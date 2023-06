Der Oberste Gerichtshof hat am Freitag zwei weitreichende Urteile gefällt. (Foto: AP)

Oberster Gerichtshof von Washington

Washington Einem Urteil des Obersten Gerichtshofs der USA zufolge können gleichgeschlechtliche Paare aus religiösen Gründen von bestimmten Gottesdiensten ausgeschlossen werden. Der Oberste Gerichtshof in Washington urteilte am Freitag im Fall einer Webdesignerin, die ihre künstlerischen Dienstleistungen auch Hochzeitspaaren anbieten will – gleichgeschlechtlichen Paaren aus religiösen Gründen jedoch ausdrücklich nicht. Das Gericht sieht dies durch die in der Verfassung verankerte Meinungsfreiheit gedeckt.

Das Gericht stellte fest, dass „die Fähigkeit, selbst zu denken und diese Gedanken frei auszudrücken“, eine der am meisten geschätzten Freiheiten in der Republik ist. Laut Verfassung sind die Vereinigten Staaten ein Ort, „an dem alle Menschen die Freiheit haben, so zu denken und zu sprechen, wie sie wollen, und nicht wie die Regierung es verlangt“.