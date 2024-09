Dieter Bohlen is de grootste Zugpferd bij „DSDS“.Afbeelding: dpa / Henning Kaiser

Prominent

Voor RTL is de staatsgreep van het jaar. Zumindest nach eigenem Empfinden. De afzender is al blij, Stefan Raab stuurt de afbeelding. Met „Je zult hier geen miljoen hebben“ komt er een nieuwe show, die „nu“ het beste zal zijn voor alles op RTL+ in de stream. Tegelijkertijd zal Dieter Bohlen om 20.15 uur met „DSDS“ investeren in het Sendeplatz im linear Programm in Mittwoch.

De voormalige RTL-baas Helmut Thoma was kritisch over de comeback van Raab en was daar heel duidelijk over, waardoor de scheiding niet werd aangetast. Nu Dieter Bohlen een probleem heeft, is er ook een probleem met de slopende hoed van Stefan Raab. Zumindest unter de konkreten Umstandden.

Ungleiches Duell tussen Dieter Bohlen en Stefan Raab?

„Ware ik noch RTL-Chef, ik heb een Himmels Willen-niemals zo fout geld voor Stefan Raab bezahlt“, zei Thoma kürzlich in een interview met ons partnerportaal „t-online“. Conclusie over uw bezoek aan Dieter Bohlen en uw toekomst:

„Ze zijn schadelijk voor mijn ervaring als entertainer – Dieter Bohlen, met zijn jetzt met het parallelprogramma op RTL+ Life.“

„DGHNDM“ is om 20.10 uur te zien op RTL+ online, „DSDS“ is beschikbaar voor leuke minuten lineaire programmering. Damit houdt van zichzelf Raab en Bohlen a Fernkampf. ProSieben zegt zur wiederum gleichen Zeit „TV total“, Raab’s ehemalige Show. Een unieke compositie.

Dat ‚Bild‘-bericht is ingesteld, dat Dieter Bohlen over het duel met Stefan Raab niet glücklich soll is. Hints, dat de ultieme ProSieben-Legende bij „DGHNDM“ en een Spitze gegen de Poptitan absetzte: „Ik ben precies mijn favoriete dag van de RTL-chef en natuurlijk habe in het vliegtuig. Hier zijn een bisschen gestructureerd. Eerst hebben we kregen te horen dat Weichzeichner für Dieter Bohlen streichen.“

Stefan Raab speelt op tv.Afbeelding: RTL / Julia Feldhagen

Maar was de beslissing van de „DSDS“-rechter juist?

„DSDS“-jurylid Dieter Bohlen geeft Hinweis op Instagram

In een apart Instagram-verhaal met Dieter Bohlen kun je meer lezen over zijn mening over „Foto’s“ – Artikel – Darunter den Abschnitt, in dem es heißt, er sei „niet bijzonder glücklich“ met de jongste programmeerscheidingen met Heimsenders. Er zijn hier geen opmerkingen, maar er zijn ook enkele tips.

Was je zeker van de Hauptrolle bij RTL am Mittwoch zur Primetime? Womöglich istsächlich ein Machtkampf achter de Kulissen-entbrannt. Zur Erinnerung: Der Kölner Senden sich bereits 2021 von Dieter Bohlen, holte in zwei Jahre später aber wieder zu „DSDS“ zurück. Trouwens, we maken de offertes af.

Die laatste weken kunnen enorm spannend worden. Als u de voorkeur geeft aan RTL, kunt u de Raab-show bekijken in het lineaire programma. Vielmehr is concreet, dat de Anzahl van RTL+-Abos massaal zal zijn in de Höhe geschossen sei.