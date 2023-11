Diese Gegner warten auf Clemens, Schindler, Hempel, Horvat, Pietreczko

Kaal is nog steeds zo mooi! Vanaf 15 december wordt de PDC gehouden tot 17. Tijdens de World Meisterschaft in Altehrwürdigen Ally Pally (alle Spiele LIVE auf SPORT1). De afgelopen twee weken waren goed voor de fans die WM-Feeling waren, en de feesten sinds ze verloren waren.

Je bent van harte welkom om samen met Martin Schindler deel te nemen aan je tweede run. De voorbereide Darts Professional ontmoet de Sieger of the Party Jermaine Wattimena tegen Fallon Sherrock. Zo kun je de Dartskoningin ontmoeten, die meer zelfvertrouwen heeft in het Alexandra Palace.

Bovendien heeft Gabriel Clemens geen einde aan zijn leven. Het Duitse nummer schittert in de twee werelden en het Nederlandse supertalent Gian van Veen of Man Lok Leung is aanwezig in de Asien für Furore.

Deutsche Darts-Asse met machbaren WM-Losen

Deze drie German Darts Asse greifen in de eerste Runde ins WM-Geschehen ein. Dragutin Horvat speelt met de Belg Mike De Decker, terwijl Florian Hempel duelt met Iren Dylan Slevin.

Auf Ricardo Pietreczko wartet derweil een weibliche Gegnerin bij WM-Auftakt. “Pikachu” komt oorspronkelijk van Mikuru Suzuki in Japan. Als Sieg Callan Rydz zou kunnen ontmoeten, zou er een kans kunnen zijn om Luke Humphries te ontmoeten tijdens de Drittrunden-wedstrijd.

Verzekerd tussen de 31. Auflage der Darts-WM 96 Speler aan de start, met de 32 beste plaatsen om tegen de Speler van de PDC Order of Merit te spelen voor de twee sindsdien vastgestelde rondes. Het is lang geleden dat we plezier hebben gehad met Deutsche Vertreten. Naast de wereldranglijstkwalificeerders Gabriel Clemens en Martin Schindler waren zij naast Ricardo Pietreczko, Dragutin Horvat en Florian Hempel ook opgenomen in een WM-ticketkwalificatie.

Der Ticker zum Nachlesen.

+++ Clemens heeft Toptalent +++

Er is een verhaal over Gabriel Clemens. De Duitse nummers zijn nu in beide landen verkrijgbaar met het supertalent Gian van Veen of Man Lok Leung, afkomstig uit Hong Kong.

+++ Pikachu muss gegen Japanerin liep +++

Ricardo Pietreczko vierde zijn première in het Alexandra Palace met een klein feestje. Pikachu speelt in de eerste run tegen de Japanner Mikuru Suzuki. Je kunt ook slagen in een duel met Callan Rydz.

+++ Schindler met aantrekkelijke Los +++

Voor de twee dagen van Martin Schindler is er een totaaloplossing. Er lijkt sprake te zijn van een belegering van de partij Jermaine Wattimena/Fallon Sherrock. Soms konden we de koningin van Alexandra Palace ontmoeten.

+++ Hempel speelt met Youngster +++

Florian Hempel speelt in de eerste run zonder enig talent. De 21-jarige Dylan Slevin woont in Ierland. In de twee dagen leefden we in de val van de erfenis van Dimitri Van den Bergh.

+++ Horvat trifft auf Belgier +++

Dragutin Horvat heeft in de eerste run een succesvol resultaat behaald. Er wordt gespeeld tegen de Belg Mike De Decker. Sollte Horvat einen Sieg feiern, würde in the Zweiten Runde Madars Razma warten.

+++ Modus van WM-uitschakeling +++

Für die Duelle der eerste Runde sinds 64 Spieler im Lostopf. Deze omvatten 32 internationale kwalificatietoernooien en de 32 beste spelers van de Pro Tour Order of Merit.

Durchgeführt zou de Ausführung van Dennis Priestley zijn, sowieso de eerste Darts-Wereldmeister, vooral Phil Taylor, die de 14 titels Rekordweltmeister is.

Pietreczko bevindt zich één keer in Lostopf, terwijl Hempel en Horvat voor altijd in Lostopf zijn.

+++ Letzte WM-Tickets vergeben +++

Kurz voor de WM-Auslosung won de vier verloren tickets in de Tour Card Holder Qualifier uit. Neben Hempel kocht Rusty-Jake Rodriguez uit Oostenrijk, van de Engelse Darren Webster en van de Kroatische vertreter Boris Krcmar den Sprung ins Hauptfeld.

Knapp ging uit elkaar sinds Daniel Klose, met 5:7 een Webster uit elkaar, en Pascal Rupprecht. Een dramatische wedstrijd met 6:7 tegen Krcmar werd verloren.

Een bittere Überraschung-ervaring met Alan Soutar. Die Nummer 33 der Welt moet bij Hempel een lager niveau hebben en leeft nog bij Mervyn King en Vincent van der Voort.

+++ Darts Wunderkind kwalificeert zichzelf +++