Seit dem 1. Juli ist das Transferfenster in den europäischen Top-Ligen offiziell geöffnet – seitdem sind Spieler, deren Verträge bei ihren Vereinen zum Saisonende ausgelaufen sind, offiziell vertragslos und ablösefrei. Doch nicht bei allen läuft es so gut wie bei Milan Skriniar (Paris Saint-Germain) oder Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt), die nun bei einem neuen Verein unter Vertrag stehen, sodass auch 18 Tage nach Beginn der Transferphase einige Topspieler noch auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber sind. Der Sportbuzzer, das Sportportal des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND), blickt auf eine Auswahl von Profis, die noch ohne Vertrag sind.

Daichi Kamada (zuletzt bei Eintracht Frankfurt)

Seit Markus-Krösche das im April angekündigt hat Daichi Kamada wird seinen Vertrag bei Eintracht Frankfurt nicht verlängern, es gibt Gerüchte über den offensiven Mittelfeldspieler. Erst soll er sich mit Borussia Dortmund auf einen Transfer geeinigt haben, dann galt Benfica Lissabon als Favorit für eine Verpflichtung und zuletzt galt der AC Mailand als Wunschziel der Japaner. Da sich bislang jedoch nichts getan hat, ist der 26-Jährige auch 18 Tage nach Beginn der Transferphase noch auf der Suche nach einem Käufer.

David de Gea (zuletzt Manchester United)

David de Gea steht seit 2011 bei Manchester United unter Vertrag und war in der vergangenen Saison (58 Spiele) unter Trainer Erik ten Hag unumstrittener Stammspieler – und doch trennten sich im Sommer nach zwölf Jahren die Wege. Obwohl der 45-fache spanische Nationalspieler bereits ein Angebot von United für deutlich reduzierte Gehälter unterzeichnet haben soll, unterschrieb der Verein nicht. Berichten zufolge soll der Spanier auf noch mehr Gehalt verzichten. Letztendlich kam der Deal nicht zustande. Eine Woche nach Beginn des Transferfensters gaben Verein und Spieler schließlich ihre endgültige Trennung bekannt. Die Red Devils stehen angeblich kurz davor, André Onana (Inter Mailand) als Ersatz zu verpflichten, während de Gea noch nach einem neuen Verein sucht.

James Rodriguez (zuletzt bei Olympiakos Piräus)

Verschiedene Klubs, darunter AS Monaco (45 Millionen Euro) und Real Madrid (75 Millionen Euro), zahlten insgesamt knapp 150 Millionen Euro für den talentierten Kolumbianer, der zwischen 2017 und 2019 zwei Jahre auf Leihbasis beim FC Bayern verbrachte. Und doch hat der Topscorer der WM 2014, der mittlerweile in Katar bei Al-Rayyan sein Geld verdiente, seit seiner vorzeitigen Vertragsauflösung bei Olympiakos Piräus im April keinen neuen Verein gefunden.

Jordi Alba (zuletzt FC Barcelona)

Anders ist es bei Jordi Alba. Der Spanier war weniger weltreisend als James und verbrachte den größten Teil seiner Karriere beim FC Barcelona. Zuerst zwei Jahre in der Jugendakademie La Masia, dann von 2012 bis 2023 bei den Profis. Seine Zeit bei den Katalanen endete nach der vergangenen Saison, doch die Vereinssuche des 34-Jährigen sollte nicht mehr lange auf sich warten lassen. Berichten zufolge arbeitet der MLS-Klub Inter Miami an einem Wiedersehen mit Miamis neuen Superstars Lionel Messi und Alba.

Isco (letzter FC Sevilla)

Iscos Suche nach einem Verein endete im vergangenen Winter. Der seit Dezember vertragslose Spanier stand vor einem Wechsel zum Bundesligisten Union Berlin, den Medizincheck soll er bereits absolviert haben, obwohl die Berliner ihn nicht für die Europa League hätten anmelden können. Nach zwei Telefonaten mit den Verantwortlichen von Union, in denen dem ehemaligen Real-Madrid-Profi mitgeteilt worden sein soll, dass sein Gehalt gekürzt werden müsse, scheiterte der Transfer. Nun ist der 38-fache spanische Nationalspieler bereit für eine neue Aufgabe, wie er kürzlich in einem Interview mit dem sagte markieren verraten. „Ich bin jung und habe noch viele Jahre guten Fußballs vor mir. Jetzt liegt es an mir, es zu beweisen.“

