Dieses Jahr ein knappes Gut: Krieg und Vogelgrippe machen Gänsebraten teuer

Zu Weihnachten dieses Jahres dürfte so mancher nach einer Alternative zum klassischen Gänsebraten suchen. Nachdem die Preise dafür bereits im vergangenen Jahr gestiegen waren, steigen sie wegen der Vogelgrippe und höheren Futterpreisen infolge des Ukraine-Krieges noch einmal an.

Martins- und Weihnachtsgänse sind dieses Jahr rar und teuer. Ursachen sind sowohl die Vogelgrippe als auch die Auswirkungen des Ukraine-Krieges. Beide Faktoren zusammen haben dazu beigetragen, dass in diesem Jahr weniger Gänse gemästet werden. Außerdem müssen viele infizierte Tiere getötet werden. „In diesem Jahr wurden deutlich weniger Gänse eingestallt und gemästet“, sagt Herbert Dohrmann, Präsident des Deutschen Fleischer-Verbandes – kurz: DFV. „Die Vogelgrippe ist nicht wirklich unter Kontrolle, und der Ukraine-Krieg hat auch das Tierfutter deutlich teurer gemacht.“

Gänsefutter war im Frühjahr doppelt so teuer wie 2021, berichtet Mark Hoppe, Sprecher des Fachverbandes Deutscher Gänsezüchter, dessen Mitglieder sich auf die Zucht von Rassegänsen spezialisiert haben. Hoppe beziffert den aktuellen Verkaufspreis für ein Kilo Gans auf 16 bis 21 Euro.

Natürlich müssen die Metzger beim Einkauf auch für Gänse und Enten deutlich mehr ausgeben. „Gänse waren schon 2021 und 2020 teurer geworden, aber dieses Jahr sind die Einkaufspreise für uns um 40 Prozent gestiegen“, sagt DFV-Präsident Dohrmann. „Die Vogelgrippe führt dazu, dass immer wieder Tiere getötet werden und nicht ausgeliefert werden können.“ Dohrmann hatte zum Weihnachtsgeschäft 65 Enten für den eigenen Hof in Bremen bestellt – die Tiere wurden laut DFV-Präsident alle letzte Woche gekeult.

Festgans bis zu 35 Prozent teurer

„Das Angebot an Weihnachtsgänsen ist begrenzt, weil die Vogelgrippe in Niedersachsen viele Gänseproduzenten sehr verunsichert hat“, berichtet eine Sprecherin der Landwirtschaftskammer Niedersachsen in Oldenburg. Allein in diesem Sommer seien in Deutschland 40.000 Gänse an der Vogelgrippe gestorben, sagte Dieter Oltmann, Hauptgeschäftsführer des Niedersächsischen Geflügelwirtschaftsverbandes. In Niedersachsen waren es 16.000 Tiere. Experten erwarten daher, dass die Festgans im Hofladen bis zu 35 Prozent teurer sein wird als im Vorjahr.

Laut Bundesverband bäuerlicher Gänsehaltung (BBG) stammen 80 Prozent der in Deutschland verkauften Gänse aus Polen und Ungarn. Laut BBG-Vorsitzendem Lorenz Eskildsen können frische Gänse aus Deutschland in diesem Jahr zwischen 17 und 20 Euro pro Kilo kosten.