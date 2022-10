Diego Costa lüftet die Rolle von Antonio Conte bei seinem Ausstieg aus Chelsea, nachdem er bei der Rückkehr der Wölfe auf der Stamford Bridge Standing Ovations erhalten hatte

Diego Costa schlug nach seiner Rückkehr an die Stamford Bridge mit Wolves am Samstag gegen den ehemaligen Chelsea-Chef Antonio Conte an.

Costa erhielt stehende Ovationen von Chelsea-Fans für seine Zeit im Verein zwischen 2014 und 2017, wo er in 120 Spielen 59 Tore erzielte.

Getty Free-Agent Diego Costa unterzeichnete letzten Monat einen Vertrag mit Wolves

Antonio Conte und Diego Costa gewannen 2017 gemeinsam den Premier League-Titel

Der 34-Jährige spielte bei seiner Rückkehr nach West-London knapp eine Stunde, als Chelsea dank Toren von Kai Havertz, Christian Pulisic und Armando Broja mit 3:0 gewann.

Nach dem Spiel schlug Costa bei Conte ein und hob den Deckel seines Abgangs von Chelsea vor fünf Jahren auf, der ihn schließlich zu Atletico Madrid zurückführte.

„Ich hatte noch nie ein Problem mit den Fans“, sagte Costa

„Mein Problem war nicht das Publikum, sondern dieser Trainer.

„Ich bin mit diesem Manager in schlechtem Einvernehmen gegangen, ich habe zum zweiten Mal einen Champion verlassen, und er hat nicht auf mich gezählt.

„Das war nichts, was ich tun konnte. Ich musste gehen. Der heutige Tag hat gezeigt, dass ich mit den Fans nicht schlecht weggegangen bin.

Getty Costa erhielt fantastische Ovationen von den anwesenden Fans an der Stamford Bridge

„Es ist etwas ganz Besonderes. Es ist das Gefühl, dass Sie in der Zeit, die Sie hier verbracht haben, gute Arbeit geleistet und gute Erinnerungen hinterlassen haben.

„Chelsea-Fans haben mich immer sehr gut behandelt. Ich war immer überrascht, wie sie mich behandelten. Es ist befriedigend.“

Costa erlebte einen schwierigen Nachmittag auf seinem alten Wirkungsfeld, als die kämpfenden Wölfe von einer Mannschaft von Chelsea beiseite gefegt wurden, die ihren zweiten 3: 0-Sieg in vier Tagen erzielte, nachdem sie am Mittwoch den AC Mailand besiegt hatte.

Steve Davis, Interimschef der Wolves, sah zu, wie Costa von den Stamford Bridge-Gläubigen zum Ständchen gebracht wurde, als er ausgewechselt wurde.

Davis gab auch bekannt, dass der Stürmer trotz des schlechten Saisonstarts der Wolves voll und ganz der Sache verpflichtet ist.

AFP Costa bekam ein Ständchen, als sie nach ihrer Auswechslung über das Spielfeld ging

Davis sagte: „Tatsache ist, er ist hier eine Legende.“

„Sein Engagement steht außer Frage. Da er über einen Dolmetscher mit ihm gesprochen hat, versteht er etwas Englisch.

„Aber auf dem Trainingsplatz sieht man, dass er gut abschneiden will. Es ist die körperliche Seite, die ihm im Moment fehlt.

„Er ist ein ansteckender Charakter, sprudelnd, und die Spieler brauchen das.“

