Diese Weihnachtsbäume duften besonders weihnachtlich

tz Welt

Teilt

Beliebtester Weihnachtsbaum: Rund 85 Prozent der Käufer entscheiden sich für die Nordmanntanne. © Julian Stratenschulte/dpa

„Weihnachtsklang, Weihnachtsbaum, Weihnachtsduft in jedem Raum“, sagt der Klassiker „Frohe Weihnachten überall“. Wer sich aber für die beliebte Nordmanntanne entscheidet, muss auf den Duft verzichten.

Oberhausen – In weihnachtlichen Wohnzimmern duftet es dieses Jahr zwar nach Kerzen und Keksen, Gewürzen und Braten – aber vielfach nicht nach Harz, Wald und Tannenbäumen. Der mit Abstand beliebteste Weihnachtsbaum Deutschlands, die Nordmanntanne, ist nahezu geruchsneutral. Manche Käufer mögen das bedauern, aber für die allermeisten zählten die sattgrünen und nicht stechenden Nadeln und die schöne Struktur des Baumes, sagt Claudia Wendt vom Landesverband Gartenbau Nordrhein-Westfalen.

Rund 85 Prozent der Käufer entscheiden sich laut Verband für die Nordmanntanne. Wendt sagt, wer den typisch starken Baumduft aus Kindertagen vermisst, kann auf andere Bäume ausweichen.

Diese Bäume sind besonders duftend

Neben der Rotfichte gilt vor allem die Blaufichte als Duftspender: „Typisch für die Blaufichte (Picea pungens) ist ihr blauer Schimmer auf den sehr stechenden Nadeln und der harzige Waldgeruch, den sie verströmt“, beschreibt die Umwelt Verein Nabu.

Es gibt auch exquisite Alternativen: Die Kork- oder Subalpintanne riecht angenehm nach Zitrus, während die leicht asymmetrisch wachsende Nobilis-Tanne einen Orangenduft verströmt. Beide Bäume würden nur in geringer Stückzahl verkauft, sagt Wendt. Gemessen an den Verkaufszahlen liegt Nobilis an dritter Stelle hinter der Nordmanntanne und der Blaufichte.

Trotz Energiekrise und Inflation ist der Verkauf von Weihnachtsbäumen bisher gut angelaufen. Der Verkauf von Grün ist dagegen eher durchschnittlich. Ihr Verband hat noch keine genauen Zahlen. dpa