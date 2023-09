Am Sonntag wurde ein 17-jähriges Mädchen tot in einem Straßengraben im niedersächsischen Diepholz aufgefunden. Auch eine 30-jährige Frau wurde am Dienstag in der Nähe mit einem Messer angegriffen. Die Polizei hat einen Verdächtigen identifiziert und ein Fahndungsfoto veröffentlicht.

In beiden Fällen soll der Tatverdächtige Andreas Becker seine Opfer mit einem Messer erstochen haben. Er ist mit seinem Auto, VW Touran, Farbe Grau, Kennzeichen DH – RK 5555, auf der Flucht. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen wählt er seine Opfer willkürlich aus, greift sie unkontrolliert an und wird als Gefährder eingestuft.

Hof Becker – ein traditioneller landwirtschaftlicher Familienbetrieb

Becker ist Teil der Familie Becker, die einen traditionellen landwirtschaftlichen Familienbetrieb betreibt. Im Naherholungsgebiet „Kirchdorfer Heide“, einem der größten zusammenhängenden Heidegebiete in Niedersachsen, gelegen, verkauft die Familie Weihnachtsbäume und hält eine Herde Shropshire-Schafe.

Laut ihrer Website züchtet die Familie dort seit 1993 „mit großer Begeisterung“ Nordmanntannen und Blaufichten. „Wir werden von unseren Öko-Rasenmähern, den Shropshire-Schafen, unterstützt.“

Beim Verkauf der Bäume legt Familie Becker großen Wert auf fachkundige und persönliche Beratung. „Unsere Kunden haben die Möglichkeit, ihren eigenen Baum zu fällen, und die Kinder haben besonders viel Freude daran“, heißt es weiter.

Lokal beliebter Markt

Die Lokalzeitung berichtete wiederholt über den Bauernhof. Anscheinend veranstaltet der Hof vor Weihnachten regelmäßig einen Weihnachtsmarkt mit verschiedenen Ausstellern und musikalischer Untermalung. „Der Markt ist größer geworden als in der Anfangszeit, das Konzept ist im Wesentlichen unverändert“, heißt es in dem Bericht. „Viele der rund 15 Helfer unterstützen die Familie Becker von Anfang an und auch einige Aussteller halten der Veranstaltung schon seit langem die Treue. Neben einer erlesenen Auswahl an Holzarbeiten, Dekorationsartikeln, Schmuck und Strickwaren kommen vor allem kulinarische Spezialitäten auf dem Markt gut an.“

In einem Bericht aus dem Jahr 2014 heißt es, die Familie biete auf dem Hof ​​in Kirchdorf „rechtzeitig zu Weihnachten“ Blaufichten und Nordmanntannen an, „auch zum Selberschneiden“. Zwischen den Bäumen stehen die 20 Shropshire-Schafe, die die Familie züchtet.

„Das Züchten von Weihnachtsbäumen begann damals als kleines Hobby“, erklärt Marita Becker, die Ehefrau des heutigen Tatverdächtigen. Im Bericht heißt es weiter: „Heute ist sie neben der Landwirtschaft und der Schweinemast die dritte Säule des Agrarbetriebs von Ludolf, Marita und Andreas Becker und ebenso wie der Markt eine Herzensangelegenheit.“ Sie haben ihren Schritt nie bereut: „Wir stehen dahinter und wollen es unbedingt tun.“