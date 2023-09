ST. CHARLES – Die STC Six, eine Zusammenarbeit lokaler Brauereien, haben im Juni ihr zweites jährliches Gemeinschaftsbier auf den Markt gebracht und laut einer Pressemitteilung mehr als 4.000 US-Dollar für Lazarus House, ein Obdachlosenheim und eine kommunale Hilfsorganisation in Kane County, gesammelt.

Die STC Six bestehen aus allen sechs St. Charles-Brauereien: 93 Octane Brewery, Alter Brewing + Kitchen, Broken Brix Fermentation Emporium, D&G Brewing, Pollyanna Brewing & Distilling und Riverlands Brewing.

Das diesjährige Gebräu war ein Summer Pale Ale, das während einer Launch-Party am 14. Juni herausgebracht wurde. 1 $ von jedem Verkauf des Summer Pale Ale und ein Teil des Erlöses aus jedem limitierten Glasgeschirr und jedem Stück Summer Pale Ale-Seife von Magnolia Soap & Bath Co. kam auch Lazarus House zugute.

Lazarus House ist eine gemeinnützige Organisation in St. Charles, die Einzelpersonen dabei hilft, Unterkunft, Nahrung und andere Unterstützungsdienste zu finden, die sie benötigen, um wieder auf die Beine zu kommen. Das Lazarus House bedient Batavia, Genf, St. Charles und das westliche ländliche Kane County und ist das ganze Jahr über rund um die Uhr geöffnet.

„Lazarus House ist wirklich dankbar für die wunderbare Gelegenheit, von der Zusammenarbeit mit STC Six zu profitieren“, sagte Julie Purcell, Geschäftsführerin von Lazarus House, in der Pressemitteilung. „Die beteiligten Brauereien kümmern sich um ihre Gemeinschaft und zeigen dies in großem Stil. Wir haben über 4.000 US-Dollar erhalten, die einem Mann, einer Frau oder einem Kind aus unserer Gemeinde 35 Tage lang sichere Unterkunft, Nahrung und Fallmanagement ermöglichen. Was für ein erstaunlicher Segen. Vielen Dank an alle Beteiligten.“

Wer dem Lazarus House Spenden oder Unterstützung zukommen lassen möchte, sollte die Website besuchen.

Weitere Informationen zur Zusammenarbeit mit STC Six Beer finden Sie unter stcsix.com.

Für weitere Anfragen rufen Sie die St. Charles Business Alliance unter 630-443-3967 an.