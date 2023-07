Für Science-Fiction-Fans war es bereits ein ziemlich ereignisreicher Sommer. Letzte Woche fand das Finale von Apples postapokalyptischer Serie statt Silo, Seltsame neue Welten Staffel 2 hält Star Trek läuft bis August, und Disney Plus ist noch mittendrin Geheime Invasion, sein außerirdischer Verschwörungszweig des MCU. Oh, und da ist die Rückkehr von Schwarzer Spiegel. Darüber hinaus gibt es in den kommenden Wochen und Monaten auch eine Reihe von Serien, die ihr Debüt feiern – so viele, dass Sie möglicherweise ein wenig Hilfe bei der Planung Ihrer kostbaren Freizeit benötigen. Hier ist eine praktische Liste, die Ihnen das Leben ein wenig einfacher macht.

Die Rückkehr von Futurama hat lange auf sich warten lassen, aber die Staffel mit 10 Episoden feiert später in diesem Monat endlich Premiere. Technisch gesehen mag es eine Show über die Zukunft sein, aber wie immer sieht es so aus, als würde sich die Show hauptsächlich mit modernen Themen aus einer retrofuturistischen Perspektive befassen. Neue Folgen werden montags auf Hulu erscheinen.

Das Neueste Krieg der Sterne Das Spin-off legt den Fokus auf Rosario Dawsons ehemaligen Jedi-Ritter, an den sich die Zuschauer vielleicht erinnern Der Mandalorianer, wo sie die wichtige Aufgabe hatte, Grogus Namen preiszugeben. Sie kehrt für die neue Show zurück, die der Figur folgt, „während sie eine aufkommende Bedrohung für eine gefährdete Galaxie untersucht“. Die Premiere beginnt am 23. August mit neuen Folgen mittwochs.

OK, diesen Sommer zu nennen, ist weit hergeholt, aber hier an der Ostküste kann es im Oktober immer noch ziemlich schwül sein, also zähle ich es. Wir wissen nicht viel über Staffel 2, aber den ursprünglichen Ablauf Loki hat dazu beigetragen, dass das MCU kopfüber in das Multiversum eintaucht, daher wird es wahrscheinlich ziemlich seltsam werden. Der Streaming-Start beginnt am 6. Oktober, was vermutlich bedeutet, dass neue Episoden freitags erscheinen.