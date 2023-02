Diese 5 Übungen können Ihre Depression lindern und Ihre psychische Gesundheit fördern

Der Schlüssel zur Wiederherstellung Ihrer psychischen Gesundheit kann so einfach sein, wie Ihren Körper zu bewegen. Übung kann Ihre Stimmung verbessern und Symptome von Depressionen und Angstzuständen lindern. Es ist auch eine großartige Möglichkeit, Stress abzubauen.

Übung kann manchmal ein belasteter Begriff sein, besonders für Leute, die nicht gerne ins Fitnessstudio gehen. Zum Glück müssen Sie kein Bodybuilder werden, um die Vorteile für die psychische Gesundheit zu nutzen. Einen Teil der Arbeit erledigen Sie wahrscheinlich bereits. Hier sind die amtierenden Champions für die besten Übungen für die psychische Gesundheit.

Warum sollten Sie für die psychische Gesundheit trainieren?

Sport gibt dir ein gutes Gefühl für dich. Wenn ich Bewegung sage, meine ich nicht nur, ins Fitnessstudio zu gehen und Eisen zu pumpen. Übung ist alles das bringt dich in Bewegung. Sie müssen Ihr Haus nicht verlassen, um Ihr geistiges Wohlbefinden durch körperliche Aktivität zu steigern.

Vorteile von Sport für Ihre geistige Gesundheit:

Keine Art von Übung wird eine gute geistige Gesundheit freisetzen. Das bedeutet, dass Sie die Flexibilität haben, etwas zu finden, das zu Ihrem Leben passt. Es gibt keine Messlatte – jede Bewegung zählt. Forscher stellen jedoch fest, dass mehr Bewegung die Auszahlung erhöht.

Übungen zur Stärkung Ihrer psychischen Gesundheit

Gehen

Für viele Leute, Gehen ist ihr Ziel Übung für psychische Gesundheit. Es ist einer meiner Favoriten, da es relativ geringe Auswirkungen hat und Sie es überall machen können. Gehen kann helfen, Stress abzubauen, Angstsymptome zu lindern und positive Gedanken zu fördern. Wenn Sie die besten Ergebnisse erzielen möchten, gehen Sie nach draußen und genießen Sie das Grün. Es wurde festgestellt, dass Spaziergänge in der Natur Angst reduzieren.

Es muss kein langer Spaziergang sein; Studien zeigen, dass bereits 15 Minuten Gehen das Risiko, an Depressionen zu erkranken, um 26 % senken können.

Betrieb

Wenn Sie nach einer intensiveren Form der Übung für die geistige Gesundheit suchen, versuchen Sie es mit Laufen. Unser Gehirn wird mit Endorphinen überschwemmt, die unsere Stimmung beim Laufen verbessern. Es ist das, was die Leute ein „Runner’s High“ nennen. Studien haben gezeigt, dass Bewegung im Freien eine wirksame Behandlungsalternative zu Antidepressiva ist.

Konsequentes Laufen kann auch das Einschlafen erleichtern und die Schlafqualität erhöhen, was für die Senkung unerlässlich ist Angst Und Depressionssymptome.

Krafttraining

Probieren Sie Krafttraining aus, wenn Sie den zusätzlichen Vorteil des Muskelaufbaus bei gleichzeitiger Heilung Ihrer psychischen Gesundheit haben möchten. Es kann das Risiko einer Depression bzw bestehende Beschwerden lindern. Sie erhalten auch die Befriedigung, die mit dem Erreichen von Kraftzielen einhergeht.

Krafttraining muss nicht bedeuten, ins Fitnessstudio zu gehen und Gewichte zu heben. Damit kannst du ganz einfach zu Hause Kraft aufbauen freie Gewichte, Widerstandsbänder Und Ihr Körpergewicht.

Yoga

Yoga hilft nicht nur, Ihren Körper in Bewegung zu bringen, sondern gibt Ihnen auch die Möglichkeit dazu reflektieren und meditieren. Deshalb denken wir, dass es eine der besten Übungen ist, die Sie tun können, um Ihre geistige Gesundheit zu stärken. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Atmung beseitigen kann schlechte psychische Gesundheitsgewohnheiten wie Denkschleifen und negatives Denken. Die kontrollierte Atmung aktiviert Ihren Parasympathikus, der Sie in einen Zustand der Entspannung versetzt. Es tut dies, indem es Ihre Herzfrequenz und Ihren Blutdruck senkt.

