Dieser Midwest-Bank geht es viel besser als den Giganten der Wall Street

Banken sind in der Zwickmühle. Steigende Zinssätze sollten für Finanzunternehmen eine gute Nachricht sein, da sie die Rentabilität von Krediten steigern.

Aber Bankengiganten wie JPMorgan Chase, Citigroup und Bank of America wurden dieses Jahr hart getroffen, da die Volatilität an der Wall Street durch die massiven Zinserhöhungen der Federal Reserve zur Bekämpfung der Inflation ihre Handels- und Investmentbanking-Geschäfte in Mitleidenschaft gezogen hat. Auch Rezessionssorgen helfen nicht.

Dennoch spüren nicht alle Banken den Schmerz. Wenn es um Finanzaktien geht, kann es für Anleger sinnvoll sein, kleiner zu denken.

Regionalbanken, die sich im Gegensatz zum Investmentbanking im Stil der Wall Street hauptsächlich auf das Brot- und Buttergeschäft der Kreditvergabe und Annahme von Einlagen verlassen, schneiden viel besser ab als die Finanzgiganten JPMorgan Chase (JPM), Citi (C), BofA (BAC) und Goldman Sachs (GS), Morgan Stanley (MS) und andere.

Der KBW Regional Bank Index (KRX), der kleinere Kreditgeber wie Texas Capital Bancshares (TCBI), First Hawaiian (FHB) und das in Syracuse, NY, ansässige Community Bank System (CBU) umfasst, ist in diesem Jahr nur um 6 % gefallen. Dem steht ein Rückgang von fast 20 % für den Financial Select Sector SPDR gegenüber, der die meisten großen Banken hält.

Können sich die Regionalbanken also weiterhin gut behaupten, auch wenn die Fed die Zinsen voraussichtlich noch weiter anheben wird? Weitere große Zinserhöhungen werden wahrscheinlich zu einem noch größeren Anstieg der Hypothekenzinsen führen, was den sich schnell verlangsamenden Immobilienmarkt stark belasten könnte.

Aber Steve Steinour, CEO von Huntington Bancshares mit Sitz in Columbus, Ohio, bleibt optimistisch – trotz der Besorgnis über eine drohende Rezession.

„Der Verbraucher ist im Allgemeinen immer noch in guter Verfassung“, sagte Steinour in einem Interview mit CNN Business Friday nach der Veröffentlichung der neuesten Quartalsergebnisse von Huntington. Gewinne, Einnahmen und Nettozinserträge – eine Schlüsselkennzahl für Bankgewinne – stiegen alle gegenüber dem Vorjahr und übertrafen die Prognosen.

Steinour räumte ein, dass der Anstieg der Inflation für viele Verbraucher ein Problem darstellt, insbesondere für diejenigen mit niedrigem Einkommen. Aber er sagte, dass viele der Mittelklasse und wohlhabendere Kunden der Bank sowie kleine Unternehmen ein finanzielles Polster aus Konjunkturgeldern hätten, das sie nicht ausgegeben hätten.

„Es gibt immer noch viele überschüssige Ersparnisse, die über der Norm liegen“, sagte Steinour und fügte hinzu, dass dies zu einem Anstieg der Einlagen bei regionalen Banken geführt habe. Zu diesem Zweck berichtete Huntington, dass die Gesamteinlagen der Bank im dritten Quartal gegenüber dem zweiten Quartal um 1 Milliarde US-Dollar und gegenüber dem gleichen Zeitraum vor einem Jahr um fast 4 Milliarden US-Dollar gestiegen seien.

Die Aktien von Huntington Bancshares (HBAN) stiegen in den Nachrichten vom Freitag um 9 % und stiegen am Montag wieder. Die Aktie ist in diesem Jahr nur noch um 4 % gefallen.

Steinour sagte, er sei ermutigt, dass die Kunden seiner Bank anscheinend aus dem Aufbau der Großen Rezession und dem schließlichen Platzen der durch Subprime-Hypotheken verursachten Immobilienblase im Jahr 2008 gelernt hätten.

„Bis zu Flip-Häusern nutzen? Das endete 2008 und 2009“, sagte er. „Der Verbraucher ist jetzt viel weniger spekulativ.“

Es hilft, dass die Märkte, in denen Huntington tätig ist, hauptsächlich im Mittleren Westen, nicht die gleichen dramatischen Anstiege der Immobilienpreise erlebt haben wie an den Küsten.

„Im Mittleren Westen gibt es normalerweise keine große Immobilieninflation“, sagte er. „Wir bekommen vielleicht nicht die großen Spikes, aber wir bekommen auch nicht die großen Stürze.“ Steinour fügte hinzu, dass die Wohnungsnot und die wachsende Bevölkerung in vielen seiner Märkte, einschließlich Columbus, dazu beigetragen haben, den dramatischen Einbruch der Immobilienpreise zu verhindern.

Allerdings gibt es große Risiken, die Steinour überwacht.

„Es gibt viel Grund zur Sorge“, sagte er.

Zum einen werden Geschäftskunden hinsichtlich der wirtschaftlichen Aussichten immer vorsichtiger. „Wir beobachten, dass Gerätekäufe von Unternehmen aufgeschoben werden. Es schleicht sich ein Gefühl des Konservatismus ein“, sagte er.

Die Verbraucher sind auch etwas nervöser, obwohl sie weiter Geld ausgeben. „Auf der Main Street herrscht immer noch Optimismus, auch wenn es nicht so viel wie im letzten Jahr gibt“, sagte Steinour.

Er merkte auch an, dass die Inflation wahrscheinlich länger ein Problem sein wird, als es den meisten Verbrauchern, Unternehmen und der Fed lieb ist, und dass eine sogenannte „sanfte Landung“ im Kampf der Zentralbank gegen die Inflation wahrscheinlich schwer fassbar sein wird.

„Eine sanfte Landung war in meinen Augen schon immer eher wie eine leichte Rezession mit einer schnellen Erholung“, sagte er. Aber die Inflation erweist sich als schwieriger als erwartet. Wir werden also wahrscheinlich über einen längeren Zeitraum höhere Raten sehen.“

Steinour sagte, dass sich große Zinserhöhungen für Verbraucher oder kleine Unternehmen möglicherweise nicht gut anfühlen. Aber er glaubt, dass die Fed alles Notwendige tut, um eine „Stagflation“ zu verhindern, eine Zeit, in der sowohl hohe Inflation als auch schwaches Wachstum gleichzeitig auftreten.

„Wir wollen nicht noch einmal die 1970er Jahre, wo es viele Jahre der Stagflation gibt“, sagte er. „Wir müssen jetzt den Schmerz von Zinserhöhungen ertragen und weitermachen, damit die Wirtschaft wieder aufgebaut und erholt werden kann.“