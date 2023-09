Der Aktienkurs des britischen Chipdesigners Arm stieg am Donnerstag am ersten Handelstag an der Nasdaq-Börse in New York um 20 %.

Das Unternehmen, das weltweit führend im Smartphone-Chip-Design ist, gehört dem japanischen Technologieinvestor SoftBank, der 95,5 Millionen American Depositary Shares verkauft hat – rund 10 % der Arm-Aktien. SoftBank bleibt Eigentümer der verbleibenden 90 % der Aktien des Unternehmens, die derzeit einen Wert von rund 61 Milliarden US-Dollar (57,29 Milliarden Euro) haben.

Obwohl Arm selbst eine weniger bekannte Marke ist, verwenden viele Menschen täglich Produkte, in denen das Know-how des britischen Chipdesigners steckt, wenn sie Mobiltelefone benutzen, fernsehen, Waschmaschinen bedienen oder Auto fahren.

Arm wurde vor 33 Jahren als Joint Venture zwischen Acorn Computers, Apple und VLSI Technology gegründet. Als sich Apple einige Jahre später zurückzog, deutete wenig darauf hin, dass das kleine Unternehmen zu einem wichtigen Akteur der Digitalisierung werden würde.

Dies liegt daran, dass Arm das Design für Halbleiter erstellt, die von High-Tech-Unternehmen wie Apple und Samsung hergestellt werden. Im Gegenzug erhalten die in Cambridge ansässigen Erfinder Lizenzgebühren. Arm ist so etwas wie die Schweiz der Halbleiterindustrie: ein neutraler Akteur, der mit allen kooperiert und sich auf keine Allianz einlässt.

Rückkehr an die Börse

Der Sprung an die Wall Street markiert die Rückkehr des Unternehmens auf das Börsenparkett, nachdem es zuvor von 1998 bis 2016 an der Technologiebörse Nasdaq notiert war. Nach der Übernahme von Arm im Jahr 2016 im Rahmen einer 32-Milliarden-Dollar-Übernahme nahm die japanische SoftBank Group – eine multinationale Investmentholdinggesellschaft, die unter anderem für ihre Beteiligung am chinesischen Internetgiganten Alibaba bekannt ist – die Aktie von der Preisliste.

Im Jahr 2022 sorgte der geplante Verkauf von Arm an den US-Chipkonzern Nvidia für rund 40 Milliarden US-Dollar für Schlagzeilen, bevor die US-Regulierungsbehörden den Deal unter Berufung auf Wettbewerbsbedenken scheiterten. Die Kunden atmeten erleichtert auf, denn die Fusion mit dem Billionen-Dollar-Konzern Nvidia hätte das Ende der Neutralität von Arm bedeutet.

SoftBank-Eigentümer Masayoshi Son hofft, mit dem Börsengang Geld zu verdienen Bild: KAZUHIRO NOGI/AFP/Getty Images

Nun unternimmt SoftBank-Chef Masayoshi Son mit dem Börsengang in New York einen neuen Versuch, die Früchte seines Investments einzustreichen. Der SoftBank-Chef bringt nur einen Anteil von 10 % an Arm an die Börse. Der Börsengang war mehr als zehnfach überzeichnet, d. h. für jede auszugebende Aktie gab es mehr als zehn Interessenten. Der Ausgabepreis wurde am Mittwochabend auf 51 US-Dollar festgelegt und liegt damit am oberen Ende der Preisspanne.

Was macht Arm?

Die Software für die schnellen und äußerst sparsamen Mikrocontroller und Chipdesigns von Arm liefert die deutsche Softwaretochter Keil, die seit fast 20 Jahren zu Arm gehört. Die Entwicklung des Cortex-M3-Mikrocontrollers im Jahr 2004 revolutionierte den globalen Prozess der Digitalisierung. Diese extrem günstigen Halbleiter steuern als Ein-Chip-Computersysteme nahezu alle alltäglichen Anwendungen über einen Prozessor und Peripheriefunktionen sowie Arbeits- oder Programmspeicher.

Sie bringen Drucker, Tastaturen und Büroscanner zum Laufen und dienen als Steuergeräte für Airbags und Antiblockiersysteme in Autos. Sie werden für Debit- und Kreditkarten sowie in Fernbedienungen, Geräten der Unterhaltungselektronik und der Medizintechnik eingesetzt.

Jedes Jahr kommen etwa 17 Milliarden Cortex-Mikrocontroller auf den Markt, und Arm erhebt für jeden einzelnen davon Lizenzgebühren.

Arm-Manager Chris Shore, der seit Jahrzehnten im Unternehmen tätig ist, bringt es auf den Punkt: „32-Bit-Rechenleistung für weniger als einen Dollar hat alles verändert.“ Denn es war plötzlich möglich, Alltagsgeräte mit digitalen Controllern für ein paar Cent auf den Massenmarkt zu bringen.

Das Design des Unternehmens steckt auch hinter Nvidias hochkomplexen Grafikchips für Anwendungen der künstlichen Intelligenz und findet sich auch in Apples iPhone-Prozessoren und Samsungs Galaxy-Handys wieder.

Arm reservierte beim Börsengang Aktien im Wert von über 700 Millionen US-Dollar für den Kauf durch seine größten Kunden, darunter Intel, Apple, Nvidia und Samsung. Der taiwanesische Chipriese TSMC hat bereits bestätigt, dass er eine Tranche im Wert von 100 Millionen US-Dollar kaufen wird.

Der CEO von Arm, Rene Haas, möchte, dass sein Unternehmen eine führende Rolle im Bereich KI spielt Bild: Bruno de Carvalho/ZUMA/picture Alliance

Arm und KI

Es wird interessant sein zu sehen, ob auch Arm vom wachsenden Markt für Deep Learning und KI profitieren kann, wie CEO Rene Haas versprochen hat. Denn anders als Zentraleinheiten im herkömmlichen Computing wird die immense Rechenleistung bei KI-Anwendungen von Grafikchips angetrieben, bei denen Nvidia derzeit im Vorteil ist.

Die Lizenzgebühren, mit denen Arm das meiste Geld verdient, flossen in letzter Zeit weiter, wobei die Chip-Lizenzgebühren im letzten Geschäftsjahr auf 1,68 Milliarden US-Dollar stiegen, gegenüber 1,56 Milliarden US-Dollar im Jahr zuvor.

Ein Bereich, den Investoren genau beobachten, ist das Engagement von Arm in China. Geopolitische Spannungen mit den USA und eine Ausweitung der US-Lieferverbote für westliche Hochleistungschips könnten dem Geschäft von Arm schaden. Auf China entfiel im Geschäftsjahr, das im März endete, fast ein Viertel des Umsatzvolumens des Unternehmens in Höhe von 2,68 Milliarden US-Dollar.

Arm rühmt sich, dass seine Technologie 70 % der Menschen weltweit durch den Einsatz in allen möglichen Alltagsprodukten erreicht und 99 % aller Smartphones weltweit antreibt. Arm hat 1.000 Partner und hat das Design für 100 Milliarden verkaufte Chips geliefert. Jedes Jahr versenden Arm-Kunden durchschnittlich etwa 20 Milliarden Chips, die auf der Arm-Technologie basieren.

„Niemand bestreitet, dass dies ein Qualitätsunternehmen ist, das beträchtliche Umsätze und erhebliche Gewinne erzielt“, sagte Jay Ritter, ein auf Aktieneinführungen spezialisierter Professor an der University of Florida. „Die Frage ist nach dem zukünftigen Wachstumspotenzial.“

Dieses Stück wurde ursprünglich auf Deutsch veröffentlicht.