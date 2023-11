Die Zugabe von zusätzlichem Salz zu Lebensmitteln kann das Risiko für Typ-2-Diabetes erhöhen

In der westlichen Welt findet man ihn praktisch in jeder Küche, in jedem Restaurant und in jedem Esszimmer: den Salzstreuer.

Trotz seiner Allgegenwärtigkeit – oder vielleicht gerade deshalb – ist Salz in den Fokus medizinischer Forscher geraten, die darin übereinstimmen, dass Speisesalz und andere Formen von zugesetztem Natrium unbeabsichtigte gesundheitliche Folgen haben.

Und jetzt zeigt eine Studie der Tulane University, dass der häufige Konsum von zugesetztem Salz mit Typ-2-Diabetes in Zusammenhang steht.

Die in der Fachzeitschrift Mayo Clinic Proceedings veröffentlichte Studie befragte mehr als 400.000 Erwachsene im Vereinigten Königreich zu ihrem Salzkonsum und teilte sie in fünf Kategorien ein: diejenigen, die „nie“, „selten“, „manchmal“, „normalerweise“ oder „immer“ konsumieren „Fügen Sie Salz zu ihren Mahlzeiten hinzu.

Im Verlauf der rund 12-jährigen Nachbeobachtungszeit wurden bei den Studienteilnehmern mehr als 13.000 Fälle von Typ-2-Diabetes festgestellt.

Menschen, die ihrer Nahrung regelmäßig Salz hinzufügen, haben ein höheres Risiko, an Typ-2-Diabetes zu erkranken. dusanpetkovic1 – stock.adobe.com

Im Vergleich zu denen, die selbst angaben, niemals oder selten Salz zu sich zu nehmen, hatten die Menschen, die manchmal, normalerweise oder immer Salz zu ihrer Nahrung hinzufügten, ein um 13 %, 20 % bzw. 39 % höheres Risiko, an Typ-2-Diabetes zu erkranken.

„Wir wissen bereits, dass die Einschränkung des Salzkonsums das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Bluthochdruck verringern kann, aber diese Studie zeigt zum ersten Mal, dass das Weglassen des Salzstreuers auch dazu beitragen kann, Typ-2-Diabetes vorzubeugen“, Hauptautor Dr. Lu Qi, sagte der Studienautor und Professor an der Tulane School of Public Health and Tropical Medicine in einer Erklärung.

Wie genau die Zugabe von Salz zu Typ-2-Diabetes führen könnte, bleibt ein Rätsel, aber Qi glaubt, dass Salz Menschen dazu verleiten könnte, größere Portionen zu essen, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, Beschwerden wie Fettleibigkeit und Entzündungen zu entwickeln, die auch das Risiko erhöhen, an Diabetes zu erkranken .

Die Studie fand auch einen Zusammenhang zwischen häufigem Salzkonsum und einem höheren BMI und einem höheren Taillen-zu-Hüfte-Verhältnis.

Das Salz der Erde

Zusätzlich zu seiner Rolle als Aromastoff wird Salz seit prähistorischen Zeiten zum Einlegen und Konservieren von Lebensmitteln verwendet. Im alten Rom wurden Soldaten manchmal mit Salz bezahlt: Es war ihr Geld salariumwas uns das Wort „Gehalt“ einbrachte.

Als Salzstreuer Anfang des 20. Jahrhunderts populär wurden, gehörten sie zu den Pfeffermühlen auf den Tischen in ganz Amerika. Bald fügten die Menschen den Speisen am Esstisch Salz hinzu – sogar solchen, die in der Küche gesalzen worden waren.

Nach Angaben des National Heart, Lung, and Blood Institute gehören die Menschen in den USA zu den weltweit größten Salzkonsumenten. Ungefähr 90 % der Amerikaner konsumieren zu viel davon und unser Appetit auf Salz nimmt immer weiter zu.

