Diese Harry Styles-Looks werden Sie auf ein Wassermelonen-Zucker-High verlassen

Wenn es jemanden gibt, der weiß, wie man auf dem schmalen Grat der Mode wandelt, dann Harry Styles.

Im Laufe der Jahre hat die Eine Richtung Alaun hat sowohl auf als auch neben der Bühne für viele denkwürdige Looks gesorgt. Nehmen Sie die Grammys 2021, wo er in einem gelb karierten Blazer über den roten Teppich lief – ein Stück, das an Cher Horowitz ‘Garderobe erinnert Ahnungslos– und eine lila Federboa. Als es an der Zeit war, seinen Hit „Watermelon Sugar“ aufzuführen, stahl Harry allen die Show, indem er seine Passform tauschte und unter einem maßgefertigten Gucci-Lederanzug ohne Oberkörper aussah.

„Kleidung ist dazu da, Spaß zu haben, damit zu experimentieren und damit zu spielen“, sagte er über seinen Modeansatz in a 2020 Mode Titelgeschichte, in der er in der begleitenden Fotostrecke ein Kleid trug. „Wenn Sie wegnehmen ‚Es gibt Kleidung für Männer und Kleidung für Frauen‘, wenn Sie alle Barrieren beseitigen, öffnen Sie offensichtlich die Arena, in der Sie spielen können.“