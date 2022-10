Die Zahl der jungen Menschen in Deutschland, die in Heimen oder Pflegefamilien leben, liegt an vierter Stelle

Im Jahr 2021 waren rund 122.700 junge Menschen in einem Heim und rund 87.300 in einer Pflegefamilie untergebracht, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag mit. Dadurch sind 210.000 junge Menschen außerhalb der eigenen Familie – zumindest zeitweise – im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe aufgewachsen.

Das waren 6.700 weniger als im Vorjahr (?drei Prozent). Insgesamt sank die Zahl der in Heimen oder Pflegefamilien untergebrachten jungen Menschen in den vier Jahren seit 2017 um 29.600 Fälle (-12 Prozent), nachdem sie ab 2014 stark angestiegen war und 2017 mit 240.000 Fällen ihren Höhepunkt erreichte. Diese Entwicklung ist den Statistikern zufolge vor allem darauf zurückzuführen, dass Minderjährige, die bisher unbegleitet eingereist sind, zunehmend die Heime oder Pflegefamilien verlassen, in denen sie vorübergehend untergebracht waren. In vier von fünf Fällen (80 Prozent) waren die Jugendlichen, die 2021 außerhalb der eigenen Familie betreut wurden, minderjährig. In etwa jedem zweiten Fall waren sie jünger als 14 Jahre (49 Prozent). Ein Fünftel (20 Prozent) gehörte zu den sogenannten „Careleavern“, also jungen Erwachsenen am Übergang in ein selbstständiges Leben. Während jüngere Kinder bis zum Alter von zehn Jahren häufiger in Pflegefamilien betreut wurden, wurden Kinder ab elf Jahren in einem Heim erzogen. Generell wuchsen etwas mehr Jungen als Mädchen außerhalb der eigenen Familie auf (54 Prozent). Dies galt insbesondere für Eigenheime (56 Prozent). Die Pflege in einem Heim endete nach durchschnittlich 21 Monaten, die Unterbringung in einer Pflegefamilie nach durchschnittlich mehr als vier Jahren (49 Monate). In Bezug auf die Herkunftsfamilie waren die Eltern der Jugendlichen in etwa jedem zweiten Fall alleinerziehend (51 Prozent). Etwa ein Fünftel (19 Prozent) waren Eltern in einer neuen Partnerschaft und nur 17 Prozent waren zusammenlebende Paare. Auffällig ist, wie häufig die Betroffenen oder ihre Herkunftsfamilien nahe am Existenzminimum lebten: In 140.400 oder 67 Prozent aller Fälle lebten die Jugendlichen selbst oder ihre Herkunftsfamilien ganz oder teilweise von Transferleistungen. Dazu gehörten Arbeitslosengeld II (SGB II), Sozialhilfe oder Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) sowie Kindergeld. Auch hier waren offenbar Alleinerziehende besonders betroffen: In insgesamt 106.900 Fällen waren die Eltern der Jugendlichen, die im Jahr 2021 in einem Heim oder einer Pflegefamilie aufgewachsen sind, alleinerziehend. In 81.300 Fällen erhielten diese Alleinerziehenden oder die betroffenen Jugendlichen selbst Transferleistungen. Der Anteil der Transferleistungsbezieher lag in dieser Gruppe mit 76 Prozent deutlich über dem vergleichbaren Anteil von Eltern in neuer Partnerschaft (64 Prozent) und zusammenlebenden Eltern (63 Prozent). In gut einem Viertel aller Fälle (26 Prozent) haben die Träger der Kinder- und Jugendhilfe laut Bundesamt im Jahr 2021 die Unterbringung in einer Pflegefamilie oder einem Heim initiiert. Der häufigste Grund dafür war mit 18 Prozent eine sogenannte mangelnde Versorgung des Jugendlichen, verursacht beispielsweise durch das Fehlen einer Bezugsperson infolge Krankheit oder durch unbegleitete Einreise aus dem Ausland. An zweiter Stelle stand 2021 die Gefährdung des Kindeswohls durch Vernachlässigung, körperliche Misshandlung, psychische Misshandlung oder sexuelle Gewalt (17 Prozent). Der dritthäufigste Grund für eine Neuvermittlung im Jahr 2021 war die eingeschränkte Erziehungskompetenz der Eltern (14 Prozent). Beispiele hierfür sind pädagogische Überforderung, Erziehungsunsicherheit oder unangemessenes Verwöhnen.

