Diese abgelegene First Nation zahlt hohe Stromkosten. Sie sind gezwungen, US-Quellen zu verwenden, und wollen am Netz von Ontario teilnehmen

Trotz der nahenden Dämmerung brennen nicht viele Lichter in Harvey Powassins Haus auf Windigo Island, einer abgelegenen Gemeinde mit etwa 50 Einwohnern, die Teil von Animakee Wa Zhing 37 im Nordwesten von Ontario ist.

Während das Quecksilber weiter sinkt, bereitet sich Powassin auf die Rückkehr des Winters und die hohen Stromrechnungen vor.

Er holt seine Wasserrechnungen vom letzten Jahr heraus. Im Januar waren es 664 US-Dollar. Im Februar waren es 987 $.

„Ich versuche, mir dessen bewusst zu sein“, sagte Powassin, „aber im Winter kann man nicht wirklich viel tun, weil man das Haus für die Rohre warm halten muss.“

In vielerlei Hinsicht sind die Gemeinde Windigo Island und die benachbarte First Nation-Gemeinde Angle Inlet – beide am Lake of the Woods gelegen und nur per Boot oder Eisstraße erreichbar – in Sachen Strom und Erschwinglichkeit durchs Raster gefallen.

Sie leben an Gewässern, die billigen Strom für Ontario und Manitoba erzeugen, müssen aber Strom aus den Vereinigten Staaten importieren, was bedeutet, dass sie einige der höchsten Strompreise in Ontario zahlen, wenn man den Wechselkurs berücksichtigt.

Die Regierung von Ontario verteilt eine Menge Geld, um Einwohnern und Unternehmen bei den Stromkosten zu helfen – allein in diesem Jahr etwa 6,9 Milliarden US-Dollar, schätzt das Financial Accountability Office. Aber die Bewohner von Windigo Island sehen nichts von diesem Geld. Die Subventionen auf der Rechnung gelten nur für Personen, die an lokale Stromverteilungssysteme angeschlossen sind, bestätigte ein Sprecher des Energieministeriums von Ontario.

Manitoba hat auch Schritte unternommen, um die Stromkosten für die Einwohner zu senken, und eine Übertragungsleitung durch das traditionelle Land von Animakee Wa Zhing 37 und anderen First Nations gebaut, um mehr Strom nach Minnesota zu exportieren – ein Projekt, das seit Juni 2020 in Betrieb ist.

Aber Windigo Island wird danach wahrscheinlich immer noch keine Hilfe für seine Rechnungen bekommen die Provinz erteilte Manitoba Hydro eine Direktive die das Unternehmen daran hindert, Vereinbarungen mit indigenen Gemeinschaften einzugehen.

Es ist eine einzigartige Situation unter indigenen Gemeinschaften in Kanada, sagten mehrere Experten gegenüber CBC News, eine Situation, von der sie sagen, dass sie durch historische und anhaltende Ungerechtigkeiten geschaffen wurde und Maßnahmen erfordert.

„Wir wollen nicht, dass die Leute gehen“

Vor dem Winter sagte Powassin, er beginne, Geld beiseite zu legen, um sicherzustellen, dass er genug habe, um die Stromrechnungen zu decken.

„Welche Wahl habe ich? Es ist das einzige Unternehmen, das der Community dient, also musst du jetzt damit leben, bis sie etwas anderes finden.“

Powassin sagte, er könne es sich leisten, seine eigenen Stromrechnungen zu bezahlen, weil er einen gut bezahlten Job als Betreiber der Wasseraufbereitungsanlage der Insel habe. Aber wenn das aufhören würde, sagte Powassin, müsste er möglicherweise von der Insel wegziehen, auf der seine Familie seit Generationen lebt.

Er gehört auch zu den wenigen Bewohnern der Insel, die ihre Rechnungen selbst bezahlen.

Die First Nation übernimmt die Stromkosten für die meisten Gebäude, darunter 17 Wohnhäuser, zum Teil aufgrund der finanziellen Belastung und auch, weil die Wasserzähler so aufgeteilt sind, dass eine Aufteilung schwierig ist, sagte die Leiterin der First Nation, Linda McVicar .

