Met maar een paar dingen Wereldmeester uit 2014 . Torhüter Manuel Neuer vom FC Bayern München staat aan de start, naast Per Mertesacker, Christoph Kramer, Kevin Großkreutz, Erik Durm en Roman Weidenfeller.

Na het vaarseizoen de kracht van de Weltmeister Schluss. Deshalb leest Lukas Podolski voor voor een exclusief toneelstuk in het RheinEnergieSTADION. Geniet gerust van uw verblijf en geniet van uw verblijf bij Lukas Podolski tijdens uw verblijf in Keulen op 10 oktober. Live. In de primetime.

Er is nog het Duitse Fußball om weg te denken: Lukas Podolski! Seines Zeichens Weltmeister, Deutscher Meister, Pokalsieger en absolute Legende bij 1. FC Köln.

Met een tv totaal Poldi Spezial

Los geht die Übertragung op Donnerstag, 10. Oktober, bereits om 19:45 uur met TV-totaal! Het opwarmprogramma is een van de beste manieren om Sebastian Pufpaff te begeleiden – naar een andere Sendezeit. In „TV total Poldi Spezial“ hebben we Puffi die Fußball-Nation auf des historic Spiel vor.

De aankondiging van het feest is om 20:45 uur. Fans kunnen de videogames op tv volgen op tv, of op Joyn, op www.de en in de mobiele app.

Zorg ervoor dat u het stadion van de 1e FC Köln koopt met het team „ran Fußball“ met moderator Matthias Opdenhövel, commentator Wolff Fuss en verslaggever Andrea Kaiser.