaufte auch das in Italien ansässige Minardi F1-Team und benannte es 2006 in Toro Rosso um, den Italiener für Red Bull. Das Team tritt nun als AlphaTauri, die Modemarke des Unternehmens, an und ist für junge Fahrer eine Einstiegsrampe in den Sport.

Nach Jahren der Mercedes-Dominanz in den letzten Jahren ist Red Bull wieder ganz vorne in der Startaufstellung, und Max Verstappen sicherte sich Anfang dieses Monats seinen zweiten Titel beim Großen Preis von Japan.

„Ich finde es wirklich unglaublich, was er getan hat“, sagte Verstappen, der mit Toro Rosso sein F1-Debüt gab, gegenüber Sky Sports.

„Glücklicherweise durfte ich vor ein paar Wochen ein bisschen Zeit mit ihm verbringen, was jetzt natürlich noch spezieller ist.

„Das ist ein großer Verlust für uns alle. Ohne ihn wäre ich heute nicht hier. Was er für mich getan hat, in der Formel 1, aber auch für mein ganzes Leben und die Zukunft, die vor mir liegt, ist gewaltig. Dafür kann ich ihm nicht genug danken und deshalb ist es ein sehr schwieriger Tag für uns.“

„Ich wusste, dass es ihm in den letzten Wochen schlecht ging, aber heute die Nachricht zu bekommen, war extrem traurig“, sagte der ehemalige Toro-Rosso-Fahrer Carlos Sainz gegenüber Sky Sports.

„Ich möchte der Familie Red Bull mein ganzes Beileid aussprechen, aber auch besonders seiner Familie, die ich ebenfalls kenne.

„Er war ein super wichtiger Typ für mich und ohne ihn wäre ich nicht in der Formel 1.“

Formel-1-Chef Stefano Domenicali sagte in einer Erklärung: „Ich bin zutiefst traurig über die Nachricht, dass Dietrich Mateschitz, ein äußerst respektiertes und geliebtes Mitglied der Formel-1-Familie, verstorben ist.

„Er war ein unglaublich visionärer Unternehmer und ein Mann, der dazu beigetragen hat, unseren Sport zu verändern und die Marke Red Bull geschaffen hat, die auf der ganzen Welt bekannt ist.“

Unter Mateschitz wurde Red Bull für seine intensive Vermarktung von Extremsportarten und -veranstaltungen bekannt, darunter 2012 ein rekordverdächtiger Fallschirmsprung vom Rand des Weltraums, und weitete sein sportliches Interesse auch auf Fußball und Eishockey aus.