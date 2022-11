Die Zahl der Zerstörungen von Geldautomaten hat zugenommen.

Banken und Sparkassen in Deutschland wollen wegen der gestiegenen Zahl von Angriffen ihre Schutzmaßnahmen gegen die Sprengung von Geldautomaten verstärken.

Das geht aus dem Entwurf einer gemeinsamen Stellungnahme des „Runden Tisches ATM Blows“ unter Federführung des Bundesinnenministeriums hervor. „Das kriminelle Phänomen der Sprengung von Geldautomaten hat in letzter Zeit eine besorgniserregende Entwicklung genommen“, heißt es in der Erklärung, die am Dienstag unterzeichnet werden sollte. Zuvor hatte das „Handelsblatt“ darüber berichtet.

Jahreshoch wird erwartet

Demnach wurden im Jahr 2020 414 Geldautomatensprengungen erfasst, ein Jahr später waren es 392. Das sind die beiden höchsten Fallzahlen seit Beginn der Statistikerhebung des Bundeskriminalamts (BKA) im Jahr 2005. Die vorläufigen Zahlen für das erste Halbjahr 2020 2022 wird ein neues Jahreshoch erwartet. Ein möglicher Grund dafür ist, dass ein Großteil der Täter aus den Niederlanden nach Deutschland kommt, nachdem dort umfangreiche Präventionsmaßnahmen umgesetzt wurden.

„Neben erheblichen Sachschäden birgt der zunehmende Einsatz von Sprengstoff eine besonders hohe Gefahr für Leib und Leben Unbeteiligter“, heißt es in dem Papier. So wurden kürzlich bei einer automatisierten Sprengung in Neuss zwei Anwohner leicht verletzt.

Präventive Maßnahmen sollten umgesetzt werden

Dem Papier zufolge verpflichtet sich die Kreditwirtschaft dazu, je nach Standort und Risikoanalyse eine Kombination verschiedener Präventionsmaßnahmen zu priorisieren und umzusetzen. Dazu gehören beispielsweise die Sperrung des Zutritts zu Geldautomaten in den Vorräumen von Filialen zwischen 23 und 6 Uhr, Einbruchmeldeanlagen im SB-Foyer sowie die Videoüberwachung von Geldautomaten und des Foyers werden als weitere Maßnahmen genannt.

Auch die Herabsetzung der Bargeldhöchstgrenze könnte eine wirksame Präventivmaßnahme darstellen. Dazu gehörten auch sogenannte Färbesysteme. Im Alarmfall würde das in den Geldkassetten enthaltene Geld eingefärbt und damit weitgehend unbrauchbar gemacht.

Orte, an denen im Explosionsfall ein besonders hohes Gefährdungspotential für unbeteiligte Dritte besteht, sollten nach Möglichkeit gemieden werden, „wenn die Risiken nicht durch geeignete Maßnahmen ausreichend reduziert werden können“, heißt es in dem Papier.

An dem „Runden Tisch Geldautomatensprengungen“ nahmen Vertreter der deutschen Kreditwirtschaft, der Bundesbank, des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft, des Bundeskriminalamts (BKA) und weiterer Sicherheitsbehörden teil.