Diese Fast-Food-Restaurants haben die besten Drive-Thrus, sagt eine Studie

Taco Bell führte das Feld mit einer durchschnittlichen Zeit von etwa 221 Sekunden an, gefolgt von Dunkin‘ Donuts, KFC und Arby’s. Aber diese Metrik berücksichtigt nicht die Anzahl der Autos in der Schlange. In dieser Kategorie ist Chick-fil-A mit 16 % der befragten Linien mit zehn oder mehr Autos der klare Marktführer. McDonald’s, das auf Platz zwei lag, hatte mit so vielen Kunden nur 2 %.

Basierend auf der Gesamtzeit, die Autos in der Schlange verbrachten, war Chick-fil-A mit einem Durchschnitt von etwa 107 Sekunden die Nummer eins. McDonald’s wurde mit 118 Sekunden Zweiter, gefolgt von Taco Bell und Arby’s.

QSR und Intouch Insight veröffentlichten ihren jährlichen Drive-Thru-Bericht und befragten mehr als 1.000 Verbraucher, die zu zehn Branchenführern zählten: Wendy’s, Burger King, Chick-fil-A, Dunkin‘, McDonald’s, Arby’s, Carl’s Jr., Hardee’s, Taco Bell, und KFC.

Drive-Thrus geriet im vergangenen Jahr vor allem wegen eines Mangels an Restaurantmitarbeitern ins Stocken, da Tausende die Branche verließen. Die pandemiebedingte Zunahme von Drive-Thru-, Abhol- und Lieferaufträgen hat das Problem nur noch verschärft

Aber zum Glück für die Kunden sind Drive-Thrus im Vergleich zum Vorjahr fast 10 Sekunden schneller geworden – und das kann in dieser hart umkämpften Branche ein großer Vorteil sein.

„Nur Sekunden können entscheidend dafür sein, wo sich ein Verbraucher für eine Bestellung entscheidet“, sagte Amanda Topper, Research Director bei Mintel, letztes Jahr gegenüber CNN Business.

Der aktuelle Durchschnitt ist jedoch immer noch etwa 45 Sekunden langsamer als das Tempo von 2019. Die Studie besagt, dass Vorverkaufsmenütafeln, Bestellgenauigkeit und Freundlichkeit dazu beigetragen haben, die Wartezeiten bei Drive-Thrus in diesem Jahr zu verkürzen.

Service und Schnelligkeit

Während des Höhepunkts von Covid war Chick-fil-A eine der ersten Marken, die ihre Speisesäle schloss und sich darauf konzentrierte, Gastfreundschaft in den Drive-Through-Außenbereich zu bringen.

„Wir glauben, dass der Blick auf Augenhöhe mit dem Kunden eine Verbindung ermöglicht, die zu Beginn des Drive-Thru entsteht“, sagte Matt Abercrombie, Senior Director of Service and Hospitality bei Chick-fil-A, in der Studie.

Die Forscher fanden heraus, dass Chick-fil-A das „Checkpoint-System“ verfeinert hatte, das die Kunden durch verschiedene Interaktionen mit den Mitarbeitern bei der Stange hält.

Und das zeigt sich auch in der Verbraucherstimmung – 88 % der Befragten gaben an, dass Chick-fil-A einen freundlichen Service bietet, was es an die Spitze der Branche bringt. Nur 1,7 % sagten, der Service sei „nicht freundlich“.

Aber wenn es um die Kundenzufriedenheit geht, gaben die Befragten an, dass Arby’s mit 89,6 % die genaueste Auftragsausführung hatte. McDonald’s und Burger King folgten dicht dahinter.

Wendys

Wendys Gründer Dave Thomas benannte 1970 den ersten modernen Drive-Thru und prägte den Begriff „Pick-Up Window“. Und obwohl das Unternehmen dieses Jahr eine Überarbeitung ankündigte, die einen „Schwerpunkt auf Bequemlichkeit, Geschwindigkeit und Genauigkeit“ legt, blieb es in der Umfrage hinter seinen Konkurrenten zurück.

Die Kette plant, ihre Innenräume neu zu gestalten und neue Pick-up-Fenster und eine technologisch fortschrittlichere Küche zu implementieren.

Die Pandemie hat eine neue Verbrauchernachfrage nach dem Drive-Through eröffnet und Fast-Food-Unternehmen unter Druck gesetzt, Beschilderung, sanitäre Einrichtungen und Technologie zu verbessern.

In der Umfrage belegte Wendy’s den 7. Platz in Bezug auf die Servicegeschwindigkeit und war mit 79,4 % auch bei der Bestellgenauigkeit am niedrigsten. CNN Business hat Wendy’s um einen Kommentar gebeten.