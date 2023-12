Diese Katze wurde an einen Strommast gejagt und landete mit einem schnurrenden Sprung auf der Erde

Man sagt, dass Katzen immer auf ihren Füßen landen, und Coco, der orange getigerte Kater, hat bewiesen, dass das sogar aus großer Entfernung passieren kann, als er am Montag in Dildo, NL, von einem Strommast sprang.

Alice Reid, die Besitzerin der dreijährigen Katze, hatte am Montag einen Hund bemerkt, der in ihrem Garten herumlief, als ihr Mann sie anrief und fragte, ob Coco in der Nähe sei. Nachdem sie sich im Haus umgesehen hatte, bemerkte sie, dass er draußen war – und war auf die Spitze eines Strommastes gehuscht, um sich in Sicherheit zu bringen.

Coco begann um Hilfe zu schreien, sagte Reid, und blieb etwa eine Stunde lang auf der Stange. Sie versuchten, mit einer Leiter näher heranzukommen und ihn herunterzulocken.

SEHEN SIE OBEN | Sehen Sie, wie Coco, die Katze, während einer Rettungsaktion die Sache selbst in die Hand nimmt

„Wir konnten ihn nicht erreichen – er war außer Reichweite. Wir versuchten es mit einem Brett auf der Leiter, und er versuchte ein paar Mal selbst, herunterzukommen, aber er hatte zu viel Angst“, sagte Reid am Dienstag.

Reid rief schließlich Newfoundland Power an, das schließlich einen Arbeiter auf den Mast schickte, um die Katze zu bergen.

Da nahm Coco die Sache selbst in die Hand und stürzte sich von der Stange, wobei er wahrscheinlich in einem nahegelegenen Busch landete.

„Er war unten in den Bäumen. Ich habe ihn wirklich nicht gesehen, bis er abhob“, sagte Reid. „Da sind Büsche und so, aber ich bin mir nicht sicher, wo er gelandet ist, weil es so schnell passiert ist. Und er ist einfach losgerannt.“

Coco hat sich erholt und ist wieder zu Hause, genießt den Schlaf und die Leckereien bei bester Gesundheit – obwohl Reid sagte, dass er wahrscheinlich eines seiner neun Leben genutzt hat.