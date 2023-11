Diese Wanderstiefel von Merrell sind von Reiseautoren empfohlen

Letzten Monat befand ich mich weit oben im Norden in Schwedisch-Lappland. Für einige überraschend war, dass ich dort nicht auf der Jagd nach den Nordlichtern war, sondern mich stattdessen einem Kaltwasserbad gönnte, einem Wellness-Ritual, das ich mir während der Pandemie als Mittel zur Selbstfürsorge angeeignet habe. Auf dieser Reise hatte ich das Glück, ein paar Nächte im Arctic Bath zu verbringen, einem Designerhotel, das das ganze Jahr über Kaltwasserbaden in seinem Kaltwasserpool unter freiem Himmel und auch im Fluss Lule anbietet, auf dem das Boutique-Hotel scheinbar schwimmt .





Zwischen sehr kalten Tauchgängen, Tiefengewebsmassagen und Julevadno-Sitzungen mit Saunaexperten von Arctic Bath bin ich viel in den Wäldern rund um das Hotel gewandert (der Chefkoch von Arctic Bath, David Staf, ist ausgezeichnet, also brauchte ich Entspannung). zwischen herzhaftem Frühstück und ausgiebigem Abendessen) und verbrachte so Stunden in meinen Lieblingswanderschuhen, den Merrell Moab 3 Mid Waterproof Hiking Boots.







Lassen Sie mich zunächst sagen, dass ich diese Merrell Moab-Wanderstiefel jetzt seit mindestens fünf Jahren trage und immer noch von ihrer Vielseitigkeit, Haltbarkeit und Funktionalität beim Wandern im Herbst und frühen Winter schätze. Unabhängig vom Gelände fühle ich mich unglaublich sicher und geborgen. Ich habe nie das Gefühl, dass die Traktion unter meinen Füßen mich verrutschen oder entgleisen lässt, wenn es regnet und der Boden unter mir rutschig ist. Ich habe den Stiefel auf Wanderungen überallhin mitgenommen, von den Schweizer Alpen bis nach Österreich, und er hat mich kein einziges Mal im Stich gelassen, noch habe ich mich darin jemals unwohl gefühlt. Deshalb wusste ich, dass sie auch in Schweden einen tollen Job machen würden.





Der Wanderschuh, der in den Damengrößen 5 bis 12 erhältlich ist, gilt als „Bestseller“ für Merrell, ein Unternehmen, das für die Herstellung außergewöhnlicher und äußerst langlebiger Wanderstiefel bekannt ist – und ich verstehe, warum. Das Design des Schuhs ist gut durchdacht. Das mittelhohe Design ist nicht so hoch, dass es wie bei anderen Stiefeln am Knöchel reibt, aber ausreichend hoch, um Knöchelunterstützung auf rauen Wegen zu bieten.







Als ich in den Wäldern rund um Arctic Bath wanderte, gab es Wege mit losen Kieselsteinen und Steinen, was ich nicht erwartet hatte, aber meine Stiefel ermöglichten es mir, fest auf dem Boden zu bleiben, und meine Knöchel verdrehten sich nie. Was an den Moab 3-Stiefeln noch mehr gefällt, ist, dass sie unglaublich sicher, aber nicht schwer sind. Selbst nach vier Stunden Wandern hatte ich nicht das Gefühl, dass ich mir die Stiefel ausziehen müsste, um meine Füße „atmen“ zu lassen.





Ich habe festgestellt, dass das markentypische „Air Cushion“ für maximale Stoßdämpfung sorgt, und diejenigen unter Ihnen, die beim Trailrunning und Wandern auch spontan laufen, werden froh sein zu erfahren, dass die Vibram TC5+-Außensohle selbst beim Laufen steiler Hänge eine optimale Laufleistung ermöglicht Traktion. Das bedeutet, dass Sie schreiten, rennen und sogar unbeabsichtigt mit den Füßen auf den Boden treten können, ohne Schmerzen an den Fußsohlen zu verspüren.





Während meines Aufenthalts in Schweden nahm ich auch an einer vom Arctic Bath organisierten Elchsafari teil, und sagen wir mal, die Stiefel erwiesen sich als vielseitiger als nur ein normaler, langweiliger Wanderschuh. Ich habe mich für mein überaus zuverlässiges Moabs entschieden und bin froh, dass ich es getan habe.





Mein Elchflüsterer, auch bekannt als erfahrener Fährtenleser, alias Mikael „Micke“ Suorra, bestätigte meine Wahl, als er mich um 6 Uhr morgens von Arctic Bath abholte, während leichter Schnee auf unsere Köpfe fiel. „Ja, deine Stiefel sind gut“, sagte Micke, nachdem er mein Outfit gescannt hatte, um sicherzustellen, dass ich für unsere Safari gut gekleidet war.





