13. Juli 2023 um 09:10 UhrUpdate: 4 Minuten fertig

Die Bewerber müssen sich für zweitrangige Ausländer und Bewerber bewerben, die beim Einwanderungs- und Einbürgerungsdienst (IND) registriert sind. Dies soll in Vergelijkbaar mit dem Vorjahr durchgeführt werden. Aber IND drängt dazu, dass das nächste Mal nicht kommen kann.

Im April desselben Jahres gab das Kabinett bekannt, dass in diesem Jahr 70.000 Menschen vermisst wurden. Die erstellte Seejahresproduktprognose (MPP) basierte auf der Tatsache, dass das Gesamtasielsystem weitgehend offen war.

Das ist es, was im Tal passiert. Die Kunden der Afgelopen müssen sich mit dem Vorjahr vertraut machen.

Letztes Jahr habe ich in den ersten Monaten 19.956 Asielzoeker vom IND registriert. Das ist jetzt 20,122. Das sind ungefähr so ​​viele Leute, wie man erwarten kann, die dazu in der Lage sind. Unter ihnen sind auch die Kunden gefragt.

Ich brauche eine Einigung über die Krise Blijf met meldingen on the hoogte

„Piek is onvoorspelbaar“

Ein Wort aus dem IND kann nicht mehr als Teil der Prognose verwendet werden. „Die Erfahrung leert, dass der Piek nicht kommen muss und dass die Vorspielbaar ist.“

Het aantal asielaanvragen is the afgelopen maanden gestegen. Das IND spricht von einer „aanzienlijke“ Einstellung im Juni ten opzichte van mei. In meinem nächsten Jahr werden 3.579 Bewerbungsanträge bearbeitet, im Juni waren es 4.020.

Wachtijden open Op

Wenn Sie keinen Zugang haben, müssen Sie auch die IND-Zehe überwachen. Het gaat vooral om asielaanvragen. Man möchte also im Laufe des Jahres auf eine Bestellung im allgemeinen Asielverfahren achten.

Das heißt, es ist die höchste Zeitspanne, die im letzten Jahr verlängert wurde. Normalerweise kann der Dienst maximiert werden, wenn die Anfrage gestellt wird, aber das ist jetzt die Anfrage.

Der Dienst befasst sich auch mit der Bitte um Bijvoorbeeld-Zinsen von Wanderarbeitnehmern oder Studenten. Auch wenn das Anvragen nemen de wachttijden toe ist, kann es sein, dass wir in weniger als 10 Minuten sind.

Opvang kniete auf seinen Pferden nieder

Die Central Organization of Asielzoekers (COA) zeigt keine Prognosen des zuständigen Ministeriums, erkennt jedoch an, dass sie in diesem zweiten Schritt einen Antrag gestellt hat. „Maar dat zeigt nichts mehr“, sagt ein Wort zuvor.