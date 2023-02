Die zarten Momente der kanadischen Tierwelt werden bei einem Fotowettbewerb gezeigt

Eine weichere, sanftere Seite der kanadischen Wildnis zeigt sich bei den People’s Choice Awards 2023 Wildlife Photographer of the Year.

Zu den magischen Momenten, die von den diesjährigen kanadischen Finalisten eingefangen wurden, gehörten ein Baby-Eisbär, der in einem Blumenfeld im Norden Manitobas herumtollte, und zwei Füchse, die sich an einem kalten PEI-Tag eine zärtliche Schnauze teilten.

Mehr als 60.000 Menschen stimmten bei dem jährlichen Wettbewerb ab, der vom Natural History Museum in London veranstaltet wird. Zwei Kanadier waren unter den vier „highly commended“ Finalisten: Martin Gregus aus Vancouver und Brittany Crossman aus Riverview, NB. Der erste Platz ging an Sascha Fonseca aus Deutschland.

Ein ‚kleiner Dummkopf‘ namens Beans

Das Foto von Gregus zeigt ein Baby-Eisbär – Spitzname Beans –, das an einem sonnigen Tag in der Nähe von Churchill, Man., einer Stadt, die als „Welthauptstadt der Eisbären“ bekannt ist, in einem Feld aus leuchtend lila Weidenröschen spielt.

Während seiner 33-tägigen Reise in die Gegend im Jahr 2021 nahm er Beans mit einer ferngesteuerten Kamera auf, als er gerade seinen Kopf über die Blumen streckte und die Augen geschlossen hielt, als würde er die Geräusche und Gerüche um ihn herum aufnehmen.

„Er hat uns die ganze Zeit am Herzen gezogen. Er war ein kleiner Trottel“, sagte Gregus Wie es passiert Gastgeber Nil Köksal. „Für ihn ist es noch besonderer, auf diesem Bild zu sein.“

Ein Baby-Eisbär lugt mit seinem Kopf über das Weidenröschen in der Nähe von Churchill, Man. (Martin Gregus/Tierfotograf des Jahres)

Es ist die Art von Foto, die man bekommt, wenn man viel Zeit mit den Bären verbringt, sie kennenlernt und Vertrauen aufbaut, sagte Gregus.

Er erinnerte sich, dass bei einem seiner Besuche im Jahr 2020 eine Bärenmama ihn und seine Kollegen zum „Babysitterdienst“ eingezogen hatte.

„Die Mutter kam irgendwie mit ihren Jungen vorbei und sie hat gestillt, und die Jungen sind eingeschlafen und die Mutter ist einfach gegangen. Und sie ist nicht nur ein paar Meter gegangen. Sie ist ungefähr 5.000 Meter entfernt gegangen“, sagte er.

„Sie blieben irgendwie und gingen ein bisschen zu unserem Lager und sie spielten und schliefen wieder ein. Und es war ungefähr zwei oder drei Stunden später, als sie kam und sie wieder abholte, und dann gingen sie alle zusammen weg.“

Gregus gewann 2021 auch den Rising Star Portfolio Award des Wildlife Photographer of the Year.

Unerwartete Intimität

Crossman fotografiert seit Jahren Füchse, aber ihre Aufnahme der knutschenden Tiere überraschte sie.

Sie fotografierte im März 2019 in North Shore, PEI, als sie sah, wie sich ein Fuchs einem anderen näherte, der entlang der Baumgrenze saß.

An einem kühlen Tag auf Prince Edward Island begrüßen sich zwei Rotfüchse mit einer Schnauze. (Brittany Crossman/Tierfotograf des Jahres)

„Die meisten Interaktionen, die ich zwischen Füchsen beobachtet habe, resultieren in schrillem Schreien, Schwanzwedeln, Bäuchen auf dem Boden, dann jagen oder zanken auf ihren Hinterbeinen“, sagte sie CBC per E-Mail. „Ein territorialer Streit oder die Behauptung der Vorherrschaft gegenüber dem Passanten.“

Sie machte ihre Kamera bereit, um die Kerfuffle einzufangen.

