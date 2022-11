Die Zwischenwahlen in den USA beginnen inmitten von Wirtschaftssorgen und der Ukraine-Krise — RT World News

Das gesamte Repräsentantenhaus, ein Drittel des Senats und 36 Gouverneure der Bundesstaaten stehen auf dem Spiel

Wahllokale in den USA wurden am Dienstag für die Zwischenwahlen geöffnet, die traditionell als Referendum über die Leistung der Regierungspartei angesehen werden. Da die meisten Amerikaner besorgt über die schwierige wirtschaftliche Situation sind, könnten einige der von Präsident Joe Biden favorisierten Maßnahmen – wie etwa die Bereitstellung von Milliardenhilfe für die Ukraine – dazu führen, dass die Demokraten die Kontrolle über den Kongress an ihre republikanischen Herausforderer verlieren, von denen viele vom ehemaligen Präsidenten Donald Trump unterstützt werden.

Alle 435 Sitze im US-Repräsentantenhaus sind umkämpft, ebenso wie 35 Sitze im Senat. Die Demokraten haben derzeit eine Mehrheit von fünf Sitzen im Repräsentantenhaus und Vizepräsidentin Kamala Harris ist die entscheidende Stimme im 50-50-Senat.

Auf dem Spiel stehen auch die Gouverneursposten von 36 von 50 US-Bundesstaaten, wobei die Republikaner derzeit 28 und die Demokraten 22 kontrollieren.

Der Umfrage-Aggregator Real Clear Politics hat vorausgesagt, dass die Republikaner am Ende 227 Sitze im Repräsentantenhaus vor den 174 der Demokraten und einen Senat mit 53 zu 47 zugunsten der GOP erhalten werden.

Sogar Umfragen, die von den Demokraten geprägt sind, zeigen, dass amerikanische Wähler wirtschaftlichen Sorgen Priorität einräumen, einschließlich der Gaspreise und der höchsten Inflation seit den 1980er Jahren. Das ist ein „Albtraum-Szenario“ für Demokraten, sagte eine CNN-Analyse am Montag. Bidens Partei hat sich für das Abtreibungsrecht eingesetzt und das ihren Wählern gesagt „Demokratie steht auf dem Stimmzettel“ während er die Republikaner des Seins beschuldigt „Wahlverweigerer“.









Washingtons Außenpolitik könnte indirekt betroffen sein. Bei einer Wahlkampfveranstaltung in der vergangenen Woche schwor die Kongressabgeordnete Marjorie Taylor Greene, eine Republikanerin aus Georgia „Kein Cent geht mehr in die Ukraine“ wenn ihre Partei die Kontrolle über das Haus übernimmt. Washington hat Kiew allein in diesem Jahr über 54 Milliarden Dollar geschickt. Es wird auch allgemein erwartet, dass die GOP Biden anklagen wird, wenn sie eine Mehrheit im Kongress erhält, obwohl es einer Zweidrittelmehrheit im Senat bedürfen würde, um ihn tatsächlich aus dem Amt zu entfernen.

Da Staaten und ihre Gouverneure während der Pandemie weitreichende Befugnisse geltend machen – einschließlich der Art und Weise, wie Wahlen durchgeführt werden – haben diese Wahlen an Bedeutung gewonnen. Die Republikaner hoffen darauf „umdrehen“ eine Reihe von Landeshauptstädten, darunter die Hochburgen der Demokraten in Michigan, New York, Nevada, Oregon und Pennsylvania.

Mehrere der staatlichen Rennen haben nationale – und internationale – Medienaufmerksamkeit erregt. In Arizona befindet sich Senator Mark Kelly, ein ehemaliger Astronaut und amtierender Demokrat, in einem harten Wiederwahlkampf gegen den Risikokapitalgeber Blake Masters, während die ausgesprochene ehemalige Fernsehmoderatorin Kari Lake wahrscheinlich die Demokratin Katie Hobbs für das Gouverneursamt schlagen wird. Beide Republikaner wurden von Trump unterstützt.

In Georgien wird sich der Gouverneursstreit von 2018 zwischen dem Republikaner Brian Kemp und der Demokratin Stacey Abrams wiederholen. Das Rennen um den Senat ist historisch, denn beide Kandidaten im Südstaat sind Afroamerikaner: Der republikanische Fußballstar Herschel Walker fordert den amtierenden Demokraten Raphael Warnock, einen Pastor, heraus.

Der Autor JD Vance hofft, den durch den Rücktritt eines republikanischen Amtsinhabers frei gewordenen Senatssitz in Ohio verteidigen zu können. Die TV-Persönlichkeit Dr. Mehmet Oz hofft, dasselbe in Pennsylvania zu tun. Sein Gegner, Vizegouverneur John Fetterman, besteht darauf, dass es ihm gut geht, obwohl er nach einem Schlaganfall kaum sprechen kann.

Die Wahlbeteiligung für vorzeitige Wahlen ist gegenüber den Zwischenwahlen 2018 mit bereits mehr als 42 Millionen abgegebenen Stimmzetteln drastisch gestiegen. Demokraten und große US-Medien haben bereits davor gewarnt, dass die endgültigen Ergebnisse wochenlang nicht bekannt sein könnten, je nachdem, wie lange die Bearbeitung aller Briefwahlen dauert.