Diese Männchen verbrauchen ihre ganze Energie, um sich zu paaren, und sterben dann prompt an Erschöpfung

Das Leben eines männlichen Nordbeutelmarders ist kurz, brutal und wird fast ausschließlich von der Jagd nach Sex bestimmt.

Die australischen männlichen Beuteltiere sind sogenannte „suizidale Fortpflanzungstiere“, was bedeutet, dass sie nach einer einzigen Paarungszeit oder etwa einem Jahr sterben. Die Weibchen hingegen können zwei- bis viermal so alt werden.

Die Ursache für dieses vorzeitige Ableben war bisher unbekannt. Aber jetzt glauben Wissenschaftler, dass sie die Antwort haben: Schlafentzug. Die Männchen suchen Partner auf Kosten von fast allem anderen – einschließlich Nahrung, Hygiene und Ruhe – und treiben sich in ein frühes Grab.

„Im Grunde verbringen sie den ganzen Tag damit, nach Weibchen zu suchen, sich mit so vielen Weibchen wie möglich zu paaren und mit anderen Männchen zu kämpfen“, sagte Christopher Clemente, Tierökophysiologe an der australischen University of the Sunshine Coast Wie es passiert Gastgeber Nil Köksal.

„Und es ist dieser Schlafmangel, der ihren Körper zu erniedrigen scheint.“

Die Studie – eine gemeinsame Anstrengung von Forschern der University of the Sunshine Coast und der University of Queensland – war veröffentlicht am Mittwoch in der Zeitschrift Royal Science Open Society .

Ein Paarungsgeheimnis

Suizidale Fortpflanzung – oder Semelparität – ist im Tierreich keine Seltenheit. Da ist zum Beispiel die weibliche Gottesanbeterin, die dem Männchen nach dem Sex den Kopf abbeißt und den Körper ihres Partners zur Nahrungsaufnahme verschlingt. Oder pazifische Lachse, die zum Laichen all ihre Energie aufwenden, um stromaufwärts zu schwimmen, nur um kurz darauf zu sterben.

Es gibt auch mehrere Arten von Beuteltieren, die Semelparität aufweisen. Der männliche Antechinus stirbt ebenso wie sein Quoll-Cousin nach einer Paarungszeit.

Beim Antechinus haben Wissenschaftler diese Morbidität nach der Paarung mit einem Anstieg der Stresshormone in Verbindung gebracht, der zu einem Versagen des Immunsystems führt.

„Also dachten wir, na ja, wahrscheinlich ist das, was in Quolls vor sich geht. Aber als wir nach dem Stresshormon suchten, war es nicht da“, sagte Clemente. „Also war es ein bisschen ein Rätsel, warum diese Quolle tatsächlich starben.“

Der Ökophysiologe Christofer Clemente beschreibt die Beutelmarder als „wirklich lustige Tiere“, die „Bewegungen im Parkour-Stil von Felsen zu Bäumen“ ausführen. Aber er warnte, dass sie „wirklich ziemlich aggressiv“ sein können und „keine guten Haustiere abgeben würden“. (Kaylah Del Simone/Universität der Sunshine Coast)

In Ermangelung einer internen Erklärung entschieden sich die Forscher, nach einer Verhaltenserklärung zu suchen. Sie befestigten winzige elektronische Rucksäcke an den katzengroßen Lebewesen, die ihre Bewegung und Beschleunigung im Laufe der Zeit verfolgten.

„Wir konnten durch maschinelles Lernen herausfinden, wie das Signal des Beschleunigungsmessers aussah, wenn die Tiere liefen, wenn die Tiere kletterten oder wenn die Tiere schliefen, sodass wir aufzeichnen konnten, wie aktiv sie waren und wie viel Ruhe sie hatten immer“, sagte Clemente.

Die Beutelmarderweibchen verbrachten etwa 23 bis 24 Prozent des Tages mit Schlafen – „was unserer Meinung nach eine normale Menge an Ruhe ist“, sagte Clemente. Im Gegensatz dazu ruhten die Männchen „sehr wenig“ – etwa sieben oder acht Prozent der Zeit.

