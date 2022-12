Diese Freunde retteten Ernten, die für den Müll bestimmt waren, und halfen dabei, Lebensmittelabfälle in Millionen von Mahlzeiten zu verwandeln

Anmerkung der Redaktion: Kennen Sie jemanden, der Sie inspiriert? Klicken Sie hier, um sie als CNN-Helden zu nominieren.



Los Angeles

CNN

—



Als eine Gruppe von College-Studenten ihre Pandemieprobleme in die Tat umsetzte, hätten sie nie gedacht, dass das Projekt eine landesweite Bewegung zur Bekämpfung von Hunger und Lebensmittelverschwendung antreiben würde.

Aber genau das hat das Farmlink-Projekt seit 2020 getan und Hunderte junger Freiwilliger zusammengebracht, um fast 77 Millionen Pfund überschüssige Lebensmittel zu retten und sie an Bedürftige zu liefern. Die Bemühungen der Organisation helfen Landwirten, der Umwelt und Menschen, die gleichzeitig darum kämpfen, ihre Familien zu ernähren.

„In den Vereinigten Staaten sind 40 Millionen Amerikaner von Ernährungsunsicherheit betroffen. Sie wissen nicht, woher ihre nächste Mahlzeit kommt“, sagte Aidan Reilly, Mitbegründer von Farmlink. „In der Zwischenzeit werfen wir in den Vereinigten Staaten jedes Jahr über 100 Milliarden Pfund Lebensmittel weg.“

Laut Reilly, das auf dem Höhepunkt der Pandemie im Frühjahr 2020 gestartet wurde, sollte das Projekt ursprünglich Familien und Tafeln in Not helfen.

„Es gab so viele schlechte Nachrichten“, sagte Reilly, der damals ein Junior an der Brown University war und fern von seinem Zuhause in Los Angeles am Unterricht teilnahm. „Wirtschaftlicher Zusammenbruch, politische Proteste, soziale Proteste. Es fühlte sich an, als gäbe es sehr wenig, was man dagegen tun könnte.“

Reilly und sein Freund aus Kindertagen, James Kanoff, lasen und sahen sich Nachrichten über Lebensmittelknappheit an und erfuhren, dass Bauernhöfe in der Umgebung gezwungen waren, überschüssige Produkte zu vernichten, die sie nicht verkaufen konnten, insbesondere wenn Restaurants, Schulen und Hotels geschlossen waren.

„Wir haben Fotos gesehen, die bemerkenswert waren. Wie Berge von Kartoffeln im Hinterhof von jemandem oder Millionen Liter Milch, die einfach in den Dreck gekippt werden“, sagte Reilly.

Reilly, Kanoff und eine Kerngruppe von Freunden, darunter Will und James Collier in Connecticut, arbeiteten über Zoom, Text und E-Mail zusammen, um Farmen von Küste zu Küste zu kontaktieren.

„Wir hatten eigentlich nicht vor, eine gemeinnützige Organisation zu gründen“, sagte Reilly. „Wir dachten nur: ‚Es leiden so viele Menschen, wenn wir einen Weg finden, um zu helfen, wäre das großartig.’“

In Kalifornien fanden sie einen Bauern, der 13.000 Eier hatte, die gespendet werden konnten, und Reilly bot an, die Abholung und Lieferung selbst zu übernehmen.

„Das war die allererste Fahrt“, sagte Reilly. „Ich, auf dem Freeway 405, werde angehupt, mit Eiern, die im Rücken herumhüpfen, und versuche nur, sie zur Tafel zu bringen, damit wir ein paar tausend Menschen ernähren können.“

Das war die erste von vielen weiteren Lieferungen. Unter dem Motto „Wir kommen zu Ihnen“ mietete die Gruppe U-Haul-Lastwagen und versuchte, alle Essensabholungen und -lieferungen selbst durchzuführen.

„Wir hatten am Anfang viele Schluckaufe“, sagte Reilly. „Wir haben Achsen gebrochen … 40.000 Pfund Kartoffeln falsch herum geladen (und) mussten versuchen, sie mit einem anderen Lastwagen und einem Seil herauszuziehen. Aber wir haben es geschafft.“

Die Studenten erhielten schließlich einen willkommenen Schub in Form eines Stipendiums von Uber Freight, sagte Reilly, und mit der Hilfe professioneller Fahrer transportierten sie innerhalb von nur zwei Monaten mehr als eine Million Pfund Produkte von Farmen zu Tafeln und verwandelten ihre Leidenschaft Projekt in einen massiven Logistikbetrieb zu verwandeln. Die Nachricht verbreitete sich und immer mehr junge Menschen zu Hause während der Pandemie meldeten sich, um zu helfen.

„Wir hatten einfach das Glück, die Ersten zu sein, die diese Leute zusammenbrachten“, sagte Reilly. „Die 70 Millionen Pfund Lebensmittel, die bewegt wurden, sind den Bemühungen dieser Gruppe zu verdanken. Sie engagieren sich freiwillig, wenn sie können, um Menschen zu ernähren, die sie vielleicht nie treffen werden.

Farmlink hat mit mehr als 100 Farmen und 300 Gemeinden in den USA zusammengearbeitet und genug Lebensmittel gerettet und transportiert, um mehr als 64 Millionen Mahlzeiten zu verteilen, sagte Reilly.

„Je größer Farmlink wird, desto größer wird unser Weltbild“, sagte er. „Es gibt ganz normale Amerikaner, Leute, die neben dir und mir wohnen, die nicht wissen, wie sie ihre Kinder ernähren sollen. Und genau dafür machen wir das.“

Mitmachen willst, schau vorbei die Website des Farmlink-Projekts und sehen, wie Sie helfen können.

Um über GoFundMe an das Farmlink-Projekt zu spenden, Klick hier