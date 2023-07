Ich weiß nicht, was es mit diesen Anzeigen auf sich hat, aber die Spiele, für die sie werben, begeistern mich jedes Mal. Es gibt etwas in meinem Gehirn, das sich nach der Beruhigung sehnt, einem Kerl zu helfen, seinen Schatz zu bekommen (er scheint so glücklich zu sein!) oder Wellen von Zombies abzuwehren, weil ich drei mit den Besten von ihnen vergleichen kann. Aber jedes Mal, wenn ich so dumm bin, das Spiel tatsächlich herunterzuladen, ärgere ich mich, weil es nie ganz so einfach ist. Am Ende ist das Spiel mit Werbung und Mikrotransaktionen vollgestopft oder man muss mehrere schlecht erklärte Menüs durchgehen, bevor man zu dem beworbenen Teil des Spiels gelangt.