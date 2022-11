Diego Maradona: Wie der „berühmteste Fußball der Welt“ für den ehemaligen Schiedsrichter Ali Bin Nasser zu einem „Geschenk Gottes“ wurde

CNN

Die beiden Tore sind vielleicht genauso berühmt wie das andere – das erste berühmt für seine Kühnheit und List, das zweite für seine brillante, atemberaubende Fähigkeit.

Nur vier Minuten trennen die beiden denkwürdigen Auftritte von Diego Maradona vor 36 Jahren im Estadio Azteca in Mexiko-Stadt, und zusammen verkörpern sie Argentiniens fehlerhaftes Genie und geliebte Fußballikone.

„Die Hand Gottes“ – als Maradona sich über Englands Torhüter Peter Shilton erhob und den Ball ins Netz schoss – muss Fußballfans aller Epochen kaum vorgestellt werden, während sein Slalomlauf durch das Herz der englischen Verteidigung Momente später zum Tor von gewählt wurde das Jahrhundert.

Es ist daher keine Überraschung, dass der Spielball von diesem Tag in Mexiko-Stadt – jetzt luftleer und stellenweise verblasst – voraussichtlich am Mittwoch bei einer Auktion bis zu 3,3 Millionen US-Dollar einbringen wird.

„Ohne Zweifel ist es der berühmteste Fußball der Welt“, sagt Terry Butcher, der England bei der 1:2-Niederlage gegen Argentinien bei der Weltmeisterschaft 1986 als Kapitän aufführte, gegenüber CNN Sport.

Selbst in Gegenwart des Balls, wie er vor der Auktion diese Woche im Wembley-Stadion in London war, weckt es unangenehme Erinnerungen für Butcher.

Es erinnert daran, wie er nach Maradonas erstem Tor dem tunesischen Schiedsrichter Ali Bin Nasser Vorhaltungen machte und vergeblich versuchte, das zweite mit einem ausgestreckten Bein zu stoppen.

„Es ist wirklich seltsam, im selben Raum wie der Ball zu sein, es ist schwer zu erklären“, fügt Butcher hinzu. „Es ist in vielerlei Hinsicht ziemlich surreal … Dieser Ball – das ist die größte Ungerechtigkeit, die die Welt je gesehen hat, wenn es um Fußballspiele geht.“

Nach seinem Tod vor zwei Jahren haben Erinnerungsstücke aus Maradonas Leben und Karriere bei einer Auktion riesige Summen eingebracht.

Im Mai wurde das Trikot, das er gegen England trug, für 9,3 Millionen Dollar verkauft, was es damals zum teuersten Sport-Erinnerungsstück der Geschichte machte.

Was den Spielball betrifft, so ist er derzeit im Besitz von Nasser, nachdem die FIFA, der globale Fußballverband, erklärt hatte, dass die Schiedsrichter den Ball nach jedem Spiel behalten würden, das sie bei der Weltmeisterschaft 1986 leiteten.

Nasser ist jetzt 78 Jahre alt und seine Tage als Schiedsrichter liegen lange hinter ihm. Mit dem Erlös aus dem Verkauf, der von Graham Budd Auctions in Großbritannien überwacht wird, wird er einen Teil des Geldes für wohltätige Zwecke spenden und sagt, der Rest werde „meinen Lebensstandard ein wenig verbessern“.

„Es ist ein Geschenk Gottes“, sagt Nasser gegenüber CNN Sport, „denn ich hatte eine Karriere von 25 Jahren … und ich habe alle Entscheidungen getroffen, die getroffen werden mussten.“

Nach Maradonas erstem Tor gefragt, ist Nasser bestrebt, seine Gründe dafür zu verteidigen, es stehen zu lassen.

Die Anweisung der FIFA für das Turnier, sagt er, sei, sich auf andere Spieloffizielle zu verlassen, wenn sie einen besseren Überblick über einen Vorfall hätten. Nasser konnte nicht sehen, was im Luftwettbewerb zwischen Maradona und Shilton passiert war, und wandte sich stattdessen an seinen Linienrichter, den Bulgaren Bogdan Dochev.

„[Dochev] an der Mittellinie angekommen, was bedeutet, dass das Tor zu 100% gültig ist“, sagt Nasser und fügt hinzu, dass er „die FIFA-Richtlinien für das erste Tor angewendet hat“.

