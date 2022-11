Diese Senioren sehen sich mit einer Mieterhöhung von 20 % konfrontiert – und die Gesetze von Ontario machen es legal

Kim Tanaszczuk sieht zu, wie ihre Tochter in der Ein-Zimmer-Wohnung, die sie ihr Zuhause in Russell, Ontario, nennt, beim Packen ihrer Sachen hilft.

Sie ist noch nicht lange hier – Tanaszczuk ist im August 2021 in das Seniorenhaus eingezogen – sagte aber, sie müsse ausziehen, weil sie es sich nicht mehr leisten könne, die Miete zu bezahlen.

Mieterhöhungen sind normal und werden erwartet, obwohl sie normalerweise den Richtlinien zur Mietpreisbindung unterliegen. Vermieter dürfen die Mieten bis 2023 um 2,5 Prozent erhöhen, eine von der Provinz Ontario festgelegte Grenze.

Aber Tanaszczuk und andere Mieter waren schockiert, als sie Anfang dieses Jahres eine Mitteilung erhielten, dass ihre erwarteten monatlichen Zahlungen sprunghaft ansteigen würden, in einigen Fällen um 25 Prozent, und noch beunruhigter, als sie erfuhren, dass dies vollkommen legal war.

Eine von der Provinz im Jahr 2018 eingeführte Änderung befreite neue Mieteinheiten, die erstmals nach dem 15. November dieses Jahres bezogen wurden, von der Mietpreisbindung.

„Dies wird dazu beitragen, marktbasierte Anreize für ein Angebotswachstum zu schaffen, die eine Erhöhung des Wohnungsangebots fördern, um den Bedürfnissen der Menschen in Ontario gerecht zu werden“, heißt es in der Haushaltsaktualisierung 2018 der Progressive Conservative.

Mieter nennt es „Gier“ und „Erpressung“

„Ich bin nur empört“, sagte Tanaszczuk, der ab Dezember 100 Dollar mehr monatliche Miete zahlen musste.

„Ich denke, es ist Gier. Ich denke, es ist Wucher. Ich denke, es ist Erpressung.“

Tanaszczuk, die sich der Regeländerung nicht bewusst war, als sie in das Gebäude einzog, sagte, sie habe jetzt keine andere Wahl, als zu gehen.

„Wir sind alle mit der Mietpreisbremse aufgewachsen. Es wäre uns nie in den Sinn gekommen, dass es sie nicht gibt“, sagt sie.

Mieterin Cindy McMurray will ebenfalls umziehen, weil ihre Miete um mehr als 200 Dollar pro Monat gestiegen ist. (Jean Delisle/CBC)

Tanaszczuk betrachtet sich immer noch als eine der Glücklichen, die bereits ein anderes, erschwinglicheres Zuhause gefunden hat, in das sie einziehen kann – im Gegensatz zu ihrer Nachbarin Cindy McMurray im Obergeschoss, deren Miete für ihre Ein-Zimmer-Wohnung bald 1.400 US-Dollar pro Monat betragen wird, eine Steigerung von mehr als 200 US-Dollar .

„Ich wollte mich übergeben. Ich habe eine Woche lang geweint“, sagte sie. „Ich war erstarrt und versuchte darüber nachzudenken, wie ich vorankomme. Was soll ich tun? Wohin gehe ich?“

Tanaszczuk und McMurray sind beide arbeitsunfähig und haben als Senioren ein festes Einkommen.

Ein anderer Mieter, den CBC zugestimmt hat, nicht zu nennen, weil er Konsequenzen durch den Vermieter befürchtet, weil er sich zu Wort gemeldet hat, sieht sich ebenfalls einer Mieterhöhung von mehr als 200 US-Dollar gegenüber.

„Ich finde es ekelhaft. Es ist absolut ekelhaft“, sagte sie.

Der Mieter plant auszuziehen, nachdem er eine Anzahlung für eine weitere im Bau befindliche Wohnung geleistet hat, die aber erst im nächsten Sommer bezugsfertig sein wird.

UHR | Senioren sagen, sie können sich keine Mieterhöhung leisten:

Vermieter weist teilweise auf Inflation hin

Keine dieser Frauen wurde darauf aufmerksam gemacht, dass ihre Wohneinheiten von den Mietkontrollrichtlinien ausgenommen waren. Alle drei gaben an, in das Gebäude eingezogen zu sein, das nach der Regeländerung von 2018 gebaut wurde, weil es als erschwingliches Wohnen für Senioren beworben wurde und die Mieten für einige Einheiten so niedrig wie 997 US-Dollar waren.

Im Juli dieses Jahres wurden die Bewohner jedoch darüber informiert, dass das Gebäude an Hartsford Properties verkauft wurde, und nur wenige Wochen später erhielten sie Mitteilungen, dass die Miete steigen würde.