Linda McVicar, Leiterin von Animakee Wa Zhing 37, sagt, dass die Stromkosten auf der Insel Windigo zu hoch werden, und befürchtet, dass es eines Tages für die Bewohner nicht mehr erschwinglich sein wird, auf der Insel zu leben, auf der ihre Familien seit Generationen leben. (Laura Clementson/CBC)

Aber die Kosten werden zu hoch, fügte McVicar hinzu.

„Jeden Monat verlieren wir Geld, Geld, das wir gebrauchen könnten [economic development] oder wir könnten sie für Wohnungen oder Infrastruktur nutzen.“

Die First Nation hat bereits 120.571,30 US-Dollar an Stromrechnungen ab 2022 für weniger als zwei Dutzend Gebäude bezahlt. Das beläuft sich auf mehr als 154.600 Cdn.

Der minnesotanische Stromversorger berechnet ihnen pauschal 0,138 US-Dollar pro Kilowattstunde, was etwa 0,185 Cdn pro Kilowattstunde entspricht, basierend auf dem durchschnittlichen Wechselkurs im November.

Obwohl es aufgrund unterschiedlicher Stromquellen und Abrechnungsmethoden schwierig ist, die Strompreise in ganz Kanada zu vergleichen, liegt dies über dem aktuellen Spitzenpreis von 0,151 Cdn pro Kilowattstunde und über den Spitzenstromkosten von 0,103 $ pro Kilowattstunde vom Ontario Energy Board festgelegt.

Die Rate ist auch viel höher als in Großstädten in den benachbarten, von Wasserkraft abhängigen Provinzen Manitoba und Quebec. wo die durchschnittlichen Strompreise 0,102 $ und 0,076 $ pro Kilowattstunde betragen beziehungsweise.

„Wir haben ein [20-year] Wachstum planen. Es ist nur so, wie wir das mit den Kosten machen können“, sagte McVicar.

„Jetzt ist der kritische Punkt, wo ich denke, dass es sehr schwierig sein wird, hier zu bleiben. Wir wollen nicht, dass die Leute gehen.“

Nachdem CBC News sich an Indigenous Services Canada und das Energieministerium von Ontario gewandt hatte, initiierten sie Treffen mit McVicar und sagten, sie seien entschlossen, Animakee Wa Zhing zu helfen, boten jedoch keine Lösungen, Finanzierung oder einen Zeitplan an, um die Bedenken der First Nation auszuräumen.

Keine der Regierungen sagte, sie würde Subventionen bereitstellen, um die First Nation vorübergehend bei den Stromkosten zu unterstützen. Die beiden Regierungen sagten jedoch auch nicht, ob sie letztendlich für neue Wasserverbindungen zur Insel aufkommen würden die bundesregierung hat kürzlich millionen für weitere große stromprojekte bereitgestellt First Nations an das Stromnetz von Ontario anzuschließen.

Hohe Preise für unzuverlässigen Strom

Vanessa Powassin, Harveys Nichte und ehemalige Häuptlingin der First Nation, kann sich nicht vorstellen, Windigo Island jemals zu verlassen.

„Ich werde ein Leben lang ein ‚windiger Käfer‘ sein … so nennen wir uns von Windigo“, lachte sie.

Das Gebiet um Windigo ist von großer historischer und kultureller Bedeutung und war einer der Orte, an denen Vertrag 3 im Jahr 1873 unterzeichnet wurde.

„Besonders der Powassin-Major [families]wir sind hier, seit der Vertrag unterzeichnet wurde, also ist es unser Zuhause“, sagte Vanessa.

Ihre Familie wird immer hier sein, sagte sie. Eine von Vanessas Töchtern starb 2002 und ist auf der Insel begraben.

