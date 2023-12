Diese Regel für Autofarer in Deutschland soll kommen

Startpagina Verbraucher

van: Maximiliaan Kettenbach

De EU plant een hervorming van de Führerschein, die gezondheidscontroles voor toekomstige Fahrer en Fahrerinnen zal garanderen. Minister van Verkeer en Waterstaat Wissing zet zich in voor een “uiterst efficiënte bureaucratie”. Eén compromis, alle partijen.

Kassel – Volg emotionele debatten, nadat de Franse Groen-Overvloedige Karima Delli de Berichtsentwurf zu den neuen Führerschein-Plänen der EU vorgelegt hatte. Tegelijkertijd bestaat er ook de noodzaak om de tolerantie van de Führerscheinen für ältere Personen te beperken. Leven voor mensen vanaf 70 jaar. Der Aufschrei war groß, besonders in Deutschland.

Nu de EU nog steeds een zaak is, zullen wij dat blijven doen. De EU-minister van Transport zal moeten voldoen aan de eisen van één enkele overeenkomst. Na de gezondheids- en veiligheidstests is het mogelijk om in de Mitgliedsländern een nieuwe aanpak te volgen.

Gezondheidstests voor huurders – Regelgeving voor chauffeurs: In Duitsland en Oostenrijk is het open voor het publiek

Was das für Deutschland bedeutet? Federaal Transportminister Volker Wissing (FDP) heeft regelgeving opgesteld voor motorvoertuigen en motorvoertuigen op de verhuurmarkt. “Eine verpflichte Gesundheitsuntersuchung ab einem gewissen Alter kommt für uns in Deutschland nicht in Betracht”, zei Wissing am Montag (4. Dezember) in Brussel. Schärfere Regeln für ältere Menchen wären wohl vom Tisch en die gewühlten Discussions auch.

Als u dat wenst, moet u altijd op de hoogte zijn van uw eigen professionele ontwikkeling en lasvaardigheid en bent u duidelijk over verkeerspsycholoog dr. Thomas Wagner. (Symboolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Verpflichtende ärztliche Untersuchungen seien “not verhältnismäßig”, concrete Wissing. Neben Deutschland heeft in andere landen in Oostenrijk en België een specifieke regeling.

En toch zijn wij een man met een compromis. Dieser sieht ämlich vor, dass Mitgliedsländer entweder meditense Eignungsprüfung of der een Selbstauskunft über de Gesundheitszustand von Führerscheininhaberinnen en -inhabern söllen. Dit moeten automobilisten en automobilisten zijn, wij heten u graag elke 15 jaar welkom.

Medizinische Eignungsprüfung of Selbstauskunft – Deutschland überstimmt

De minister van Verkeer en Waterstaat, Wissing, is op de hoogte van deze relevante beste immuniteiten. Er is kritiek op de mate waarin de verkeersveiligheid kan verbeteren. “Ik ben hier voor een overvolle bureaucratie”, zei Wissing in Brussel, wiens werk overbelast is. Duitsland moedigt dit compromis niet aan, maar het is belangrijker.

Volledig en alomvattend is het idee van Fahrtüchtigkeitsprüfungen laut Thomas Wagner volledig nieuw. Gegenüber IPPEN.MEDIA Ordnete derkehrspsychologische Gutachter des Deutschen Kraftfahrzeug-Überwachungs-Vereins (DEKRA) de EU-Pläne zuletzt ein. Van 2015 tot 2019 hebben we de afgelopen 65 jaar een reeks teleurstellingen meegemaakt met onze familie en vrienden, waarvan minder dan 20 jaar. “Die Zahlen is een feit. Deze patiënten zullen ook aanwezig zijn als Sachverständigen-Organisationen“, aldus Wagner bij de herziening van het Veiligheidsrapport 2021.

Het EU-Parlement moet tijdens het juridische proces op zijn plaats blijven. Danach verkoopt de Mitgliedstaaten und Abgeordneten über das endgültige Gesetz. De hervorming van de Führerscheins zal tot 17 jaar doorgaan in alle Mitgliedsländern, evenals een digitale Führerschein, de in de gezamenlijke EU is goed, één inführen.