Hartsford Properties, das Unternehmen, dem das Wohnhaus gehört, hat dieses Schreiben vor einigen Monaten an die Mieter herausgegeben. Es heißt, Mieterhöhungen seien auf „Inflation, erhöhte Ausgaben und durchschnittliche Marktmieten“ in der Region zurückzuführen. (Jean Delisle/CBC)

CBC erhielt nicht rechtzeitig zur Veröffentlichung eine Antwort von Unternehmensvertretern, aber in seinem ursprünglichen Brief an die Mieter sagte Hartsford, es sei sich bewusst, dass die Erhöhungen größer als erwartet sein würden, und „war sich rechtzeitig im Voraus in Kenntnis, um genügend Zeit zu haben, sich auf diese Änderung vorzubereiten .“

Als Faktoren, die zu dem Anstieg beitrugen, nannte es „Inflation, erhöhte Ausgaben und durchschnittliche Marktmieten“ in der Gegend und fügte hinzu, dass die „neue monatliche Miete immer noch deutlich unter den aktuellen Marktmieten bleiben wird“.

In dem Schreiben werden diejenigen, die ihr Mietverhältnis beenden wollten, gebeten, dem Unternehmen eine Kündigungsfrist von 60 Tagen mitzuteilen.

Befreiung „lohnt sich“, sagt Provinz

Mieter haben sich an die Provinzregierungen sowie Bundes- und Provinzpolitiker für das Gebiet gewandt, aber keine Antwort erhalten.

CBC bat auch um ein Interview mit jemandem vom Ministerium für kommunale Angelegenheiten und Wohnungswesen. Stattdessen schickte es eine Erklärung.

„Das zahlt sich für die Ontarier aus“, sagte Sprecher Conrad Spezowka zur Befreiung.

Vic Fedeli, Finanzminister von Ontario, legt im November 2018 in Toronto die Herbst-Wirtschaftserklärung der Regierung vor. (Nathan Denette/The Canadian Press)

Er schrieb, die Provinz habe im vergangenen Jahr einen 30-Jahres-Rekord für den Neubau von Mietwohnungen erreicht, „die meisten Einheiten, die in einem einzigen Jahr seit 1991 gebaut wurden“, obwohl die genaue Menge nicht angegeben wurde.

Die Mietkontrollrichtlinien gelten immer noch für etwa 1,4 Millionen Miethaushalte in der Provinz, heißt es in der Erklärung.

Prüfen Sie, bevor Sie einen Mietvertrag unterschreiben, sagt Anwalt

Dania Majid, Anwältin beim Advocacy Centre for Tenants Ontario (ACTO), sagte, dass sich Mieter in ähnlichen Situationen befinden, wenn neue Wohnungen gebaut werden.

„Letzte Woche wurde ich zu einem Fall konsultiert, in dem ein Mieter eine monatliche Mieterhöhung von 1.000 Dollar erhielt“, sagte Majid.

Diese Mieterhöhungen führten zu mehr „Wirtschaftsräumungen“, sagte sie, weshalb ACTO sich dafür eingesetzt hat, dass die Regierung die Befreiung abschafft, aber es gab keine Verpflichtung.

Majid sagte, dass Mieter neuerer Einheiten kaum etwas anderes tun könnten, um dies zu verhindern. Sie empfahl den Leuten, sich immer beim Vermieter zu erkundigen, ob ein Gebäude eine Mietpreisbremse hat, bevor sie einen Mietvertrag unterschreibt.

„Diese Schlupflöcher wurden von dieser Regierung geschaffen“, sagte sie.

Keiner der Mieter, mit denen CBC sprach, sagte, sie seien über die fehlende Mietpreisbindung informiert worden, bevor sie in das Wohnhaus in der Church St. 480 in Russell, Ontario, einzogen. (Jean Delisle/CBC)

Kosten senken oder ausziehen

McMurray sagte, sie versuche jetzt, die Kosten zu senken, wo sie könne, indem sie Dienste storniere und Orte zu Fuß besuche, um Benzin zu sparen. Noch ist unklar, wie lange sie das noch durchhält. Die Situation hat sich auch stark auf ihre psychische Gesundheit ausgewirkt.

„Alle meine gesundheitlichen Probleme waren verärgert. Es ist schwer zu schlafen. Sie meiden Menschen, weil Sie sich einfach nicht in einem sehr guten Raum befinden“, sagte McMurray.

Tanaszczuk sagte, sie werde die Gemeinschaft vermissen, die sie bei ihren Nachbarn gefunden habe, obwohl sie keine andere Wahl habe, als zu gehen.

„Ich denke, jeder, als sie eingezogen sind, einschließlich mir, dachte, dass dies der letzte Ort sein würde“, sagte sie. „Jetzt müssen alle schauen.“