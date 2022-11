Diese Wordle-Starter-Wörter garantieren praktisch eine Siegesserie

ich denke über Wordl zu viel. Meine Zwei-Stufen-Strategie mit TRAIN zu beginnen und dann CLOSE zu versuchen, als mein zweites Wort mich zu einer Siegesserie von fast 100 brachte, bevor ich sie vor einem Monat vermasselte. Ich habe auf VAULT statt FAULT getippt. Hoppla. Mein Fehler.

Also ging ich zurück zum Wordle-Reißbrett und entschied, dass ich eine Drei-Starter-Wort-Strategie ausprobieren musste. Wenn ich normalerweise TRAIN und CLOSE als meine ersten beiden Wörter errate, erhalte ich eine anständige Anzahl genauer Buchstaben, die ich nur an die richtigen Stellen mischen muss. Aber manchmal tut es das nicht. Dann starre ich verständnislos auf ein Raster, habe noch vier Vermutungen und keine Ahnung, was ich tun soll.

TRAIN und CLOSE, meine Anfangswörter, verwenden laut Reader’s Digest alle 10 der 10 am häufigsten verwendeten Buchstaben im Concise Oxford English Dictionary. Das ist ziemlich gut, dachte ich. Aber wohin gehe ich von dort aus, wenn mir das nichts bringt? Eine Zeit lang habe ich es mit WHELM versucht, weil ich dachte, dass W, H, L und M gute Konsonanten wären, um aus dem Weg zu gehen. Es funktionierte OK, aber nicht großartig. Ich war unter-WHELMED.

Gepumpt über ‚UMPED‘

Aber im letzten Monat habe ich diese Strategie verwendet:

Erstes Wort … ZUG Zweites Wort … SCHLIESSEN (manchmal bringt mir SCHLIESSEN nichts, aber das sind große Buchstaben, die ich nicht überspringen kann) Drittes Wort … UMPED. Ja, „UMPED“ ist ein Wort. Ich hasse es, das E wiederzuverwenden, aber UMPED bringt mir den letzten der fünf Hauptvokale, drei große Konsonanten, und versucht das E an einer Stelle, wo es oft vorkommt.

‚X markiert die Stelle

Sobald ich diese drei Wörter erraten habe, habe ich fast immer eine anständige Menge an Buchstaben, mit denen ich spielen kann. Jetzt müssen Sie normalerweise nur die Buchstaben neu anordnen, um die Wordle-Antwort zu finden.

Ich denke, ich könnte an dieser Stelle einfach mögliche Wörter aufschreiben, aber ich tippe gerne Möglichkeiten in das Wordle-Raster ein, indem ich ein „X“ verwende, bei dem ich den Buchstaben nicht kenne. Vielleicht weiß ich, dass das Wort auf „ER“ endet und irgendwo ein D ist. Also könnte ich DXXER eingeben und dann versuchen, es von dort aus herauszufinden. („TAUCHER?“)

Ich drücke viel zurück und probiere verschiedene Wörter aus, wobei ich darauf achte, nicht versehentlich die EINGABETASTE zu drücken. Aber genug Wörter mit Xes zu tippen, regt normalerweise etwas in meinem Gehirn auf. (Denken Sie daran, das X steht nur für ein Leerzeichen, also verwenden Sie dort einen beliebigen Buchstaben.)

Ein letzter Ausweg … oder ein Betrug?

Wenn Sie einfach unglaublich feststecken und Ihren Streak nicht verlieren wollen, habe ich einen Vorschlag. Aber ehrlich gesagt halte ich es für Betrug.

Auf Websites wie Crossword Solver können Sie eine beliebige Wortlänge auswählen (fünf Buchstaben für Wordle) und dann alle Buchstaben eingeben, die Sie haben. Dann stellt die Website Wörter bereit, die diesen Anforderungen entsprechen.

Dies hilft nur dann wirklich, wenn Sie wissen, an welcher Position sich mindestens zwei Buchstaben befinden, obwohl Sie damit herumspielen können, wenn Sie Buchstaben haben und deren Position nicht kennen.

Neue Wordle-Regeln

Die New York Times kaufte Wordle vom Schöpfer Josh Wardle bereits im Januar und hat nun einen seiner Redakteure mit der Wortliste beauftragt. Wenn Sie also denken, dass die Worte schwerer geworden sind, haben Sie wahrscheinlich Recht. („INANE“, die Antwort vom 13. November, fühlte sich für mich besonders wie eine Antwort der New York Times an.)

Außerdem erklärte die Times noch einmal, wie Pluralformen im Spiel funktionieren. Das Spiel verwendet keine einfachen Pluralformen wie „FOXES“ oder „SPOTS“, Wörter, die nur ein S oder ES an ein einzelnes Wort anhängen. Aber sie könnten Pluralformen wie GEESE verwenden. Das ist alles schön und gut, aber manchmal errate ich einen einfachen Plural, wie LIONS, weil ich weiß, dass es nicht die Antwort ist, aber ich versuche, einige Buchstabenpositionen festzulegen. Das ist der Spaß an Wordle, spielen Sie es, wie auch immer Sie die Antwort erhalten möchten. Vermute, wie erraten kann.

Ich werde weiterhin täglich bei Wordle einstecken. Es gibt mir einen netten kleinen Gehirnschlag und es ist sicher befriedigend zu sehen, wie sich all diese grünen Buchstaben umdrehen, wenn Sie richtig geraten haben.

Und obwohl ich nicht immer meine Drei-Wörter-Methode verwende, ist es befriedigend, sie in meiner Gesäßtasche zu haben, wenn ich wirklich ratlos bin. Hoffe es hilft dir auch.