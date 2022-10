Die Zuschauerzahlen im englischen Frauenfußball steigen rasant. Folgt Sponsoring?

Frida Maanum von Arsenal in Aktion während des Spiels der FA Women’s Super League zwischen Arsenal und Tottenham Hotspur im Emirates Stadium am 24. September 2022 in London.

LONDON – Die englische Frauenfußballmannschaft trifft am Freitagabend im Londoner Wembley-Stadion auf ihre US-amerikanischen Kollegen in einem internationalen Freundschaftsspiel, das bereits zum Rekordbrecher geworden ist.

Alle verfügbaren Tickets für das Stadion mit einer Kapazität von 90.000 Zuschauern waren 15 Minuten nach Verkaufsstart vergriffen, dem schnellsten Ausverkauf aller Zeiten für das Frauenspiel in Großbritannien. Die Fans sind gespannt auf einen Showdown zwischen den jüngsten Gewinnern der Europameisterschaft und den aktuellen Weltmeistern.

Es ist der jüngste in einer Reihe von Rekorden, die das Spiel in den letzten Monaten aufgestellt hat, was einen massiven Anstieg seiner Popularität widerspiegelt, der sich in der Popularität des Euro-Turniers im Sommer widerspiegelte – und durch diese noch verstärkt wurde.

Englands drei Gruppenspiele waren Monate im Voraus ausverkauft, und die 87.192 Zuschauer, die den 2:1-Sieg gegen Deutschland im Finale im Wembley-Stadion verfolgten, waren größer als bei jedem früheren Herren- oder Damenfinale. Laut Angaben des Organisationsverbands Union of European Football Associations brachten die Ticketverkäufe rund 60 Millionen Euro (58 Millionen US-Dollar) ein, fast viermal so viel wie beim Turnier 2017, wobei die Gesamtbesucherzahlen mehr als doppelt so hoch waren wie zuvor.

Inzwischen haben 50 Millionen Menschen auf der ganzen Welt das Finale im Fernsehen verfolgt, gegenüber 15 Millionen im Jahr 2017, wobei 365 Millionen Menschen das Turnier als Ganzes verfolgen.

Dieser Trend hat sich mit Beginn der Saison 2022/23 der Women’s Super League, der höchsten Liga des Frauenfußballs in England, fortgesetzt. Vereine – von denen alle bis auf einen auch eine Herren-Premier-League-Mannschaft haben – haben mehrere Spiele in ihren Hauptstadien angesetzt. Als die Arsenal-Frauen Ende letzten Monats gegen ihren Erzrivalen Tottenham spielten, kamen 53.737 Fans ins Emirates Stadium, um ihren 4:0-Sieg zu sehen, ein Allzeithoch für die Liga.

WSL-Klubs haben auch Rekordbesucherzahlen für frühe Spiele in ihren üblichen, kleineren Stadien gemeldet, die auch tendenziell weiter außerhalb der Stadtzentren liegen (etwas, das als Herausforderung für das Wachstum des Spiels angeführt wurde). Manchester United verkaufte mehr als 6.500 Tickets für seinen Saisonauftakt gegen Reading und erwartet, die durchschnittliche Besucherzahl der letzten Saison mindestens zu verdoppeln.