Eden Hazard (zuletzt Real Madrid)

Als Eden Hazard im Sommer 2019 für die Rekordablösesumme des Vereins von 115 Millionen Euro zu Real Madrid wechselte, hätten die Erwartungen nicht höher sein können. Vier Jahre und nur 76 Pflichtspiele (sieben Tore, 12 Assists) später endete das Kapitel mit einer vorzeitigen Vertragsauflösung und Hazard, der einst beim FC Chelsea zu den besten Spielern der Welt zählte, ist vereinslos. Es scheint fraglich, ob der ehemalige Kapitän der belgischen Nationalmannschaft einen anderen Verein in Europa finden wird. Zuletzt kursierten Gerüchte über eine Rückkehr in sein Heimatland zu RWD Molenbeek und einen Wechsel in die MLS zum Messi-Klub Inter Miami. Auch ein Karriereende ist eine Option.

Sergio Ramos (letzter Paris Saint-Germain)

Auch Hazards ehemaliger Teamkollege Sergio Ramos könnte in Miami landen. Der Rekordspieler der spanischen Nationalmannschaft (180 Spiele) ließ seinen Vertrag bei Paris Saint-Germain zum Saisonende auslaufen. Neben Alba soll David Beckhams Klub auch Ramos nach Florida coachen wollen. Zuletzt galt auch Ramos‘ Jugendklub FC Sevilla als möglicher Käufer, die Andalusier finden den Innenverteidiger offenbar zu teuer.

Samuel Umtiti (letzter US-Lecce)

Zuletzt spielte der Weltmeister von 2018 auf Leihbasis beim italienischen Erstligisten US Lecce. Bei seinem Stammverein, dem FC Barcelona, ​​spielte Umtiti auch aufgrund von Verletzungsproblemen seit Jahren keine große Rolle mehr und kam nur selten über die Position eines Ersatzspielers hinaus. Nachdem sein Vertrag im Sommer aufgelöst wurde, ist eine Rückkehr nach Italien das wahrscheinlichste Szenario, wobei der AC Monza Interesse zeigen soll.

Alexis Sanchez (zuletzt Olympique Marseille)

Der Chilene ist seit 2022 bei Olympique Marseille und überzeugte mit 18 Toren und drei Assists in 44 Spielen. Gut möglich, dass der ehemalige Premier-League-Star auch in der kommenden Saison in Marseille unter Vertrag steht. OM soll an einer weiteren Zusammenarbeit interessiert sein.

Marc Bartra (letzter Trabzonspor)

Der ehemalige BVB-Profi, der sich bei dem Angriff auf den Mannschaftsbus im April 2017 verletzt hatte, wechselte im Januar 2018 zurück in seine Heimat zu Betis Sevilla. Das vergangene Jahr verbrachte er in der Türkei bei Trabzonspor, wo er ursprünglich bis 2025 unter Vertrag stand. Mitte Juli trennten sich die Wege „einvernehmlich“, wie der Verein mitteilte. Nun zieht es den Innenverteidiger wohl zurück nach Spanien zu Betis.

Diego Costa (letzter Wolverhampton Wanderers)

In seiner Blütezeit galt Diego Costa als einer der besten Mittelstürmer der Welt. In den letzten Jahren war der 34-Jährige regelmäßig einige Monate vereinslos. Nach fünf Monaten in Brasilien bei Atlético Mineiro und weiteren sechs Monaten ohne Vertrag verpflichtete sich Costa kürzlich für eine spannende Saison bei den Wolverhampton Wanderers. Es ist unklar, was passieren wird, nachdem sein Vertrag beim Premier-League-Klub endet.

Die Top 15 der wertvollsten Gratisspieler auf einen Blick*

Daichi Kamada (27 Mio. €)

Wilfried Zaha (22 Millionen Euro)

Jonathan Bamba (20 Mio. €)

David de Gea (13 Mio. €)

Daniel Amartey (12 Mio. €)

Moussa Dembélé (12 Mio. €)

Nathan Redmond, Yerry Mina, Adama Traoré (alle 10 Mio. €)

Mohamed Elyounoussi, Tom Davies (beide 9 Mio. €)

Ainsley Maitland-Niles, Jesse Lingard, Héctor Bellerin (alle 8 Mio. €)

Alex Oxlade-Chamberlain (7 Mio. €)

*Basierend auf den Marktwerten des Portals Transfermarkt.deStand: 19. Juli 2023