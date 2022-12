Die Zukunft von Gareth Southgate in England ist nach der Enttäuschung bei der Weltmeisterschaft mit der bevorstehenden Euro 2024 keine leichte Entscheidung für ihn | Fußball Nachrichten

Auch ohne den verschossenen Elfmeter von Harry Kane hatte England im Al-Bayt-Stadion acht Schüsse aufs Tor, erzielte aber nur ein Tor. Nach drei Gegentoren in Folge kassierten sie zwei schwache Gegentore, die hätten vermieden werden können.

Dieser englische Kader hat höhere Standards als das Bild, das diese Statistiken zeichnen.

Sicher, der Schiedsrichter war miserabel. Ja, Kapitän Kane verfehlte ungewöhnlich aus 12 Metern.

Aber solche Dinge passieren bei Turnieren und England dachte, sie wären bereit, sich über diese Unkontrollierbaren zu erheben.

Von Englands fünf Spielen sind die Pluspunkte jedoch zahlreich und beruhigend.

Zunächst einmal hat Southgate selbst seinen Ruf erheblich verbessert. Denken Sie daran, dass er im Herbst in zwei Spielen der Nations League von englischen Fans ausgebuht worden war. Die Niederlage in Katar gegen Frankreich lag nicht daran, dass er irgendetwas falsch gemacht hatte, weder bei der Taktik noch beim Personal.

Und all die großen Entscheidungen, die der Manager getroffen hat, haben sich ausgezahlt. Er entschied sich für eine defensive Viererkette mit drei im Mittelfeld, wodurch England in der Mitte des Parks viel häufiger dominieren konnte.

Jedes Mal, wenn er zwei Flügelspieler auswählen musste, um Kane zu flankieren, waren sie ein Erfolg – ​​sie tauchten mit entscheidenden Toren und Vorlagen auf, in allen Spielen außer dem gegen die USA.

In Bezug auf herausragende Spielerleistungen ist Jude Bellingham ganz oben auf der Liste. Ein 19-jähriger Superstar, der Englands Mittelfeld-Rätsel auf einen Schlag gelöst hat.

Englands bester Spieler, Bellingham, stand in jedem Spiel in der Startelf, beeinflusste jedes Spiel und ist der einzige Grund, warum Southgate gegen die Top-Teams 4-3-3 spielen kann, anstatt auf 3-5-2 zurückzugreifen.

Die Tatsache, dass er der einzige englische Spieler war, der einige Autogramme gab, bevor er erschöpft in den Mannschaftsbus stieg, der zum Flughafen fuhr, spricht Bände über seinen Charakter.

Als nächstes auf der Positivliste stehen die zahlreichen Angriffsmöglichkeiten, die England zur Verfügung stehen. Bukayo Saka war gegen Frankreich wahrscheinlich der Mann des Spiels, und er war während des gesamten Turniers brillant, erzielte drei Tore und bereitete viele weitere vor.

Phil Foden hat bewiesen, dass er Englands Schlossermeister ist, der Mann, der die härtesten Abwehrmechanismen entsperren kann.

Marcus Rashford ist voller Kraft und Tempo und die offensichtlichste direkte Torgefahr – er erzielte auch drei Tore und führte die Jagd nach dem Goldenen Schuh nach der Gruppenphase an.

Raheem Sterling hatte nicht so viel Einfluss wie in der Vergangenheit für England, aber in der Vergangenheit hätte er in jedem Spiel bleiben müssen, Southgates erste Wahl.

Jetzt hat Southgate andere Optionen, mit Jack Grealish ein weiterer, der etwas anderes bietet, wenn die Verteidigung hartnäckig oder ermüdend ist.

Englands Defensive – die mit Abstand größte Sorge im Vorfeld des Turniers – war im Großen und Ganzen beeindruckend. Ja, Harry Maguire und John Stones werden wütend auf sich selbst sein, weil sie Aurelien Tchouameni nicht schneller geschlossen haben, als er zum Auftaktspiel in Frankreich aufflog.

Und Englands erfahrene Innenverteidiger werden sich auch selbst dafür schelten, dass sie Olivier Giroud erlaubt haben, für Frankreichs Sieger zwischen sie zu kommen.

Aber insgesamt werden alle englischen Verteidiger mit einem verbesserten und nicht mit einem schlechten Ruf nach Hause gehen.

Die größte Frage ist jetzt also die nach der Zukunft von Southgate als England-Chef; wird er bleiben oder wird er gehen?

Klar ist, dass es seine Entscheidung ist und nur seine. Mitglieder der FA-Hierarchie, mit denen ich in Katar gesprochen habe, wollen, dass er bleibt, und würden mit ziemlicher Sicherheit gerne über eine Vertragsverlängerung über die zwei Jahre hinaus sprechen, die ihm bei seinem derzeitigen Vertrag verbleiben.

Aber Southgate will unbedingt irgendwann einen großen Clubjob bekommen. Ist das jetzt der Punkt? Wenn in den nächsten Monaten ein Klub aus der Premier League anrief, wäre er dann versucht? Ich denke, er kann gut sein.

Er hat es eindeutig satt, in Fußball-Pressekonferenzen über Sportpolitik und harte Neuigkeiten zu sprechen. Hier im Nahen Osten beantwortete er höflich die Fragen zur schrecklichen Behandlung von Wanderarbeitern und dem Mangel an LGBTQ+-Rechten.

Aber hinter dem unerbittlichen Gesicht steckt die Frustration, dass er am Ende immer das Sprachrohr des englischen Fußballs und aller größeren Probleme der Gesellschaft ist.

Der englische Chef weiß auch, dass er, wenn er jetzt gehen würde, einer besonderen Sache den Rücken kehren würde, die anderswo möglicherweise nicht reproduziert werden kann.

Southgate hat eine Einheit unter den englischen Spielern und Mitarbeitern geschaffen, eine geistige Zusammengehörigkeit, eine Atmosphäre gegenseitigen Respekts und Freundschaft, in der sich alle wohlfühlen und alle von der gleichen Sache motiviert sind.

Die Engländer sind gerne zusammen und wollen gemeinsam gewinnen. Das war nicht immer so.

Er hat auch eine große Gruppe junger Spieler, die sich nur verbessern können, wenn sie reifen. Bellingham, Saka, Foden und Rice sind alle 23 oder jünger. Zehn Spieler im Kader sind 25 Jahre oder jünger.

Und so gehört England sicher zu den Favoriten für die nächste EM, die nur noch 18 Monate entfernt ist.

Könnte Southgate weggehen, da er weiß, dass sein englischer Kader, die Spieler, die er geformt und gefördert hat, eine wirklich gute Chance hat, das 56-jährige Warten des Landes auf eine Trophäe zu beenden?

Erwarten Sie keine schnelle Antwort von Southgate. Er ist ein ruhiger, methodischer Mann. Und das ist alles andere als eine einfache Entscheidung für ihn.