Als lokale Legende ist Micke der ultimative Experte, wenn es um Wildtiere, Angeln, Natur und Elche geht, sodass Gäste wie ich und Lily Collins die schwedische Kultur Lapplands hautnah erleben können. Sie können sich also vorstellen, dass ich erleichtert war, als ich hörte, dass ich für meine erste Safari in Lappland das richtige Paar Schuhe ausgewählt habe.







Elchsafaris sind keine leichte Arbeit: Dazu gehört das Aufwachen im Morgengrauen, die Wanderung zu einem geheimen „Elchrufplatz“, der sich normalerweise auf einem kleinen Berggipfel und versteckt zwischen Birken befindet, und das geduldige Warten im kalten Klima für mindestens vier Stunden.





Nachdem ich stundenlang geduldig auf Elche gewartet hatte, wurde mir klar, dass die wasserdichten Wanderstiefel Merrell Moab 3 Mid eine gute Wahl waren. Sie waren leichtfüßig und ich wusste bereits aus früheren Erfahrungen, dass ich darin bei Bedarf schnell sprinten konnte. Obwohl ich sehr zuversichtlich war, dass Micke mich vor jeder Gefahr schützen würde, wusste ich auch, dass ich, wenn ich schnell bergab laufen musste, dies aufgrund des schützenden und abriebfesten Gummiabsatzes und sogar mit Zweigen und Steinen auf dem Boden sicher tun konnte Zehenschutzkappe. Der Merrell Moab 3 hat wirklich alles.





Die wasserdichten Wanderstiefel Merrell Moab 3 Mid mit ihrem Obermaterial aus Schweinswildleder und atmungsaktivem Mesh waren perfekt; Ihre wasserdichte Membran, die den Schuh umgibt, verhinderte nicht nur, dass meine Füße durch den Schimmel auf dem Gras nass wurden, als ich durch den Wald wanderte, sondern sorgte auch für Atmungsaktivität, sodass ich auf meinem kleinen „Elch rufenden“ Campinghocker saß zwischen einer Reihe von Büschen winziger Bäume. Hier musste ich nicht unbequem herumwackeln, was bedeutet hätte, Geräusche zu machen, die letztendlich die Tierwelt vom Auftauchen abhalten würden.





Ich bin nicht der einzige langjährige Fan von Merrells Moab 3. Ein Amazon-Käufer gab kürzlich bekannt, dass dies ihr viertes oder fünftes Paar Merrell Moab-Wanderstiefel in 15 Jahren ist. „Sie waren immer bequem und gut verarbeitet, und ich bin froh, dass ihre Qualität nach all den Jahren immer noch vorhanden ist – im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen, deren Qualität in letzter Zeit nachgelassen hat.“ Sie sagten weiter: „Ich habe sie gestern direkt nach dem Auspacken für eine 14-Meilen-Wanderung auf einem Weg getragen, der auf einigen Abschnitten des Weges als mittelmäßig, auf anderen als anstrengend eingestuft wurde, und sie waren typisch Merrell Moab in Bezug auf Komfort, Unterstützung, Stabilität und Traktion. Ich kann diese Schuhe auf jeden Fall empfehlen!“





Ein anderer zufriedener Kunde bestätigte auch, dass Merrell selbst für Menschen mit Fußschmerzen ein zuverlässiger Schuh sei: „Ich habe diese für eine Reise nach Irland bestellt, insbesondere weil sie wasserdicht sind … Es gab keine Pause!“ Diese Stiefel waren vom ersten Mal an bequem, als ich sie anzog.“ Sie sagten weiterhin: „Ich könnte den ganzen Tag bequem laufen. Ich leide an Neuropathie und Plantarfasziitis und meine Füße schmerzten nicht, selbst nachdem ich 10 bis 12 Stunden lang darin auf unebenem Asphalt und auf nassen, rutschigen Wegen gelaufen bin.“





Dieser Käufer stimmte sogar zu, dass ihre Füße genauso warm blieben wie meine: „Und schließlich hielten sie meine Füße warm und trocken, wie angekündigt. Wenn Sie schon einmal in Irland waren, wissen Sie, dass es mehr regnet und bewölkt als sonnig ist. Perfektes Produkt, das genau das ist, was beschrieben wird und noch mehr. Das sind jetzt meine Lieblingsschuhe für den Herbst! Zur Abwechslung habe ich mir inzwischen ein weiteres Paar zugelegt.“





Wie Micke mir vor meiner Reise gesagt hatte, ist „Allwetter“-Kleidung das einzig geeignete Outfit für eine Elchsafari – und obwohl er mir einen getarnten Poncho geschenkt hat, um keinen der Elche zu verscheuchen, bin ich froh, dass ich das nicht getan habe Ich muss peinlicherweise nach einem guten Paar Stiefel fragen. Und das alles dank meiner zuverlässigen Merrell Moab 3 Mid Waterproof Wanderstiefel.





