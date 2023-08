Wenn der Alltagsstress wieder zu viel wird, lohnt sich eine Flucht in eine andere Welt. Baden-Württemberg ist der ideale Ort für eine Auszeit, in der Sie inmitten der Stille neue Kräfte sammeln können. Von kleinen Boutique-Hotels über abgelegene Berghotels bis hin zu Luxus-Hideaways: Wir bringen Sie zu den ruhigsten Hotels in Baden-Württemberg.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Taubertal: Belle Maison – das kleine Hotel

Klein, aber fein – das ist das Belle Maison – das kleine Hotel in Werbach im schönen Taubertal. Ebenso schön ist das Hotel: Die Zimmer verbinden gekonnt eleganten Landhausstil mit südfranzösischen Elementen und strahlen viel Liebe zum Detail aus. Alles passt perfekt zusammen.

Das kleine Hotel befindet sich in ruhiger Lage in Werbach, sodass Menschenmassen weit weg sind und das Entspannen nicht schwer fällt. Entspannen können Sie auch in der wunderschönen Landschaft des Taubertals, die viel Ruhe verspricht und sich auch perfekt zum Radfahren und Wandern eignet.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Heidelberg: Haus Hütter – Heidelberg Suites & Spa

Am Neckarufer in Heidelberg liegt ein kleines Refugium mit großen Urlaubsversprechen: Das Boutique-Hotel Heidelberg Suites & Spa liegt in unmittelbarer Nähe der malerischen Altstadt, zwischen Weinbergen und dem Philosophenweg. Das Motto im Adelshaus? Schlafen und lächeln! Ruhe und Entspannung liegen hier entsprechend nah beieinander.

Das ruhige und exklusive Hotel befindet sich in einem aus mehreren Gebäuden bestehenden Villenensemble aus dem 19. Jahrhundert. Es gibt 26 einzigartige Zimmer und Suiten, die meisten mit Blick auf die Alte Brücke und das Heidelberger Schloss. Das Haus ist Mitglied der „Small Luxury Hotels“ und bietet einen Whirlpool, ein Fitnesscenter und eine Saunalandschaft zur Entspannung.

Freiburg im Breisgau: Der Haufen

Die schönste Auszeit in Freiburg im Breisgau erlebt man hoch über der Stadt – genauer gesagt auf 1147 Metern auf dem Schauinsland, dem Freiburger Hausberg. Das wunderschöne Hotel Die Halde ist der perfekte Ort, um dem Alltag zu entfliehen. Bereits im Jahr 1880 kamen die ersten Feriengäste, seit dem Jahr 2000 ist das familiengeführte Kleinhotel geöffnet.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Das Hotel bietet 39 Zimmer und Appartements, alle mit heimischen Materialien gestaltet – ein Stück Schwarzwald ohne Klischees und Schnörkel. Auch im Restaurant wird auf Regionalität geachtet. Die Halde ist einer der „Naturparkwirte Südschwarzwald“ und verarbeitet Lebensmittel von heimischen Erzeugern. Ein Traum ist das 1100 Quadratmeter große Badehaus mit einem zehn Meter langen Innenpool, vier Saunen, Kosmetik, Massagen, während draußen ein kleiner Naturbadeteich mit Sonnendecks liegt.

Freudenstadt: Fritz Lauterbad

Mehr Ruhe geht kaum: Das neue Luxushotel Fritz Lauterbad ist von drei Seiten von Wäldern umgeben und liegt auf einem ruhigen Hügel. Allein die Lage garantiert Entspannung und Ruhe. Das erst vor wenigen Jahren eröffnete Hotel erstreckt sich über das Stammgebäude des ehemaligen Waldhotels Hohenzollern und einen futuristischen Anbau.

