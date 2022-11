Diese 9 Black Friday Deals sind vor dem Cyber ​​Monday immer noch auf Rekordtiefs

Schwarzer Freitag kann getan werden, aber es gibt immer noch Allzeit-Niedrigpreise für großartige Technologie, die Sie jetzt ergattern können. Wir sehen Rabatte auf Konsolen, Kopfhörer und Bluetooth-Lautsprecher im Voraus Cybermontag. Einige Rabatte sind nur gut, andere sind es Großartig – das Beste, was wir je gesehen haben. Im Ernst.

Lesen Sie weiter für eine Liste von Produkten im Angebot, die wir empfehlen, die alle großartige Weihnachtsgeschenke sind und die alle zu den niedrigsten Preisen aller Zeiten erhältlich sind. Es gibt Angebote für reduzierte Produkte von großen Marken, darunter Apple, Nintendo, Amazon und Google.

Weitere Angebote für das Black Friday-Wochenende und den Cyber ​​Monday finden Sie in unseren Lieblingsangeboten unter Amazonas, Bester Kauf, Walmart und Ziel. Wir haben auch die besten zusammengefasst Black Friday-Angebote sind noch unter 25 $ verfügbar und eine Auswahl an Angebote, die so gut sind, dass sie wahrscheinlich ausverkauft sind. Wenn Ihnen all diese Angebote den Kopf verdrehen, schauen Sie sich unsere an Spickzettel für Black Friday und Cyber ​​Monday.

Kammerherr Dieses intelligente Zubehör kann an fast jedem Garagentor angebracht werden, das nach 1993 hergestellt wurde, und kann mit Ihrem Telefon verbunden werden, um das Tor von überall aus zu steuern. Es ist der beste Preis, also schnappen Sie sich einen für sich selbst und sogar für einige Familienmitglieder, sie werden Ihnen sicher für etwas so Nützliches danken.

Nintendo Nintendo bietet selten Rabatte auf den Switch an, daher ist dieses saisonale Bundle mit Mario Kart 8 so gut wie es nur geht. Mit 300 US-Dollar ist es derselbe Preis wie die Konsole normalerweise kostet, enthält aber auch eine digitale Kopie von Mario Kart 8 Deluxe (ein großartiges Spiel) und ein dreimonatiges Abonnement für Nintendo Online.

David Carnoy/CNET Die Apple AirPods Pro der zweiten Generation sind derzeit bei mehreren Einzelhändlern auf 200 US-Dollar gesunken, aber wir wären überrascht, wenn dieser Deal bis Freitag andauern würde. Diese wurden erst im September veröffentlicht und haben seitdem begeisterte Kritiken erhalten. Schnappen Sie sich noch heute ein Paar, bevor Sie später mehr bezahlen müssen.

Jared DiPane/CNET Jedes Mal, wenn Amazon in der Vergangenheit ein solches Bundle angeboten hat, ist es vor dem Ende des Aktionszeitraums ausverkauft. Da dies der neueste Echo Dot von Amazon ist, gehen wir davon aus, dass der riesige Rabatt auf großes Interesse stoßen wird. Schnappen Sie sich also jetzt einen, bevor es zu spät ist.

Amazonas Dieser Audioplayer für Kinder ab 3 Jahren wird mit Figuren (Tonies genannt) geliefert, die sie darauf platzieren können, um eine Gute-Nacht-Geschichte oder ein Lied zu hören. So günstig war das Toniebox Starterset noch nie.

Lisa Eadicicco/CNET Googles Pixel 6A übertrifft sein Gewicht, wenn es um Kameraqualität, Design und Bildschirmgröße geht. Es ist das beste Android-Handy für unter 500 US-Dollar, das Sie bekommen können, und obwohl es nicht das Flaggschiff von Google ist, ist das 6A alles, was die meisten Menschen in einem Telefon brauchen.

Bella Heißluftfritteusen erobern Küchen immer noch im Sturm, und diese ist eine besonders gute Option: Bellas 8-Liter-Fritteusen der Pro-Serie verfügen über zwei Frittierkörbe (so dass Sie in der Hälfte der Zeit doppelt so viel erreichen) mit sechs integrierten intelligenten Kochfunktionen , einschließlich Luftbraten, Grillen, Braten, Backen, Aufwärmen und Dehydrieren.