Leipzig – In de eerste week van oktober van het Cirque du Soleil onder het motto „Corteo“ Leipzig Einzueg. Darüber durft voor elke woonsituatie te zorgen.

Nahe der Arena kan eng zijn. (Symbool afbeelding) © 123Rf/hanoifotografie



Wie het Ordnungsamt ben Mittwoch warnte, de enige man zelf na de Quarterback De vastgoedsector leent zich het beste voor een „rustige en opwindende parksituatie“.

Der Grund: Op 2 oktober (20.00 uur), 3 oktober (18.00 en 20.00 uur), 4 oktober (20.00 uur), 5 oktober (12, 16.00 uur en 20.00 uur) en op 6 oktober (13 en 17.00 uur) Uhr) wird de show „Cirque du Soleil: Corteo“ Tausende Besuchen in de Arena Locken.

Door de hoge verkeersopstoppingen en verkeersvertragingen is het mogelijk dat het ÖPNV-verkeer en de auto in aanmerking worden genomen. Met verkeersrapporten wordt veel verkeer in uw bedrijf verwerkt.

