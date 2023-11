Die Zukunft des Hamburger Elbtowers bleibt offen

Stand: 03.11.2023 15:02 Uhr

Nachdem sich die Politik beim weiteren Bau des Elbtowers Unterstützung von Klaus-Michael Kühne erhofft hatte, distanziert sich der Milliardär. Dafür dürfe es keine staatliche Hilfe geben. Unterdessen wächst der Druck auf Investor René Benko.

Die Zukunft des prestigeträchtigen Elbtowers in Hamburg bleibt ungewiss. Öffentlich geäußerte Erwartungen der Hamburger Politik, der Logistikunternehmer Klaus-Michael Kühne könne sich an dem Projekt in der Hafencity der Hansestadt beteiligen, lehnte der Milliardär ab. „Das ist völlig absurd und frei erfunden; „Sie versuchen mir ein Elbtower-Engagement aufzuzwingen“, sagte Kühne der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“.

Davon sei er weit entfernt, sagt Kühne. In die Diskussionen um die Zukunft des Elbtower-Entwicklers Signa Prime, eines Unternehmens des österreichischen Immobilieninvestors René Benko, der derzeit offensichtlich Finanzierungsprobleme hat, ist er nur am Rande involviert. „Derzeit gibt es keine Lösungen mit unserem Engagement“, sagte Kühne der „FAZ“ und dem „Hamburger Abendblatt“. Nach bisherigen Angaben ist die Kühne Holding mit zehn Prozent an Signa Prime beteiligt.

Der Bau wurde wegen fehlender Zahlungen eingestellt

Auf einer der berühmtesten Baustellen Deutschlands waren vergangene Woche die Arbeiten unterbrochen worden – offenbar wegen fehlender Zahlungen des Konzerns des Karstadt-Milliardärs Benko, der in viele Bauprojekte in deutschen Städten investiert. Der Lupp-Baukonzern hatte seine Bauaktivitäten eingestellt, weil die österreichische Signa-Gruppe des Unternehmers mit Zahlungen im Rückstand war, wie Geschäftsführer Matthias Kaufmann gegenüber mehreren Medien bestätigte.

Mit einer Höhe von 245 Metern und 64 Stockwerken soll der Wolkenkratzer eigentlich das höchste konventionelle Gebäude in Hamburg und das dritthöchste in Deutschland sein – nach dem Commerzbank Tower und dem Messeturm in Frankfurt am Main. Medienberichten zufolge belaufen sich die laufenden Baukosten auf 25 Millionen Euro pro Monat. Insgesamt soll der Bau, der unter der Leitung des derzeitigen Bundeskanzlers Olaf Scholz (SPD) in Angriff genommen wurde, knapp eine Milliarde Euro kosten.

Doch nun liegen die Arbeiten weitgehend still – und der Turm ist gerade einmal 100 Meter hoch. Am Montag bestätigte die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnungsbau den Baustopp. Stadtentwicklungssenatorin Karen Pein (SPD) verwies auf mögliche Vertragsstrafen und erläuterte, dass Hamburg davon ausgeht, dass das Bauvorhaben gemäß den im Kaufvertrag vereinbarten Fristen und Merkmalen fertiggestellt wird.

Hamburg will keine Staatshilfe leisten

Offensichtlich werden derzeit intensive Gespräche über den weiteren Bau geführt. Allerdings schloss Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher gestern staatliche Finanzhilfen aus. Die Stadt werde „keine finanzielle Belastung übernehmen“, sagte der SPD-Politiker dem „Spiegel“.

Die Verträge mit dem Entwickler Signa seien „gut ausgehandelt“ worden und ein Abbruch des Projekts würde für private Investoren einen großen wirtschaftlichen Schaden bedeuten, sagte Tschentscher. Er geht davon aus, dass die Investoren aus eigenem Interesse „eine Lösung für die Wiederaufnahme der Bauarbeiten finden“.

Investoren entziehen Benko ihr Vertrauen

Ein Sprecher des Commerzbank-Vermögensverwalters Commerz Real, der mit 25 Prozent an dem Projekt beteiligt ist, sagte: „Wir sind weiterhin absolut überzeugt vom Elbtower und gehen davon aus, dass die Bauarbeiten bald wieder aufgenommen werden können.“

Signa selbst äußerte sich bislang nicht zum Baustopp. Die wichtigsten Aktionäre des angeschlagenen Immobilienkonzerns haben nun in einem Brief die Absetzung des Gründers Benko von der Macht gefordert, wie das „Handelsblatt“ berichtet. Nur so kann das Unternehmen wieder auf Kurs gebracht werden.

Das sagte der Unternehmer Hans-Peter Haselsteiner, der 15 Prozent an der Signa Holding hält ORFdass Benko einem operativen Rückzug grundsätzlich zustimmte. Stattdessen soll der Sanierungsexperte Arndt Geiwitz das Ruder übernehmen.

„Diese Woche haben die Aktionäre Rene Benko gebeten, noch einen Schritt weiter zu gehen und Herrn Geiwitz nicht nur als Sanierungsbeauftragten, sondern auch als eine Art Generalbevollmächtigter zu ernennen“, sagte Haselsteiner, der früher den Baukonzern Strabag leitete. Darüber hinaus sollen Geiwitz laut Haselsteiner auch sämtliche Stimmrechte erhalten, die Benko bzw. seine Stiftungen an der Signa Holding halten. Direkt und indirekt ist Benko laut ORF rund 50 Prozent der Anteile.