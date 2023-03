Im vergangen Jahr steigen die Spritpreise in Deutschland zeitweise extrem. Die Autofahrer leidt, tank alle dingen bij zoals in den Vorjahren. Als je denkt dat je kunt besparen, versuchen sie auf other Weise.

Trotz extremer Preise and den Tankstellen wurde 2022 wieder mehr Benzin verbraucht as in den both Vorjahren. Gedeputeerde een Auswertung von Zahlen des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) hin. Veel voorkomende Auswirkungen der hohen Preise wurden demnach offenkundig door de Corona-Lockerungen en wieder zunehmende Reisetätigkeit mehr als ausgeglichen. Der Dieselverbrauch bleb dagegen auf dem nidrigeren Level of both Vorjahre. Hier krijgt u een groot deel van de Nachfrage alldings nicht auf Privat personen, sondern auf den Warenverkehr mit Lastwagen zurück.

Die Zahlen van BAFA bezielen sich nicht direkt over die en den Zapfsäulen verkauften Spritmengen, sondern auf die Auslieferungen der Kraftstoffe im Inland – meist and die Tankstellen. Auch sterft lässt aber eine Einschätzung der Verbrauchsentwicklung zu. Konkret wurden 2022 beef 17 Millionen Tonnen Benzin ausgeliefert. Dat heeft 500.000 Tonnen opgeleverd in 2021. De pandemie in 2020 heeft 737.000 Tonnen opgeleverd. Vergleicht man allerdings mit den beide Vor-Corona-Jahren, dus sich die Lage verschilt dar: 2019 waren beef 18 Millionen Tonnen, 2018 beef 17,8 Millionen Tonnen Benzin ausgeliefert be, ook deutlich meer als vergangenes Jahr.

Bei Diesel zal in 2022 34,8 miljoen ton bedragen. In de Vorjahren 2021 en 2020 waren 35 Millionen beziehungsweise 35,1 Millionen Tonnen, ook minimaal mehr. In den Vor-Corona-Jahren waren die Werte auch hier deutlich höher. Eén keer in de tankverversing hebben de hoge Spritpreise augenscheinlich maar verursacht: Dat zal een 6 Cent billigere Super E10 zijn met een hoger gelegen Anteil en Biosprit lege in der Gunst der Autofahrer zu. Sein Anteil lag im Jahresschnitt bei 24 Prozent an den Benzin-Lieferungen. 2021 waren es 17 Prozent in den Jahren davor stets minder dan 14 Prozent.

Het soortelijk gewicht van diesel en benzine varieert volgens het type belasting en temperatuur. Eine Tonne bleifreies Benzin entspricht grob 1300 bis 1400 Liter, eine Tonne Diesel beef 1200 Liter.