Die Zutat, die Sie brauchen, um langweiligem Kohl den nötigen Kick zu verleihen

Ein einfacher Einstieg besteht darin, den Meerrettich hinzuzufügen, nachdem Sie den Kohl fertig gekocht haben. Dies gilt insbesondere für geröstetes oder sautiertes Gemüse, da so verhindert wird, dass die würzigen Gewürze austrocknen und kleben bleiben. Bei geschmortem Kohl hingegen können Sie den Meerrettich zusammen mit allem anderen direkt in die Schmorflüssigkeit in Ihrem Schmortopf oder Schmortopf geben.

Im Laden gekaufte Meerrettichsaucen eignen sich hervorragend für die Art und Weise, wie Sie Ihren Kohl zubereiten. Sie können ganz einfach Ihre eigene dekadente Meerrettichcreme herstellen, indem Sie entweder Schlagsahne oder Sauerrahm mit normal zubereitetem Meerrettich (auch als eingelegter Meerrettich bekannt) kombinieren. Wenn Sie möchten, können Sie auch die Würze aus frischen, rohen Meerrettichwurzeln mixen. Dennoch spricht nichts dagegen, dieses Gericht einfach zu halten. Sie könnten sogar einige der frischen Zutaten als letzten Schliff über verkohlten oder gerösteten Kohlspalten reiben.

Meerrettich ist ziemlich stark und seine Schärfe kann überwältigend sein, wenn man es übertreibt. Wenn Sie Ihre Nebenhöhlen also nicht ernsthaft reinigen möchten, verwenden Sie nicht zu viel der zubereiteten Version (die mit Essig zubereitet wird) auf einmal. Es ist eine gute Idee, jeweils eine kleine Menge hinzuzufügen und zu probieren, bevor Sie weitere hinzufügen.