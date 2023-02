KAHRAMANMARAS, Türkei (AP) – Ein Teenager wurde am frühen Freitag weitgehend unversehrt aus den Trümmern eines eingestürzten Gebäudes in der türkischen Stadt Gaziantep gezogen, bei einer dramatischen Rettung, die die Realität Lügen strafte, dass die Chancen, vier Tage später noch viel mehr Überlebende zu finden, Lügen straften katastrophales Erdbeben tötete Zehntausende schrumpfen schnell.

Das Erdbeben der Stärke 7,8 traf die Grenzregion zwischen der Türkei und Syrien, einem Gebiet, in dem mehr als 13,5 Millionen Menschen leben, und tötete mehr als 20.000 Menschen. Leichen lagen in Decken, Teppichen und Planen eingewickelt in den Straßen einiger Städte, während Leichenhallen und Friedhöfe überfordert waren.

Vor der Morgendämmerung in Gaziantep, nahe dem Epizentrum des Bebens, zogen Retter Adnan Muhammed Korkut aus dem Keller, wo er seit dem Beben am Montag eingeschlossen war. Der 17-Jährige strahlte ein Lächeln auf die Menge von Freunden und Verwandten, die „Adnan“, „Adnan“ sangen, klatschten und Freudentränen weinten, als er herausgetragen und auf eine Trage gelegt wurde.

„Gott sei Dank bist du angekommen“, sagte er und umarmte seine Mutter und andere, die sich vorbeugten, um ihn zu küssen und zu umarmen, als er in einen Krankenwagen geladen wurde. „Danke an alle.“

94 Stunden lang gefangen, aber nicht erdrückt, sagte der Teenager, er sei gezwungen worden, seinen eigenen Urin zu trinken, um seinen Durst zu stillen.

„So konnte ich überleben“, sagt er.

„Ich habe einen Sohn wie Sie“, sagte eine Rettungskraft, die nur als Yasemin identifiziert wurde, nachdem sie ihn herzlich umarmt hatte. „Ich schwöre dir, ich habe seit vier Tagen nicht geschlafen. Ich schwöre, ich habe nicht geschlafen; Ich habe versucht, dich rauszuholen.“

Die Zahl der Todesopfer durch das Erdbeben, das der türkisch-türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan als „Katastrophe des Jahrhunderts“ bezeichnet hat, ist auf fast 21.000 gestiegen und übertrifft damit die mehr als 18.400, die 2011 bei dem Erdbeben vor Fukushima, Japan, das einen Tsunami auslöste, ums Leben kamen und die geschätzten 18.000 Menschen, die 1999 bei einem Erdbeben in der Nähe der türkischen Hauptstadt Istanbul starben.

Die neue Zahl, die mit Sicherheit steigen wird, umfasst über 17.600 Menschen in der Türkei und mehr als 3.300 im vom Bürgerkrieg heimgesuchten Syrien. Zehntausende wurden auch verletzt und viele Zehntausende wurden obdachlos.

Luftaufnahmen zeigten das Ausmaß der Verwüstung, wobei ganze Viertel von Hochhäusern auf verdrehtes Metall, pulverisierten Beton und freiliegende Drähte reduziert wurden.

Obwohl Experten sagen, dass eingeschlossene Menschen eine Woche oder länger überleben könnten, sinken die Chancen, Überlebende bei den eisigen Temperaturen zu finden. Als Einsatzkräfte und in Panik geratene Angehörige durch die Trümmer gruben – und gelegentlich lebende Menschen fanden – verlagerte sich der Fokus auf die Zerstörung gefährlich instabiler Strukturen.

In Kahramanmaras, der Stadt, die dem Epizentrum am nächsten liegt, diente eine Sporthalle von der Größe eines Basketballplatzes als provisorische Leichenhalle zur Unterbringung und Identifizierung von Leichen.

Die Arbeiter setzten die Rettungsaktionen in Kahramanmaras fort, aber es war klar, dass viele, die in eingestürzten Gebäuden eingeschlossen waren, bereits gestorben waren. Man hörte einen Rettungshelfer sagen, dass sich sein psychischer Zustand verschlechterte und dass der Todesgeruch zu stark wurde, um ihn zu ertragen.

Im Nordwesten Syriens trafen am Donnerstag die ersten UN-Hilfslastwagen seit dem Beben ein, die aus der Türkei in das von den Rebellen kontrollierte Gebiet einfuhren, was die Schwierigkeit unterstreicht, den Menschen dort Hilfe zu bringen.

In der türkischen Stadt Antakya drängten sich Dutzende vor einem Lastwagen, der Kindermäntel und andere Hilfsgüter verteilte, um Hilfe. Ein Überlebender, Ahmet Tokgoz, forderte die Regierung auf, Menschen aus der Region zu evakuieren. Viele von denen, die ihr Zuhause verloren haben, fanden Schutz in Zelten, Stadien und anderen vorübergehenden Unterkünften, andere haben im Freien geschlafen.

„Gerade bei dieser Kälte ist es nicht möglich, hier zu leben“, sagte er. „Wenn die Menschen nicht unter den Trümmern gestorben sind, werden sie an der Kälte sterben.“

Das Winterwetter und Schäden an Straßen und Flughäfen haben die Reaktion behindert. Einige in der Türkei haben sich darüber beschwert, dass die Regierung nur langsam reagiert – eine Wahrnehmung, die Erdogan in einer Zeit verletzen könnte, in der er im Mai vor einem harten Kampf um die Wiederwahl steht.

Erdogan hat in den letzten zwei Tagen betroffene Städte besucht.

Die türkische Katastrophenschutzbehörde sagte, dass sich jetzt mehr als 110.000 Rettungskräfte an den Bemühungen beteiligen und mehr als 5.500 Fahrzeuge, darunter Traktoren, Kräne, Bulldozer und Bagger, verschifft worden seien. Das Außenministerium sagte, 95 Länder hätten Hilfe angeboten.

Alsayed berichtete aus Bab al-Hawa, Syrien, und Bilginsoy aus Istanbul. Assoziierter Pressejournalist Mehmet Guzel in Antakya, Türkei; Suzan Fraser in Ankara, Türkei; Emrah Gurel und Yakup Paksoy in Adiyaman, Türkei; Robert Badendieck in Istanbul; Bassem Mroue und Abby Sewell in Beirut; und David Rising in Bangkok beigetragen.

Justin Spike, Ghaith Alsayed und Zeynep Bilginsoy, The Associated Press