„Ich muss mich auch um sie kümmern. Ich werde sie nicht verlassen“, sagte Vanessa. „Meine Kinder sind das Wichtigste in meiner Welt. Deshalb kämpfe ich weiter dafür, hier zu bleiben.“

Doch ihr steht ein harter Kampf bevor. Während die First Nation die Kosten für ihren Strom übernimmt, ist das Problem nicht nur der Preis. Es ist auch die Zuverlässigkeit – ein Hauptproblem für Vanessa, die gerade mit einer lebensrettenden Dialysebehandlung begonnen hat.

Vanessa Powassin, eine Bewohnerin von Windigo Island, sagt, dass sie stark auf Strom angewiesen ist, weil sie dreimal pro Woche zur Dialyse geht. Aber zuverlässige Stromversorgung ist ein Problem auf der Insel, fügt sie hinzu. (Laura Clementson/CBC)

Vanessa muss dreimal pro Woche die 3½-stündige Dialysebehandlung bekommen. Fällt der Strom aus, hat sie nur 20 Minuten Zeit zum Abklemmen, bevor die Batterie des Dialysegeräts leer ist.

„Alles wird schwarz … dieses Licht [on the machine] wird rot und blinkt [a countdown]und es löst viele Alarme aus“, sagte Powassin und beschrieb, was passiert, wenn es zu einem Stromausfall kommt.

„Es dauert nur etwa fünf bis zehn Minuten, aber manchmal brauche ich Hilfe. Sobald der Strom ausfällt, [my husband] rennt von der Schule hierher.“

In den ersten drei Wochen ihrer Dialysebehandlung, sagte Vanessa, gab es zwei vollständige Ausfälle. Während einer besonders windigen Periode in diesem Herbst flackerte der Strom so häufig, dass Vanessa sagte, ihre Krankenschwester habe ihr geraten, zu warten, bis der Strom aufhöre, dies zu tun – was schließlich vier Tage dauerte.

„Es macht mir große Angst, wie wenn es Stromausfälle gibt. Ich mache mir Sorgen, dass ich meine Behandlung in dieser Woche nicht fertig bekomme“, sagte sie.

Vanessa Powassin, eine ehemalige Chefin von Animakee Wa Zhing, sagt, dass sie wegen der Kosten wahrscheinlich nicht weiter auf Windigo Island leben könnte, wenn sie ihre eigenen Stromrechnungen bezahlen müsste. (Marc Doucette/CBC)

Angesichts der Stromkosten – erhöht durch die rein elektrische Heizung in ihrem Haus und der Dialysemaschine – und dem Mangel an verfügbaren Subventionen in Ontario sagte Vanessa, sie wisse nicht, ob sie auf der Insel bleiben könne.

„Ich könnte es mir wahrscheinlich nicht leisten, hier zu leben. Es wäre eine Wahl zwischen Essen und Reisen, um all deine Lebensmittel und Strom zu bekommen.“

„Wer soll bezahlen?“

Während sich die Stromrechnungen für Animakee Wa Zhing 37 immer weiter häufen, sagte McVicar, dass sie versuchen, Verbesserungen für die Bewohner von Windigo Island vorzunehmen – einschließlich einer neuen Wasseraufbereitungsanlage, eines Kultur- und Wellnesszentrums und neuer Wohneinheiten – aber diese kommen alle mit erhöhten Kosten Energiekosten.

Einige Leute, die von der Reserve leben, bitten auch darum, zurückzuziehen, fügte McVicar hinzu.

„Das ist eine gute Sache für die Leute, die die Fähigkeit haben, nach Hause zu kommen. Aber das [bills] steigen, das sehen wir, und so haben wir eine kritische Masse erreicht.“

Die First Nation hat kürzlich verschiedene Optionen untersucht, um billigeren Strom auf die Insel zu bringen, darunter mehrere Gespräche mit Hydro One, dem größten Stromübertragungs- und -verteilungsanbieter in Ontario.

