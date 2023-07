EEs ist vielleicht keine gute Idee, aber letztlich eine unumgängliche Idee, wenn das ZDF beschließt, die sogenannte Repräsentationslücke endlich wieder zu schließen; Wenn also Maybrit Illner den Vertreter einer Partei zu ihrem sinnstiftenden Treffen einlädt, für das sich offenbar jeder fünfte Deutsche entscheiden würde, wenn es am kommenden Sonntag soweit wäre.

Und gleichzeitig ist es ein schreckliches Dilemma, denn jede Talkshow hört auf, Talkshow zu sein, sobald es Björn Höcke gibt, den Drahtzieher der AfD, den Mann, der in letzter Zeit immer verrücktere Vorstellungen über die Wall-Street-Welt entwickelt Verschwörung, Klimawandel und der drohende Ruin Deutschlands; und mit dem es wahrscheinlich schwierig sein würde, sich auch nur auf die Frage zu einigen, was gleich zwei mal zwei ist.

Und wer Timo Chrupalla, den Vorsitzenden, gesehen und gehört hat, wie er mit Markus Lanz zusammensitzt und über den russischen Krieg gegen die Ukraine spricht, ohne Empirie, ohne Empathie, ohne Ahnung von Diplomatie und Geschichte, der weiß, dass Chrupalla zu einem Gespräch einlädt zeigen. Aber ihr Thema wird nicht der NATO-Gipfel sein. Aber die Frage ist, ob es eine Versöhnung zwischen den Fakten und Chrupalla geben kann.

„Sozusagen“ mehr wagen.

Bleibt noch Alexander Gauland, der Ehrenvorsitzende, der allein durch sein ständiges „sozusagen“ eine gewisse Nachdenklichkeit, eine gewisse Skepsis gegenüber den schnellen Schlagworten suggeriert. Und wer kennt die deutsch-russische Geschichte gut genug, um ein paar Daten nennen zu können, die beweisen, dass Russland, als es stark war, den Deutschen (womit er hauptsächlich die Preußen meint) geholfen hat, weshalb ein starkes Russland auch in der Deutsches Interesse heute. Und kein schwacher.







Eigentlich sollte es um die Analyse des NATO-Gipfels gehen, um die Frage, ob dieser Gipfel, wie Alexander Graf Lambsdorff, der designierte deutsche Botschafter in Moskau, erklärte, ein Erfolg war und dank der Entschlossenheit aller Mitglieder auch weiterhin erfolgreich war Geld zu sammeln und Waffen bereitzustellen, ist letztlich auch ein Fortschritt für die Ukraine.

Oder ob, wie Melanie Amann vom „Spiegel“ und Roderich Kiesewetter von der CDU sahen, die Zurückhaltung der USA und Deutschlands, gerade jetzt eine Einladung an die Nato auszusprechen, und die Haltung der Osteuropäer, die genau das wollten, deutlich zu erkennen sind ein sichtbares Bild der Uneinigkeit, über das sich Wladimir Putin nur freuen kann, weil er von Anfang an darauf spekuliert hatte, dass der Westen gespalten sei.

Gauland gegen alle

Zu dieser Diskussion kam es jedoch nicht, weil auch Alexander Gauland eine Meinung vertritt, die sich wie folgt zusammenfassen lässt: Er ist dagegen. Gegen Waffenlieferungen, gegen eine NATO, die lange Grenzen zu Russland hat, gegen die Fortsetzung des Krieges, gegen Sanktionen und vor allem gegen einen Westen, der mit sich selbst und der Ukraine solidarisch ist. Denn erstens sind beispielsweise die Interessen Polens nicht die Interessen Deutschlands. Und weil der Krieg in der Ukraine nicht der Krieg Deutschlands ist.







Gaulands Positionen wurden seit Kriegsbeginn hundertmal formuliert, sowohl von der extremen Linken als auch von der extremen Rechten. Dass Russland legitime Sicherheitsinteressen hat. Dass gerade Deutschland jetzt diplomatisch aktiv werden muss. Interessant war es auch, vom Vertreter einer Partei, die nicht ständig über die deutsche Schuld reden will, zu hören, dass es angesichts der deutschen Geschichte und der deutschen Schuld inakzeptabel sei, dass deutsche Panzer auf russische Soldaten schießen. Kurz gesagt, Gauland sprach wie Chrupalla, nur in ausführlicheren Sätzen. Und befeuert von einem Geschichtsverständnis, das seine Beziehung zu Nationen, ihrem Charakter und ihrer Seele ebenso zu verdanken scheint, dem Prunk des 19. Jahrhunderts, Spenglers historischer Morphologie und der Konfliktstrategie von Computer-Strategiespielen: Völkerrecht oder Estlands Selbstansprüchen -Entschlossenheit sind nicht bahnbrechend.

Tag des Murmeltiers

Einerseits kann dies als argumentativer Murmeltiertag wahrgenommen werden, sofern er bereits erzählt wird. Und andererseits sind die Wiederholungslektionen auch im Fach Neuere Geschichte gut für den Kopf. Als die anderen drei Teilnehmer Gauland immer wieder erklärten, dass es genau die extreme und intensive Diplomatie gab, die er in den Monaten vor der Invasion gefordert hatte. Und dass das alles nicht funktioniert hat. Oder als er daran erinnert wurde, dass sich die NATO nicht wie der Brei im Märchen unaufhaltsam nach Osten ausgebreitet hatte; aber dass es die Litauer oder die Tschechen waren, die bereits wussten, warum sie bei wem Schutz suchten. Das waren nicht die heißesten Neuigkeiten. Aber es sind die Fakten, die immer wieder in Erinnerung gerufen werden müssen – was gerade jetzt wichtig ist, da angesichts des Stellungskrieges die Gefahr einer allgemeinen Gewöhnung, vielleicht sogar einer Erschöpfung der Solidarität besteht.

Tatsächlich war es nicht unbedingt falsch, Gauland einzuladen. Andererseits hätte man die detailliertere Analyse des NATO-Gipfels möglicherweise mit noch größerem Nutzen gehört.