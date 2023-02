Der krisengeplagde RBB spricht von Neuaufstellung. Im Klartext bedeutet das den Wegfall von 100 Stellen. Als de Top-Manager werd verslagen, vielen de Sendungen van Dieter Nuhr, Jörg Thadeusz en Sophie Passmann van Sparzwang zum Opfer.

Der in one tiefe Krise gestürzte Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) zal tot eind 2024 insgesamt 100 stellen streichen. Achtergrond zonder geplante Einsparungen van snelle 50 Millionen Euro, wie der öffentlich-rechtliche ARD-Sender in Berlin Mitteilte. Die Rede war von “Misswirtschaft der vergangenen Jahre”. Interims-Intendantin Katrin Vernau, seit Herbst im Amt, sagte laut Mitteilung: “Ohne unser entschiedenes Handeln noch in der laufden Beitragsperiode würden wir spätestens Ende 2024 in einen finanziellen Abgrund blicken. Die Zahlungsfähigkeit wäre nicht mehr ohne Weiteres sichergestellt.”

Beim Fernsehen wird sich der RBB laut Ankündigung auf das Programm zischen 18.00 and 22.00 Uhr konzentrieren. Die Nachrichten-Flaggschiffe “rbb24 Abendschau” en “rbb24 Brandenburg aktuell” werden meerdere malen herhaald. Laut der Zeitung “BZ” stehen die Sendungen von Dieter Nuhr, Jörg Thadeusz en Sophie Passmann voor dem Aus.

Die Zahl der außertariflich bezahlten Stellen zal Vernau halbieren, um Lohnkosten zu sparen. Allergie’s moeten de rund 40 top-versorgten RBB-Manager wohl keine Kürzung befürchten, kritisierte die “BZ”. Begründung des Senders: “Der RBB steht im Wettbewerb um Führungskräfte.” Zu den RBB-Topverdienen gehört auch Oliver Jarasch. Der 53-jarige Ehemann von Berlins Grünen-Verkehrssenatorin Bettina Jarasch. Jüngst habeer Brandenburgs Abgeordneten sein 150.000-Euro-Gehalt erklären müssen, hatten Berliner Medien berichtet.

Staatsanwaltschaft ermittelt

Der RBB-oorlog in de zomer van 2022 in een van de meest bespiellose Krise gestürzt, als durch Medienberichte Vetternwirtschafts- und Verschwendungsvorwürfe die Spitze aufgekommen waren. Die gesamte damalige Geschäftsleitungsriege is nicht mehr im Amt. In het centrum van de Skandals staan ​​de eerste vrienden van Patricia Schlesinger en de afzender-chef-kok Wolf-Dieter Wolf. Beide wiesen Vorwürfe zurück.

Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin ermittelt, es gilt die Unschuldsvermutung. Rechnungshöfe prüfen derzeit ebenfalls, eine externe Anwaltskanzlei arbeitet zudem an einem Bericht. ARD, ZDF en Deutschlandradio werden door Rundfunkbeiträge finanziert, die Haushalte en Firmen zahlen. Die hoogte kan oplopen tot 18,36 Euro, de actuele looptijd tot eind 2024. Auf den RBB entfielen 2021 nach Angaben des Sender-Beitragsservices im Jahre 2021 rund 436 Millionen Euro Erträge.