Die Männchen decken auch viele bodensuchende Partner ab. Zwei der Quolle in der Studie legten in einer Nacht etwa 10 Kilometer zurück, was einem Menschen entspricht, der zwischen 35 und 40 Kilometer zu Fuß zurücklegt.

Die Forscher untersuchten die bestehende Forschung über die Auswirkungen von Schlafentzug auf ähnliche Tiere, nämlich Nagetiere, und fanden „einen ganzen Haufen Symptome“, darunter Aggression, Gewichtsverlust und mangelndes Pflegeverhalten.

„Und alle Symptome, die wir bei Nagetieren mit Schlafentzug gesehen haben, sind die gleichen Symptome, die wir bei den männlichen Quolls während der Fortpflanzungszeit gesehen haben, aber nicht bei den weiblichen Quolls“, sagte er.

„Sie fallen buchstäblich auseinander“

Darüber hinaus fanden die Forscher heraus, dass zölibatäre männliche Nordbeutelmarder zwei- bis dreimal länger leben als ihre sexuell aktiven Artgenossen.

Ein Männchen in der Studie verlor seine Hoden, möglicherweise in einem Kampf mit einem anderen Beutelmarder. Da ihm der Trieb zur Paarung fehlte, lebte es mehrere Jahre.

„Es scheint also sicherlich diese enorme reproduktive Anstrengung zu sein, die sie auf sich nehmen, die tatsächlich ihren endgültigen Tod verursacht“, sagte Clemente.

Hier ist ein männlicher Nordbeutelmarder in den letzten Phasen seines Lebens nach der Paarungszeit zu sehen. (Kaylah Del Simone/Universität der Sunshine Coast)

Wie sieht also das Sterben an Schlafentzug für einen Quoll aus? Zum einen pflegen sie sich nicht ausreichend und werden anfällig für parasitäre Infektionen. Sie sind auch weniger wachsam bei der Nahrungssuche. Darüber hinaus macht ihre extreme Erschöpfung sie zu hervorragenden Zielen für Raubtiere und es ist wahrscheinlicher, dass sie von Fahrzeugen angefahren werden.

„Aber auch ohne diese Dinge verlieren sie so viel Gewicht, dass sich ihr Zustand schließlich so weit verschlechtert, dass sie buchstäblich auseinanderfallen“, sagte Clemente.

Hier für eine gute Zeit, nicht lange

Was treibt die Männer zu solch einem selbstzerstörerischen und zielstrebigen Streben nach Sex?

„Der Grund dafür ist, dass die weiblichen Beutelmarder alle gleichzeitig reproduktionsaktiv und reproduktionsfähig werden“, sagte Clemente.

Die Quolle, sagt er, ernähren sich von Insekten, deren Populationen während der kurzen Sommermonate explodieren.

„All diese Nahrung treibt die Weibchen dazu, ihren Fortpflanzungszyklus zu beginnen“, sagte Clemente. „Die Männchen haben entschieden: ‚Nun, der beste Weg für mich, meine Fortpflanzungsleistung zu maximieren, wäre, mich in sehr kurzer Zeit mit so vielen Weibchen wie möglich zu paaren. ‚Und genau das tun sie.“

Während die Ergebnisse an sich schon interessant sind, sagt Clemente, dass die Arbeit, die er und seine Kollegen leisten, ein größeres Ziel hat – die Erhaltung der Art.

„Sie sind an vielen Orten in Australien aufgrund von Dingen wie dem Verlust von Lebensräumen oder eingebetteten invasiven Arten wie Hunden, Füchsen und Katzen gefährdet“, sagte er über die nördlichen Beutelmarder.

„Wenn wir ihre Leistung und ihr Verhalten verstehen könnten und wie dies von den verschiedenen Lebensräumen beeinflusst wird, in denen wir sie finden, können wir vielleicht herausfinden, welche Lebensräume für ihr Überleben am wertvollsten sind. Und damit die Erhaltungsbemühungen wirklich unterstützen zu dieser Art.“