Das parasympathische Nervensystem ist das Gegenstück zum sympathischen Nervensystem, das die Kampf-oder-Flucht-Reaktion des Körpers steuert. Wenn Sie Angst haben, wird Ihr sympathisches Nervensystem getriggert, auch wenn keine Gefahr besteht. Yoga kann helfen, Ihr parasympathisches Nervensystem zu aktivieren, um Sie zurück zur Homöostase zu bringen.

Einer der Die besten Teile des Yoga ist die Vielfalt. Sie können wählen, welche Art Sie tun möchten – von beruhigend bis körperlich anstrengender.

Tanzen

Tanzen ist eine weitere Übungsoption, die Angstzustände deutlich reduzieren kann. Es kann auch das Selbstwertgefühl steigern. Wie beim Yoga können Sie die Art des Tanzens wählen – alle haben Vorteile. Wenn Sie kein Balletttänzer sind, probieren Sie Tango oder Free-Flow-Bewegungen aus.

Sie müssen nicht in ein Tanzstudio gehen, um die Vorteile zu nutzen. Sie können virtuelle Tanzkurse bequem von zu Hause aus durchführen. Synchronisiertes oder choreografiertes Gruppentanzen kann jedoch die Ergebnisse maximieren, wenn Sie sich nach sozialen Interaktionen sehnen. Kurse wie Zumba haben soziale Vorteile, die anderen Bewegungsformen fehlen. Sie ermöglichen es Ihnen, sich mit anderen zu verbinden und Freundschaften zu schließen.

Praktische Tipps, um mit dem Training für die psychische Gesundheit zu beginnen

Der Anfang ist der schwierigste Punkt. Hier sind einige Strategien, um Bewegung zu einem festen Bestandteil Ihrer Routine zu machen.

Wählen Sie eine Aktivität, die Ihnen Spaß macht : Versuchen Sie, Sport nicht als etwas zu betrachten, das Sie tun müssen. Betrachten Sie es stattdessen als ein weiteres Werkzeug, das Sie auf Ihrer Wellness-Reise verwenden.

: Versuchen Sie, Sport nicht als etwas zu betrachten, das Sie tun müssen. Betrachten Sie es stattdessen als ein weiteres Werkzeug, das Sie auf Ihrer Wellness-Reise verwenden. Setzen Sie sich realistische Ziele : Mit Sport zu weit zu gehen, kann sich negativ auf Ihre geistige Gesundheit auswirken, insbesondere wenn Sie sich Ziele setzen, die Sie vernünftigerweise nicht erreichen können. Setzen Sie sich kleine Ziele, auf denen Sie aufbauen können, während Sie wachsen. Denken Sie daran, dass Sie niemandem außer sich selbst etwas beweisen müssen.

: Mit Sport zu weit zu gehen, kann sich negativ auf Ihre geistige Gesundheit auswirken, insbesondere wenn Sie sich Ziele setzen, die Sie vernünftigerweise nicht erreichen können. Setzen Sie sich kleine Ziele, auf denen Sie aufbauen können, während Sie wachsen. Denken Sie daran, dass Sie niemandem außer sich selbst etwas beweisen müssen. Belohnen Sie sich: Sich für das Absolvieren eines Trainings zu belohnen, ist eine großartige Idee, um es zur Gewohnheit zu machen. Es muss nichts Großes sein – vielleicht eine zusätzliche Folge deiner Lieblingsserie oder ein Schaumbad.

Sich für das Absolvieren eines Trainings zu belohnen, ist eine großartige Idee, um es zur Gewohnheit zu machen. Es muss nichts Großes sein – vielleicht eine zusätzliche Folge deiner Lieblingsserie oder ein Schaumbad. Machen Sie es zu einer sozialen Sache: Wenn Sie jemand sind, der aufblüht, wenn Sie Verantwortung tragen, machen Sie Ihr Training zu einer sozialen Aktivität mit Freunden.

Bewegung ist ein hervorragendes Mittel, um die alltäglichen Symptome psychischer Erkrankungen zu bewältigen. Sport ist jedoch nicht dazu gedacht, Therapie und Medikamente für diejenigen zu ersetzen, die darauf angewiesen sind, dass sie funktionieren.

Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen dienen nur zu Bildungs- und Informationszwecken und sind nicht als gesundheitliche oder medizinische Beratung gedacht. Konsultieren Sie immer einen Arzt oder einen anderen qualifizierten Gesundheitsdienstleister, wenn Sie Fragen zu einer Erkrankung oder Gesundheitszielen haben.