Zusätzlich zu seinem Zusammenhang mit Typ-2-Diabetes kann zu viel Natrium Bluthochdruck, Herzerkrankungen, Schlaganfall und andere Gesundheitsprobleme verursachen. beats_ – stock.adobe.com

Erhöht Salz den Blutdruck?

Laut der Harvard Medical School nimmt der durchschnittliche Erwachsene in den USA etwa 3.400 Milligramm Natrium pro Tag zu sich, viel mehr als die empfohlene Tageshöchstmenge von 2.300 mg. (Für Menschen mit Nierenerkrankungen liegt der empfohlene Grenzwert sogar noch niedriger: 1.500 mg Natrium pro Tag.)

Zusätzlich zu seinem neuen Zusammenhang mit Typ-2-Diabetes kann zu viel Salz den Blutdruck erhöhen, und Bluthochdruck ist ein Risikofaktor für Herzerkrankungen, Schlaganfall und andere Gesundheitsprobleme.

„Für die meisten Menschen ist es schwierig, Lebensmittel mit hohem Natriumgehalt zu meiden, zum Teil weil Salz überall versteckt ist und die Menschen nicht immer auf Lebensmittel mit hohem Natriumgehalt achten“, sagte die registrierte Ernährungsberaterin Alison Brown von der Abteilung für Herz-Kreislauf-Wissenschaften des NHLBI.

DASH-Diät

Brown schlägt vor, dass eine der besten Möglichkeiten, den Salzkonsum zu reduzieren, darin besteht, die Richtlinien „Dietary Approaches to Stop Hypertension“ zu befolgen, die eine Begrenzung von Fetten, Zucker und natriumreichen Lebensmitteln empfehlen und gleichzeitig den Schwerpunkt auf Obst, Gemüse, Vollkornprodukte, fettarme Milchprodukte, Bohnen usw. legen. Nüsse, Fisch, mageres Fleisch und Geflügel.

Der durchschnittliche Erwachsene in den USA nimmt etwa 3.400 Milligramm Natrium pro Tag zu sich – viel mehr als die empfohlene Tageshöchstmenge von 2.300 mg. Artem Shadrin – stock.adobe.com

Die DASH-Diät senkt nachweislich auch den Blutdruck – sie wurde kürzlich von US News & World Report zur Nr. 1 der besten herzgesunden Diäten gekürt.

Andere Möglichkeiten, die Menge an Salz und Natrium in Ihrer Ernährung zu reduzieren: Verwenden Sie Kräuter, Gewürze und andere Aromen wie Zitrone, Limette, Essig oder salzfreie Gewürzmischungen anstelle von salz- oder natriumhaltigen Gewürzen wie Sojasauce.

„Es ist keine schwierige Änderung, aber sie könnte enorme Auswirkungen auf Ihre Gesundheit haben“, sagte Qi.

Lebensmittel mit hohem Natriumgehalt sollten vermieden werden

Viele verarbeitete Lebensmittel sind mit Salz beladen, etwa Pizza, Fast Food, abgepackte Mischungen sowie Suppen und Brühen in Dosen. Frisches oder gefrorenes Geflügel, Fisch und magere Fleischstücke enthalten weniger Natrium als marinierte, konservierte, geräucherte, eingelegte oder gepökelte Stücke wie Speck, Salami und andere Aufschnittstücke.

Sogar unschuldig aussehende Produkte wie Brot, Brötchen und Cracker enthalten überraschend viel Natrium. Wenn Sie jedoch zu Hause mehr Lebensmittel zubereiten und essen, können Sie steuern, wie viel Natrium hinzugefügt wird.

Beschränken Sie die Verwendung von Gewürzen wie Salatdressings, Ketchup, Barbecue-Sauce und scharfer Soße, die normalerweise mit Natriumzusatz zubereitet werden. Sogar Beilagen wie Gurken, eingelegtes Gemüse, Oliven und Sauerkraut können eine echte Natriumbombe sein.