McVicar, Chef von Animakee Wa Zhing 37, zeigt dem CBC-Reporter Logan Turner einige der von Hydro One geteilten Optionen, um Windigo Island an das Stromnetz von Ontario anzuschließen. (Marc Doucette/CBC)

Hydro One machte einige Vorschläge, darunter den Anschluss der Insel an das Stromnetz von Ontario durch unterseeische Übertragungsleitungen zu einem angegebenen Preis zwischen 5 und 10 Millionen US-Dollar, sagte der Chef.

„Das Gespräch wurde gerade beendet, weil es hohe Kosten verursacht und wer dafür aufkommen soll?“ sagte McVicar.

„Ganz ehrlich, unsere Kapazität für all dieses Gerede und Gelaber über etwas ist für mich ein Grundrecht … es nimmt zu viel von meiner Zeit in Anspruch.“

Eine einzigartige Situation mit vielen Lösungsmöglichkeiten

Animakee Wa Zhing ist eine von zwei First Nations im selben sprichwörtlichen Boot.

Angle Inlet, eine Gemeinde mit etwa 85 Einwohnern, ist Teil der Northwest Angle 33 First Nation. Es grenzt an Windigo Island und muss auch Strom aus Minnesota importieren.

Darlene Comegan, Chefin von Northwest Angle 33, sagte, dass auch sie versuchen, ihre Stromkosten zu senken, die aufgrund der schwächeren kanadischen Währung im Vergleich zum US-Dollar besonders hoch sind.

„Ich finde das überhaupt nicht fair“, sagte Comegan.

„Wir sind nur zwei kleine Gemeinschaften, die nicht angeschaut werden … es fühlt sich einfach so an, als wären wir es nicht wert, Geld auszugeben.“

Windigo Island, Teil von Animakee Wa Zhing 37, ist nur mit dem Boot oder der Eisstraße auf dem Lake of the Woods erreichbar. Die Insel liegt an der Stelle, wo Ontario auf die Grenze zwischen Manitoba und Minnesota trifft. (Marc Doucette/CBC)

CBC News sprach mit drei Experten für Elektrizität und erneuerbare Energien in First Nations.

Sie alle sagten, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, die Stromkosten zu senken, von der Schaffung von Mikronetzen mit Solar- oder Windenergie und Stromspeichersystemen auf der Insel bis hin zur Reduzierung des Energieverbrauchs durch die Renovierung ihrer Gebäude, um sie durch den Einsatz von Hochenergieeffizienz energieeffizienter zu machen. Effizienz-Holzöfen und Wärmepumpen. Es gibt mehrere Provinz- und Bundesprogramme sowie gemeinnützige Organisationen wie Indigenous Clean Energy, die diesen Übergang unterstützen könnten, waren sich die Experten einig.

„Es liegt wirklich an der Gemeinde, wie sie sich ihre Energiezukunft vorstellt“, sagte Dave Lovekin, Direktor des Programms für erneuerbare Energien in abgelegenen Gemeinden beim Pembina Institute, einem kanadischen Energie-Think-Tank.

Paul Parker, Direktor der Wirtschaftsentwicklung der University of Waterloo, sagte, die First Nation sollte auch eine Entschädigung von den Wasserkraftunternehmen Ontario und Manitoba erhalten.

„Das Wasser, das die kostengünstige Wasserkraft erzeugt, die anderen zugute kommt, wurde durch Überschwemmung traditioneller Gebiete gewonnen, und was ist die damit verbundene Anerkennung der Rechte der Ureinwohner?“ sagte Parker gegenüber CBC News.

Letztendlich sollte der Zugang zu bezahlbarem Strom ein Grundrecht sein, sagte McVicar, und die Regierungen müssten aktiv werden, um zu helfen.

„Wir stehen an der Schwelle zur Versöhnung und der Erkenntnis, dass die Menschen der First Nations all die Möglichkeiten verdienen, die Siedler über Generationen hinweg hatten, um wirtschaftliche Entwicklung zu schaffen“, sagte McVicar.

„Damit wir wachsen und bestehen können, müssen wir haben [affordable hydro] oder wir bleiben einfach beim Status quo und stagnieren.“