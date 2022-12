Dieses 4-Dollar-Grundierungs- / Festigungspulver hat über 76.000 5-Sterne-Amazon-Rezensionen

Das sagen Rezensenten:

„Ich liebe dieses Puder! Ich hatte Bedenken wegen des starken Geruchs, der in vielen Rezensionen erwähnt wurde, weil ich geruchsempfindlich bin. Als ich die Verpackung zum ersten Mal öffnete, war ich überrascht von dem überwältigenden Duft. ES HÄLT NICHT AN. Ich rieche es wenig, wenn ich es auftrage, aber ich rieche es danach überhaupt nicht. Ich habe versucht, es zu „backen“, hat bei mir nicht gut funktioniert. Es hat sich zu stark in den Augenfalten festgesetzt. Ich trage es mit einem trockenen Schwamm stark auf, Augenpartie aussparen. Dann benutze ich einen flauschigen Pinsel, um den Überschuss zu entfernen und trage einen leichten Schwung um meine Augen auf. Es ist leicht, hat aber immer noch eine schöne Deckkraft. Ich habe mir Videos angesehen, wie man dieses Puder verwendet und nicht. Mein Rat, experimentiere damit und sieht, was für Sie am besten funktioniert. Ich denke, es hat mit Ihrem Alter und der Tiefe Ihrer Falten zu tun, lol. Sie können den Preis nicht schlagen. Außerdem ist es Amazon. Wenn es Ihnen nicht gefällt, Sie kann es zurückgeben. Was hast du zu verlieren und du könntest viel gewinnen.“

„Ok, ich habe lange mit einem kuchenartigen Make-up-Gesicht gekämpft. Ein Freund hat mir gesagt, ich solle ein loses Puder anstelle eines kompakten Puders probieren, und das war zufällig das erste, das ich bei der Suche bei Amazon gefunden habe. Ich habe es gekauft das durchsichtige und ich kann nur sagen: das ist das beste Puder, das ich je benutzt habe!!! Mein Gesicht ist nicht mehr klebrig. Mein Gesicht sieht natürlich und sogar frisch aus, wenn man es mit dem Puder nicht übertreibt. Aber eben Wenn ich ein wenig über Bord gehe, sieht es immer noch nicht kuchenartig aus. Das ist wirklich das beste Zeug aller Zeiten. Und es riecht GUT. Ich bin jetzt fürs Leben süchtig. „

„Es hat eine großartige Größe und es ist eine erstaunliche Einstellung für diesen Preis! Meine letzte Einstellungsleistung, von der ich sagen würde, dass sie genauso gut ist, war 40 $. Dies ist meine tägliche Einstellungsleistung. Ich liebe es!“

„Ich habe dieses Finishing-Puder gekauft, um meine Lippenstifte zu mattieren, und genau das macht es wunderbar! Ich habe einige Lippenstifte, die meiner Meinung nach etwas zu leicht übertragen werden, also vervollständige ich meinen Lippen-Look, indem ich dieses Puder auf meine Lippen klopfe, bis Ich erreiche diesen getupften Lippen-Look für ein paar Cent. Dieses Produkt hat seine Konsistenz und Qualität über die Jahre beibehalten und es hält ewig. Es verschmilzt auch wunderbar mit meiner braunen Haut. Was gibt es nicht zu lieben?! Definitiv ein Hüter…“

„Meine Großmutter trug das, meine Mutter und meine Schwester trugen es und jetzt ich. Ich trage es seit der High School und es war schon immer ein Favorit. Ich denke, die Formel hat sich etwas geändert, weil es sich nicht mehr so ​​​​leicht anfühlt wie früher aber ich liebe es trotzdem. Es ist nicht schwer, es fixiert das Make-up gut und es hat einen tollen Geruch.“

„Ich benutze dieses Puder seit Jahren. Ich habe ein teures Puder verwendet, aber es hat nicht funktioniert. Trotz seines Preises ist dieses Puder ein Arbeitstier, wenn es darum geht, Ihr Gesicht matt aussehen zu lassen. Sehr zu empfehlen!“