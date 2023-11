Diese acht Länder haben inmitten des Hamas-Krieges Botschafter aus Israel abgezogen

Mindestens acht Länder haben ihre Botschafter aus Israel abgezogen, seit das Land vor etwa einem Monat einen Krieg gegen die militante Gruppe Hamas begonnen hat, und zwar mit der Begründung humanitärer Bedenken hinsichtlich der eskalierenden militärischen Lage im Gazastreifen.

Israel hat seine Bombardierung des Gazastreifens in den letzten Wochen nach einem tödlichen Überraschungsangriff der Hamas am 7. Oktober in Israel verschärft. Die Gruppe wird von den USA als Terrororganisation eingestuft.

Viele internationale humanitäre Gruppen haben jedoch gewarnt, dass Israels Angriffe auf Gaza und seine Blockade der benötigten Lieferungen für das Gebiet zu einer humanitären Krise in der Region führen werden.

Aus Protest haben mindestens acht Länder ihre Botschafter aus Israel abgezogen. Darüber hinaus war Bolivien das erste Land, das im Zuge der anhaltenden Kämpfe seine diplomatischen Beziehungen zu Israel vollständig abbrach.

Hier sind die Länder, die bisher ihre Botschafter abgezogen haben.

Südafrika

Die südafrikanische Regierung gab am Montag bekannt, dass sie ihren Botschafter aus Israel abzieht und ihre diplomatische Mission im Land beendet.

„Die südafrikanische Regierung hat beschlossen, alle ihre Diplomaten zur Konsultation in Tel Aviv abzuziehen“, sagte der Minister im Präsidentenamt Khumbudzo Ntshavheni am Montag auf einer Pressekonferenz.

Sie fügte hinzu, dass das Kabinett „enttäuscht über die Weigerung der israelischen Regierung ist, das Völkerrecht und die Resolutionen der Vereinten Nationen ungestraft zu respektieren“.

Südafrika forderte Israel bereits letzte Woche in einer Erklärung auf, „seine völkerrechtlichen Verpflichtungen einzuhalten und Zivilisten zu schützen“.

Jordanien

Jordanien zog letzte Woche auch seinen Botschafter aus Israel ab, um gegen den anhaltenden Krieg in Gaza zu protestieren, der schätzungsweise 10.000 Menschen das Leben gekostet hat.

Jordanien ist ein wichtiger Verbündeter der USA im Nahen Osten und hat Generationen palästinensischer Flüchtlinge aufgenommen.

Die Regierung sagte damals, ihre Entscheidung sei „Ausdruck der Position Jordaniens, den wütenden israelischen Krieg gegen Gaza abzulehnen und zu verurteilen, der unschuldige Menschen tötet und eine beispiellose humanitäre Katastrophe verursacht“.

Jordanien hat wiederholt einen Waffenstillstand und eine Zwei-Staaten-Lösung zwischen Palästina und Israel in der Region gefordert.

Außenminister Antony Blinken traf sich am Samstag zum zweiten Mal seit Kriegsausbruch mit König Abdullah II., um den Konflikt in der Region zu besprechen.

Truthahn

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan warf der israelischen Regierung vor, in seiner Entscheidung vom Samstag, seinen Botschafter aus Israel abzuberufen, vorsätzlich gegen internationales Recht verstoßen und Zivilisten in Gaza getötet zu haben, um die Palästinenser „schrittweise aus der Geschichte zu tilgen“.

„Wir werden Formeln unterstützen, die Frieden und Ruhe in die Region bringen. „Wir werden keine Pläne unterstützen, die das Leben der Palästinenser noch weiter verdunkeln und sie nach und nach von der Bildfläche der Geschichte verschwinden lassen“, sagte er laut türkischen Medien.

Die israelische Regierung wehrte sich Berufung auf die türkische Entscheidung „Ein weiterer Schritt, sich auf die Seite der Terrororganisation Hamas zu stellen.“

Chile

Der chilenische Präsident Gabriel Boric verurteilte Israels Vorgehen im Gazastreifen und kündigte letzte Woche an, dass Chile seinen Botschafter aus Israel abziehen werde.

Die chilenische Regierung erklärte in einer Erklärung, sie sei besorgt darüber, dass Israel bei seinen Angriffen auf Gaza gegen internationales Recht verstoße.

Darin hieß es, dass Israels Operationen eine „kollektive Bestrafung der palästinensischen Zivilbevölkerung in Gaza“ seien, und fügte hinzu, dass es „grundlegende Normen des Völkerrechts“ nicht respektiere.

Kolumbien

Kolumbien kündigte letzte Woche an, auch seinen Botschafter aus Israel abzuberufen, und verurteilte die Tötung von Zivilisten in Gaza.

In ihrer Erklärung sagte die kolumbianische Regierung betonte die Notwendigkeit eines Waffenstillstands und forderte die israelische Regierung auf, sich bei ihren Bemühungen zur Beseitigung der Hamas an das Völkerrecht zu halten.

Tschad

Mehrere Nachrichtenagenturen berichteten, dass der Tschad am Montag wegen der darauffolgenden Gewalt auch seinen Botschafter aus Israel abgezogen habe.

„Der Tschad verurteilt den Verlust von Menschenleben vieler unschuldiger Zivilisten und fordert einen Waffenstillstand, der zu einer dauerhaften Lösung der Palästinenserfrage führt“, heißt es laut CNN in der Erklärung des tschadischen Regierungssprechers.

Honduras

Die honduranische Präsidentin Xiomara Castro gab letzte Woche bekannt, dass Honduras seinen Botschafter aus Israel zurückrufen werde Kontoauszüge, die an X gesendet wurdendie Plattform, die früher als Twitter bekannt war.

Als Grund für Castros Entscheidung nannte Honduras „die ernste humanitäre Lage der palästinensischen Zivilbevölkerung im Gazastreifen“.

Das Außenministerium erklärte in einer Erklärung, dass „Honduras den Völkermord und die schweren Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht, unter denen die palästinensische Zivilbevölkerung im Gazastreifen leidet, aufs Schärfste verurteilt“, berichtete Associated Press.

Bahrain

Das bahrainische Parlament sagte, sein Botschafter in Israel sei in sein Land zurückgekehrt, während der israelische Botschafter in Bahrain bereits abgereist sei, berichtete Reuters.

„Der Repräsentantenrat bestätigt, dass der israelische Botschafter im Königreich Bahrain Bahrain verlassen hat und das Königreich Bahrain über die Rückkehr des bahrainischen Botschafters nach Israel entschieden hat“, sagte das Parlament laut Reuters in einer Erklärung.

Allerdings beharrte Israel darauf, dass die Beziehungen zwischen den beiden Ländern „stabil“ seien, wie der Nachrichtendienst feststellte.

Bolivien

Die bolivianische Regierung kündigte letzte Woche an, dass sie die diplomatischen Beziehungen zu Israel wegen des Krieges des Landes mit der Hamas abbrechen werde. Damit sei es das erste Land, das seit Beginn des Konflikts die Beziehungen zu Israel abgebrochen habe.

Bolivien hatte bereits 2008 unter der linksgerichteten Führung des ehemaligen Präsidenten Evo Morales aus Protest gegen Israels Vorgehen in Gaza die Beziehungen zu Israel abgebrochen, doch im Jahr 2020 wurden die Beziehungen wiederhergestellt.