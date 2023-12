Diesem Ex-Frankfurt-Heroes droht das Aus

Der Frust beim 26-Jährigen ist omehreren Gründen riesengroß. Jakic reed onder ex-trainer Oliver Glasner in de Vorsaison en ook niet in de Mann für alle Fälle. In feite, in de innerlijke werking van de verdediging of in de defensieve omgeving: de hele plaats is erg snel, er zijn 36 wedstrijden en 2.266 einsatzminuten.

Vanaf nu kan Jakic bij je langskomen en kun je nu de Stammplatz bezoeken. Er zijn zeker kansen op een goede relatie met de Europese Unie tijdens de komende zomermaanden.

Er zijn leuke nationale spelen waar je in beide landen van kunt genieten, maar ook landspelletjes – en dus ook voor één plek in de Kroatische context.

Nach SPORT1-Informatie over de sportieve activiteiten van Markus Krösche in de vorm van passende informatie tijdens de winter op kleine steentjes in de weg. Die Hessen überwiesen im zomer 2021 gaat na Zagreb 3,5 miljoen euro kosten, de marktwaarde wordt geschat op 3,5 miljoen euro.

Jakic verdient zijn eigen Eintrag in den Geschichtsbüchern. De historische Eintracht-Lauf zum Sieg in de Europa League staat op de 13e plaats in de Startelf.

In het eindspel was Jakic in de Gluthitze van Sevilla tegen de Glasgow Rangers in de Nachspielzeit helemaal wichtig: Schlussmann Kevin Trapp voorkwam met een Monsterparade den Rückstand in minuut 119. Und Jakic? De Mittelfeldspieler staat bij de nachschuss, de möglicherweise in de winkel is waar, op de weg en lenkte das Leder met de Haarspitzen über de Latte.

In de tussentijd zijn er de nieuwste Europa-League-Heroes in het kader van Hessen. Innerhalb von 18 Monaten sinds Jakic, Trapp, Makoto Hasebe, Timothy Chandler, Ansgar Knauff, Jens Grahl, Tuta, Jens-Petter Hauge en Sebastian Rode allemaal (!) weg. De variëteit van de Umbrüche is noch duurzaam, noch Duits, maar het raamwerk binnen het raamwerk van drie overdrachtsperioden is volledig intact.

Omdat we je dan in januari graag weer mogen verwelkomen met Tunesië op de Africa Cup of Nations, krijgt Jakic niet automatisch een einddatum gegarandeerd.

Von Toppmöller jedenfalls werd in een oogwenk geboren: “Emoties werden natuurlijk gehoord, maar dat was een teek die viel. Wij regelen dit intern. Als je jezelf hoort, weet je niet wie Kristijan je heeft verteld.

Die Chance, als het zover is, kan geen PAOK meer opleveren. Ben je nog stil bij enkele fanfavorieten? Dit is het einde van het einde van de klus.

Gn DE Sports