Dieses tragbare Gerät hilft Arbeitern, extreme Hitze zu überstehen

Dubai

CNN

—



Es ist Mittag und die Temperaturen steigen auf über 50 Grad Celsius. In vielen Ländern würde dies eine Hitzewarnung auslösen, aber im heißen Sommer in Dubai ist es nur ein ganz normaler Tag. Und für Arbeiter in einer Aluminiumhütte kann es noch heißer werden.

Bei Emirates Global Aluminium (EGA) wird das Metall in einem Verfahren hergestellt, bei dem Temperaturen von bis zu 950 Grad Celsius erreicht werden können. Die Mitarbeiter des Schmelzwerks in Dubai sind an starke Hitze gewöhnt, da sie in offenen Lagern arbeiten, die in den Sommermonaten bis zu 58 Grad Celsius heiß werden können.

Jeder Tag bei EGA beginnt damit, dass die Mitarbeiter temperaturbeständige Overalls, Helme, Schutzbrillen und Sicherheitsschuhe anziehen. Aber seit Juni tragen 50 Arbeiter im Rahmen eines Versuchs, der diesen Monat enden soll, auch ein tragbares technisches Gerät.

Das Gerät besteht aus einer dünnen rechteckigen Platte und einem Band und wird um den Oberarm des Arbeiters gewickelt. Sensoren auf dem Panel messen Herzfrequenz, Hauttemperatur, Aktivitätsniveau und Schweißausstoß. Kombiniert werden diese Daten verwendet, um die Körperkerntemperatur des Trägers vorherzusagen – die Wärmemenge im Blut und in den inneren Organen einer Person.

Dieses von der amerikanischen Firma Kenzen entwickelte Gerät könnte dazu beitragen, die Arbeiter vor Überhitzung zu schützen. Sobald die Körperkerntemperatur über 38 Grad Celsius liegt, wenn die Symptome einer Hitzeerschöpfung wahrscheinlich beginnen, vibriert das Gerät und der Benutzer erhält eine Benachrichtigung auf seinem Telefon, die ihm mitteilt, dass es Zeit ist, eine Pause einzulegen.

Während es andere persönliche Wärmesensoren auf dem Markt gibt, konzentrieren sie sich hauptsächlich auf die Überwachung der Körpertemperatur für Leistung und Sport. Kenzen sagt, dass es sein Gerät an industrielle Aktivitäten angepasst hat.

Über ein Dashboard, das auf einem Computer angezeigt wird, können Manager im EGA-Werk auch einen Überblick über die Gesundheit ihres Teams haben, aber um die Privatsphäre der Arbeiter zu wahren, ist die Menge an Informationen, die sie über ihre Mitarbeiter haben, begrenzt.

„Wenn es einen potenziellen Sicherheitsvorfall gibt oder eine Person eingreifen muss, erhalten sie (die Vorgesetzten) nur die Daten, um eingreifen zu können, nicht mehr“, sagt Kyle Hubregtse, Vice President of Commercial Operations bei Kenzen.

Das Gerät wurde im Mai 2020 auf den Markt gebracht, und Kenzen hat sich mit Unternehmen aus verschiedenen Branchen zusammengetan, um diese Technologie am Arbeitsplatz zu implementieren – von Feuerwehrleuten bis hin zu Menschen, die im Baugewerbe, im Bergbau und in der Fertigung arbeiten.

Laut der Internationalen Arbeitsorganisation ist Hitzestress unter anderem für viele der weltweit 1 Milliarde Landarbeiter und 66 Millionen Textilarbeiter ein ernstes Problem. Sie schätzt, dass die Vereinigten Arabischen Emirate dadurch bis 2030 mehr als 2 Prozent ihres BIP verlieren werden. Die Auswirkungen des Klimawandels bedeuten, dass die Auswirkungen von Hitzestress auf die Produktivität in diesem Jahr weltweit einen Verlust von mindestens 80 Millionen Vollzeitarbeitsplätzen bedeuten werden.

Salman Abdulla, Executive Vice President of Health, Safety and Environment von EGA, sagt, dass das Gerät als „zusätzliche Schutzschicht“ gegen Hitzestress dient, die zusätzlich zu anderen bereits bestehenden Maßnahmen eingesetzt werden sollte.

„Sogar ohne das Gerät gibt es eine Reihe von Verfahren, die die Mitarbeiter hier befolgen müssen, wenn Sie selbst frühe verräterische Anzeichen (von Hitzestress) beobachten, wie z. B. den Besuch einer Trinkstation oder eines Kühlraums“, sagt Abdulla.

Der Hauptvorteil des Geräts besteht laut Abdulla darin, dass seine Echtzeitdaten präventiv wirken und die Arbeiter warnen, dass sie überhitzen, auch wenn sie es selbst nicht bemerken.

„Es misst objektiv ihren Gesundheitszustand (…) und wenn eine Person zu irgendeinem Zeitpunkt abgelenkt ist, nicht nachdenkt, liefert dies ein frühes Anzeichen dafür, dass eine Person möglicherweise in einen Hitzestresszustand gerät“, fügt er hinzu.

Abdulla hält es für wichtig, auf die Angelegenheit aufmerksam zu machen und andere Unternehmen zu ermutigen, ähnliche Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. „Die Idee ist, das Gerät nicht nur für uns selbst zu testen, sondern andere von uns lernen zu lassen“, bemerkt er.

„[Thermal stress] ist ein Zustand, der zu 100 Prozent vermeidbar ist, solange Sie die Werkzeuge dazu haben – und das ist die Hoffnung und der Traum, dass jeder Zugang zu Technologien hat, die ihn verhindern können.“