Dadurch entsteht eine gelungene Mischung aus Tradition und Moderne. Im neuen Bereich gibt es mehrere Lounges und viel Freiraum, die Räume sind modern und ausgefallen. Es gibt Möbel von Rolf Benz, Sichtbetondecken, Holzböden und riesige Fenster. Besonders cool ist eine Suite im Boho-Stil – mit Plattenspieler und eigener Bar. Das Spa lädt zum Entspannen in drei Saunen, einem Fitnessraum und einem Ruhebereich ein. Das Highlight ist der 18 Meter lange Infinity-Pool, der auch im Winter genutzt werden kann.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Schwarzwald: Die Alm

Mit dem Schwarzwald verbindet man gerne Klischees: Kuckucksuhren, Schwarzwälder Mädchen oder Häuser mit Walmdächern, die mit Geranien geschmückt sind. Das Hotel Die Alm ist der hübsche Gegenpol: ein Designhotel im Schwarzwälder Stil, modern, frisch, im zeitlosen, klassischen Design.

Im Renchtaler Oberkirch auf einer idyllischen Anhöhe gelegen, ist das Hotel der perfekte Ort für eine Auszeit. Es ist umgeben von Obstbäumen, Weinreben und dem angrenzenden Schwarzwald. Die 15 Zimmer verfügen über ein modernes Design, klare Linien und helle, freundliche Farben. Da das Hotel so klein ist, ist es nie zu voll – und Sie können sich im Handumdrehen entspannen.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Titisee: Trescher’s Schwarzwaldhotel am See

Seit über 130 Jahren dreht sich der Alltag im Treschers Schwarzwaldhotel am See um drei Dinge: den See, die Gäste und ganz viel Entspannung. Das familiengeführte Hotel besteht aus drei miteinander verbundenen Gebäuden, alle romantisch mit schwarzen Schindelfassaden, grünen Fensterläden und blumengeschmückten Balkonen.

Im Wellnessbereich gibt es ein zwölf Meter langes Außenbecken, das auch im Winter genutzt werden kann, ein 16 Meter langes Hallenbad und vier Saunen. Im Mittelpunkt steht stets der Titisee, den Gäste über einen eigenen Seezugang erreichen – mit Badesteg, Strandkörben und einer kleinen Liegewiese. Toll: Nachmittagskaffee und Kuchen sind im Preis inbegriffen, ebenso die Minibar mit alkoholfreien Getränken.

Bodensee: Steigenberger Inselhotel

Die Lage ist alles – deshalb ist das Steigenberger Inselhotel weit über die Grenzen Baden-Württembergs hinaus bekannt. Fast majestätisch thront das Hotel inmitten der Mauern eines ehemaligen Dominikanerklosters auf einer kleinen Privatinsel im Bodensee. Das sorgt für Distanz und Ruhe, obwohl die Konstanzer Altstadt fast vor der Haustür beginnt.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Ein Urlaub in den historischen Mauern geht Hand in Hand mit dem beruhigenden Flair des historischen Klosters. Obwohl das Hotel über 100 elegante Hotelzimmer und zwei Suiten verfügt, herrscht Ruhe. Auch der See, der vor den Fenstern plätschert, trägt viel zur entspannten Atmosphäre bei.

Karlsruhe: Wasserturm-Turmsuite

Ein 145 Jahre alter Wasserturm in Karlsruhe verspricht eine außergewöhnliche Nacht. Der Turm mitten in der Stadt im Stadtpark wurde aufwendig zu einer luxuriösen Unterkunft umgebaut. Das Besondere: Es gibt nur ein Doppelzimmer – so nächtigen Sie hier wirklich exklusiv und einzigartig.

Die Turmsuite im SIST-Hotelturm bietet alles, was Sie brauchen: hochwertige Möbel aus massiver Eiche, ein Badezimmer mit verglaster Raindance-Dusche und einen tollen Blick auf die Stadt. Und weil man hier tatsächlich alleine übernachtet, ist es garantiert ruhig.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Auf der Suche nach mehr Inspiration? Tipps zu allen Top-Reisezielen finden Sie beim Reisereporter.