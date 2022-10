„Diese Kommentare waren rücksichtslos“: Pompeo kritisiert Bidens „Armageddon“-Bemerkungen

„Seit Kennedy und der Kubakrise sind wir nicht mehr mit der Aussicht auf Armageddon konfrontiert worden“, sagte Biden am Donnerstag während einer Spendenaktion und verwies auf die Krise im Oktober 1962, die die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion fast zwei Wochen lang an den Rand eines Atomkriegs brachte.

Am Sonntag sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, in ABCs „This Week“: „Der Präsident reflektierte die sehr hohen Einsätze, die gerade im Spiel sind.“

Pompeo sagte, die Biden-Regierung wäre besser dran gewesen, Putin mit „stiller Diplomatie“ dazu zu bringen, die Folgen des Einsatzes von Atomwaffen zu verstehen. „Ich hoffe, dass sie das im Stillen tun“, sagte er zu Gastgeberin Shannon Bream.

Bei der Diskussion über die Explosion am Samstag auf der Kertsch-Brücke, die Russland mit der Krim verbindet, einem Gebiet, das Putin 2014 annektierte, sagte Pompeo: „Ich vermute, dass die Ukrainer etwas damit zu tun hatten.“

Pompeo sagte, egal wer diese Brücke beschädigt hat, der Angriff stellte eine symbolische Niederlage für Putin dar, und stellte fest, dass die Brücke von Putin im Mai 2018 mit einer großen Zeremonie eröffnet wurde. „In verschiedenen historischen Epochen … träumten die Menschen davon, diese Brücke zu bauen.“ Putin sagte damals zu den Arbeitern. „Dann kamen sie in den 1930er, 40er, 50er Jahren darauf zurück. Und schließlich ist dank Ihrer Arbeit und Ihres Talents das Wunder geschehen.“

Am Sonntag sagte Pompeo, der Angriff auf die Brücke sei ein weiteres Zeichen dafür, wie katastrophal schlecht der russische Krieg gegen die Ukraine verlaufen sei.

„Das russische Militär versagt verzweifelt“, sagte Pompeo.

Auch der Abgeordnete Don Bacon (R-Neb.) sah Putins Situation zunehmend verzweifelt.

„Ich denke, Wladimir Putin ist ein in die Enge getriebenes Tier“, sagte er in „Meet the Press“ von NBC. „Ich denke, er ist im Moment unberechenbar, instabil. Er wird in der Ukraine Stück für Stück geschlagen, und es ist ihm peinlich.“

Aber der ehemalige General Wesley Clark, der früher als Supreme Allied Commander Europe der NATO diente, sagte, er sehe Putins Drohsprache als Versuch, einen Keil in den Westen zu treiben.

„Als Putin sagte, niemand könne einen Atomkrieg gewinnen, warum droht er dann mit einem Atomkrieg?“ sagte Clark auf CNNs „Fareed Zakaria GPS“. „Weil dies im Grunde eine psychologische Anstrengung gegen die Vereinigten Staaten ist, und Männer wie Donald Trump greifen sie auf und wollen den Willen und die Entschlossenheit des Westens untergraben, die Ukrainer in diesem Kampf zu unterstützen. „