Dochev seinerseits, der vor fünf Jahren verstorben ist, sagte, er glaube, er habe „etwas Unregelmäßiges“ an dem Tor gesehen, behauptete jedoch, dass die FIFA-Protokolle es den Assistenten nicht erlaubten, Entscheidungen mit dem Schiedsrichter zu besprechen. Die Folgen des Vorfalls würden seine Schiedsrichterkarriere trüben.

„Diego Maradona hat mein Leben ruiniert“, sagte Dochev später in den Jahren vor seinem Tod gegenüber bulgarischen Medien. „Er ist ein brillanter Fußballer, aber ein kleiner Mann. Er ist von geringer Größe und auch als Person.“

Während im heutigen Spiel mehrere Bälle im Laufe eines Spiels verwendet wurden, wurde damals nur einer für die vollen 90 Minuten verwendet.

Laut Graham Budd, dem Vorsitzenden des Auktionshauses bei Graham Budd Auctions, wurde Nassers Ball mit Spielaufnahmen und hochauflösenden Fotos abgeglichen, während eine unabhängige Stelle ihn auch als Original bestätigte.

Da die Weltmeisterschaft am Sonntag in Katar beginnt, ist diese Woche ein optimaler Zeitpunkt, um den Ball zu versteigern; Es könnte auch der teuerste Sportball werden, der jemals auf einer Auktion verkauft wurde, wenn er die 3 Millionen Dollar in den Schatten stellt, die 1999 für Mark McGwires 70. Homerun-Baseball bezahlt wurden.

Der beträchtliche Preis des Balls ergibt sich nicht nur aus der Art von Maradonas zwei Interventionen.

Das Spiel war das erste Mal seit dem Falkland- oder Malvinas-Krieg vor vier Jahren, dass England und Argentinien in einer Sportarena aufeinander trafen, und viele der Spieler hatten – zumindest auf argentinischer Seite – Freunde oder Verwandte, die zum Krieg eingezogen worden waren .

Diese Kulisse erzeugte ein Gefühl von Dramatik, lange bevor die „Hand Gottes“ im Mittelpunkt stand.

„Wir hatten eine Energie, einen großen Siegeswillen, nicht nur, weil es England war, sondern auch, damit unser Land in gewisser Weise glücklich sein konnte“, sagte Jorge Luis Burruchaga, der im Finale für England das Siegtor erzielte Argentinien gegen Westdeutschland, sagte CNN Sport vor vier Jahren.

„Wir waren uns bewusst, dass wir die Toten des Falklandkriegs nicht zurückbringen würden, aber wir waren uns bewusst, dass wir etwas Glück bringen würden.“

Der frühere englische Nationalspieler Peter Reid erkennt auch den politischen Kontext des Spiels an, der seiner Meinung nach zum „einzigartigen“ Status des Spielballs beiträgt.

„Es gibt viele Argentinier dort, es gab viel Druck auf beide Spielergruppen, und das war, als er [Maradona] hat den Druck wirklich gut gemeistert“, sagt Reid. „Was auch immer Sie sagen, er war ein genialer Fußballer.“

Und was das erste Tor angeht? „Hören Sie, er wurde betrogen“, fügt Reid hinzu, „aber er war auch sehr schlau.“

Trotz seiner jahrzehntelangen Karriere im Fußball als Spieler und Trainer wird Reid immer noch verspottet, weil er beim zweiten Tor von Maradona übertroffen wurde – sogar von dem Mann selbst, als sich die beiden viele Jahre später in Jordanien trafen.

Und während es Nasser war, der den „Hand of God“-Matchball aus diesem Spiel behielt, und sein alter Teamkollege Steve Hodge, der Maradonas Trikot behielt, erhielt Reid am Ende ein Geschenk von seinem schlauen Gegner – wenn auch Jahrzehnte nachdem sie sich gegenseitig gegenüberstanden Mexiko Stadt.

„Er kam mit einem signierten Shirt für mich: ‚Für meinen Freund. Alles Liebe, Diego Maradona’“, sagt Reid. „Das habe ich an meiner Wand, also ist es nicht schlecht. Ich werde daran festhalten.“