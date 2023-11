Die Zahl der frühen Wähler in Ohio ist gestiegen

Die frühe Wahlbeteiligung bei der Wahl am Dienstag überstieg die Wahlbeteiligung bei der Sonderwahl im August.

Fast 854.900 Ohioaner haben in Ohio vorgezogen, seit die vorzeitige Stimmabgabe im letzten Monat begann. Insgesamt stimmten fast 566.400 Menschen vorzeitig persönlich ab und fast 288.500 Briefwahlzettel wurden zurückgegeben, wie aus dem Daily Absentee Report Counts des Außenministers hervorgeht. Allerdings liegen für Freitag und Samstag für Cuyahoga County derzeit keine Daten vor. vorgezogene Stimmen aus der Sonderwahl im August.

Am Samstag gaben 43.390 Personen ihre Stimme persönlich ab und 7.741 Briefwahlzettel wurden zurückgegeben. Am Sonntag stimmten 35.948 Personen persönlich ab und 2.736 Briefwahlzettel gingen zurück.

„Wir sind sehr zufrieden damit, dass die Zahl der vorzeitigen Stimmzettel und Briefwahlzettel usw. eingegangen ist, und wir freuen uns auf morgen“, sagte Melanie Amato, Kommunikationsdirektorin im Büro des Außenministers.

Ohio Ausgabe 1 und Ausgabe 2 erhöhen die Wahlbeteiligung

In Franklin County stimmten während der ersten Wahlperiode fast 52.500 Menschen persönlich ab und fast 48.600 Briefwahlzettel wurden verschickt. Aaron Sellers, Sprecher des Franklin County Board of Elections, sagte, dass Ausgabe 1 und Ausgabe 2 des Bundesstaates zu einer zusätzlichen Wahlbeteiligung führen.

„Wir haben die Anzahl der Anträge auf Briefwahl (aus den Sonderwahlen im August) verdoppelt“, sagte Sellers.

Sherry Poland, Direktorin des Wahlausschusses des Hamilton County, sagte, dass im Hamilton County insgesamt über 57.400 Wähler, sowohl persönlich als auch per Brief, vorzeitig abgestimmt hätten. Im August stimmten in Hamilton County fast 53.000 Wähler vorzeitig ab.

„Wenn man bedenkt, dass wir noch zwei Tage – heute und morgen – Zeit haben, damit die Wähler ihre Stimmzettel per Post zurücksenden können, wird es im Vergleich zum November 2021 mehr als doppelt so viele sein wie die, die vorzeitig per Post oder persönlich abgestimmt haben.“

Ein arbeitsreicher Wahltag

In den letzten Tagen der vorzeitigen Stimmabgabe in Franklin County waren bereits Schlangen vor den Türen aufgestellt – die Wahlbeamten erwarten das Gleiche am Wahltag.

Die Spaltung beträgt immer noch etwa 60 % zu 40 %, wobei 60 % der Menschen noch am Wahltag abstimmen und 40 % der Menschen früher abstimmen, sagte Sellers. Sellers geht davon aus, dass die Wahlbeteiligung bei dieser Wahl die 38 % der Sonderwahlen im August übertreffen wird.

Polen gab an, dass der Wahlausschuss des Hamilton County insgesamt eine Wahlbeteiligung von 40 bis 45 Prozent prognostiziert, verglichen mit durchschnittlich 33 Prozent bei Wahlen in ungeraden Jahren.

Amato sagte, es könne von den örtlichen Wahlen abhängen, ob Wähler sich melden, etwa wenn sie ein heißes Thema oder einen Kandidaten haben, aber das Büro des Außenministers rechnet mit großen Zahlen für den Wahltag.

„Bei jeder Wahl, die wir bisher durchgeführt haben, scheint es, dass immer mehr Menschen wählen wollen, und das ist es, was uns am meisten am Herzen liegt“, sagte Amato.

Am Wahltag wird das Büro des Außenministers einen Beitrag auf seiner Internetseite veröffentlichen X und Facebook-Konten, um Fehlinformationen über Wahlen zu bekämpfen, und Amato sagte, dass sie auf Menschen reagieren werden, die Bedenken haben.

Neues Wählerausweisgesetz

Ein neues Landesgesetz erlaubt es Wählern nicht mehr, Stromrechnungen und andere Dokumente als Ausweis für den Erhalt eines Stimmzettels zu verwenden.

Jetzt ist für die persönliche Stimmabgabe am Wahltag oder während der vorgezogenen Stimmabgabe in den Kreiswahlausschüssen ein Lichtbildausweis erforderlich. Für die Stimmabgabe per Post können Wähler eine Kopie ihres Lichtbildausweises, ihrer Führerscheinnummer oder der letzten vier Ziffern ihrer Sozialversicherungsnummer vorlegen. Kostenlose staatliche Ausweise sind für Einwohner an den örtlichen Standesämtern des Bureau of Motor Vehicles erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter bmv.ohio.gov.

Wann sind die Wahllokale in Ohio geöffnet?

Die Wahllokale öffnen am Dienstag, 7. November, um 6:30 Uhr und schließen um 19:30 Uhr. Um Ihren Wahllokal zu überprüfen, besuchen Sie die Website des Außenministers.

Kayla Bennett ist Fellow im Statehouse News Bureau der EW Scripps School of Journalism.