„Zu meiner Überraschung begrüßten sie sich leise, saßen kurz nebeneinander, tauschten ein paar intime Berührungen aus und machten dann getrennt weiter“, sagte sie.

„Es ist ein zärtlicher Moment zwischen zwei Individuen, den ich nie vergessen werde.“

„Geister der Berge“

Das Siegerfoto des diesjährigen Wettbewerbs führt uns weit weg von Kanada in die Berge von Ladakh im Norden Indiens.

Dort fotografierte Fonseca aus Deutschland sein Bild eines Schneeleoparden vor einer atemberaubenden Kulisse aus schneebedeckten Bergen und einem hellrosa Sonnenuntergang.

Ein schwer fassbarer Schneeleopard löste Sascha Fonsecas DSLR-Kamerafalle hoch oben im indischen Himalaya aus. (Sascha Fonseca/Tierfotograf des Jahres)

Das Bild war das hart erarbeitete Produkt eines dreijährigen köderfreien Kamerafallenprojekts zur Dokumentation der schlanken Bergräuber.

Schneeleoparden sind aufgrund ihrer Tarnung, Tarnung, ihres abgelegenen Territoriums und ihrer leider schwindenden Anzahl notorisch schwer zu fotografieren. Das National History Museum schätzt, dass es nur noch etwa 6.500 ausgewachsene Schneeleoparden in freier Wildbahn gibt, und sie sind Bedrohungen durch Wilderei, Lebensraumverlust und Mensch-Tier-Konflikte ausgesetzt.

„Fotografie kann Menschen mit Wildtieren verbinden und sie ermutigen, die Schönheit der unsichtbaren Naturwelt zu schätzen“, sagte Fonseca in einer Pressemitteilung.

„Ich glaube, dass ein besseres Verständnis der Wildtiere zu einer tieferen Fürsorge führt, die hoffentlich zu aktiver Unterstützung und einem größeren öffentlichen Interesse am Naturschutz führt.“

Mehr große Kätzchen – und ihre unwissende Beute

Der Schneeleopard war nicht die einzige Großkatze, die im Wettbewerb ausgestellt wurde. Und nicht alle Sorten waren so weich und süß wie der kanadische Shot – seien Sie also gewarnt, der nächste ist intensiver.

Igor Altuna wurde für sein Foto einer Leopardenjägerin geehrt, die einen Affen trägt, den sie gerade erlegt hatte. Das noch lebende Baby der Beute klammerte sich verzweifelt an den Leichnam seiner Mutter.

Altuna erzählte dem Naturhistorischen Museum, dass er beobachtete, wie das Raubtier das verängstigte Baby ruhig zu ihrem eigenen Jungen trug, das eine Stunde lang damit spielte, bevor sie es tötete.

Eine Leopardin im South Luangwa Nationalpark in Sambia trägt ihre Beute. Das noch lebende Baby des toten Affen klammert sich an den Körper seiner Mutter. (Igor Altuna/Naturfotograf des Jahres)

Der Spanier Marino Canio wurde für sein Porträt von Olobor geehrt, einem mächtigen und grauhaarigen Löwen im Masai Mara Nationalreservat in Kenia.

„Rund um den Löwen herum war der Boden schwarz, nachdem er von örtlichen Massai-Hirten verbrannt worden war, um eine neue Grasblüte anzuregen“, heißt es in der Fotobeschreibung des Museums.

„Marina wollte seinen majestätischen und trotzigen Blick vor dem dunklen Hintergrund festhalten und senkte ihre Kamera aus ihrem Fahrzeug, um ein Porträt auf Augenhöhe aufzunehmen.“

Olobor ist einer von fünf Rüden im Black-Rock-Rudel im kenianischen Maasai Mara Nationalreservat. (Marina Cano/Tierfotograf des Jahres)

Wildlife Photographer of the Year wird vom Natural History Museum in London entwickelt und produziert. Der Titelpreis wird im Oktober von einer Jury bestimmt.